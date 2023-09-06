Режим сна у новорожденных и младенцев

Поскольку нервная система у новорожденных незрелая, новорожденные очень много спят, но только час или два за раз, независимо от времени суток. В возрасте от 4 до 6 недель многие дети пребывают в цикле бодрствования 4 часа и сна 4 часа. К 4–6-месячному возрасту младенцы обычно способны адаптироваться к режиму сна «ночь-день». К 1 году большинство младенцев спят непрерывно всю ночь по 8-9 часов. Однако часто бывают нарушения сна, которые происходят в различное время в течение первых нескольких лет (см. Проблемы сна у детей).
Факторы, которые влияют на характер сна, меняются с возрастом. В возрасте 9 месяцев и, снова, примерно в 18 месяцев, нарушения сна становятся более частыми, потому что
Развивается сепарационная тревожность.
Дети могут двигаться самостоятельно и контролировать окружающую их обстановку.
Они могут долго спать в послеполуденное время.
Они могут слишком возбудиться, играя перед сном.
Как правило, чаще возникают ночные кошмары.
Родители могут помочь младенцам спать по ночам, занимаясь с ними меньше поздним вечером и сохраняя в детской комнате ночью темноту, так как это имеет большое значение для развития нормального зрения. Младенцев следует поощрять в раннем возрасте засыпать самостоятельно, а не на руках у родителей. Таким образом, они смогут успокоиться сами, если проснутся среди ночи.
Чтобы свести к минимуму риск синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ), младенцы всегда должны спать на спине, а не на животе или на боку. Эта рекомендация помогла снизить частоту случаев СВСМ в последние годы. Кроме того, младенцы не должны спать на мягких подушках, с игрушками или тяжелыми одеялами, которые могут препятствовать их дыханию. Если положить ребенка в кроватку с пустышкой, это также может способствовать предотвращению СВСН (младенцы на грудном вскармливании должны быть в возрасте хотя бы 1 месяца или должны привыкнуть к грудному вскармливанию до того, как им дадут пустышку). (См. также Профилактика СВСН).
Совместный сон
Совместный сон — это когда родители и ребенок спят, лежа настолько близко друг к другу, что они могут видеть, слышать и/или прикасаться друг к другу. Совместный сон может включать
Сон в одной кровати (ребенок спит в одной кровати с кем-либо из родителей)
Сон в одной комнате (ребенок спит в отдельной кровати, но в одной комнате с родителями)
Ситуация, когда ребенок и родители спят в одной кровати, является распространенной, но спорной. Часто существуют культурные и личные причины, по которым родители решают спать в одной кровати с детьми, в том числе удобство кормления, установление связи, убежденность в том, что их бдительность — единственный способ обеспечить безопасность ребенка, и убежденность в том, что сон в одной кровати позволяет им сохранять бдительность даже во сне. Однако сон в одной кровати связан с повышенным риском СВСН и может привести к причинению вреда или смерти младенца из-за удушья, удушения или ущемления.
Сон в одной комнате в разных кроватях, что позволяет родителям физически находиться рядом с малышом для удобства кормления и наблюдения, безопаснее, чем сон в одной кровати или отдельный сон (ребенок спит в отдельной комнате), и связан с меньшим риском СВСН. По этим причинам врачи рекомендуют сон в одной комнате, но не в одной кровати в качестве предпочтительного варианта сна для родителей и детей в первые несколько месяцев жизни.