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Режим сна у новорожденных и младенцев

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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    Поскольку нервная система у новорожденных незрелая, новорожденные очень много спят, но только час или два за раз, независимо от времени суток. В возрасте от 4 до 6 недель многие дети пребывают в цикле бодрствования 4 часа и сна 4 часа. К 4–6-месячному возрасту младенцы обычно способны адаптироваться к режиму сна «ночь-день». К 1 году большинство младенцев спят непрерывно всю ночь по 8-9 часов. Однако часто бывают нарушения сна, которые происходят в различное время в течение первых нескольких лет (см. Проблемы сна у детей).

    Факторы, которые влияют на характер сна, меняются с возрастом. В возрасте 9 месяцев и, снова, примерно в 18 месяцев, нарушения сна становятся более частыми, потому что

    • Развивается сепарационная тревожность.

    • Дети могут двигаться самостоятельно и контролировать окружающую их обстановку.

    • Они могут долго спать в послеполуденное время.

    • Они могут слишком возбудиться, играя перед сном.

    • Как правило, чаще возникают ночные кошмары.

    Родители могут помочь младенцам спать по ночам, занимаясь с ними меньше поздним вечером и сохраняя в детской комнате ночью темноту, так как это имеет большое значение для развития нормального зрения. Младенцев следует поощрять в раннем возрасте засыпать самостоятельно, а не на руках у родителей. Таким образом, они смогут успокоиться сами, если проснутся среди ночи.

    Чтобы свести к минимуму риск синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ), младенцы всегда должны спать на спине, а не на животе или на боку. Эта рекомендация помогла снизить частоту случаев СВСМ в последние годы. Кроме того, младенцы не должны спать на мягких подушках, с игрушками или тяжелыми одеялами, которые могут препятствовать их дыханию. Если положить ребенка в кроватку с пустышкой, это также может способствовать предотвращению СВСН (младенцы на грудном вскармливании должны быть в возрасте хотя бы 1 месяца или должны привыкнуть к грудному вскармливанию до того, как им дадут пустышку). (См. также Профилактика СВСН).

    Совместный сон

    Совместный сон — это когда родители и ребенок спят, лежа настолько близко друг к другу, что они могут видеть, слышать и/или прикасаться друг к другу. Совместный сон может включать

    • Сон в одной кровати (ребенок спит в одной кровати с кем-либо из родителей)

    • Сон в одной комнате (ребенок спит в отдельной кровати, но в одной комнате с родителями)

    Ситуация, когда ребенок и родители спят в одной кровати, является распространенной, но спорной. Часто существуют культурные и личные причины, по которым родители решают спать в одной кровати с детьми, в том числе удобство кормления, установление связи, убежденность в том, что их бдительность — единственный способ обеспечить безопасность ребенка, и убежденность в том, что сон в одной кровати позволяет им сохранять бдительность даже во сне. Однако сон в одной кровати связан с повышенным риском СВСН и может привести к причинению вреда или смерти младенца из-за удушья, удушения или ущемления.

    Сон в одной комнате в разных кроватях, что позволяет родителям физически находиться рядом с малышом для удобства кормления и наблюдения, безопаснее, чем сон в одной кровати или отдельный сон (ребенок спит в отдельной комнате), и связан с меньшим риском СВСН. По этим причинам врачи рекомендуют сон в одной комнате, но не в одной кровати в качестве предпочтительного варианта сна для родителей и детей в первые несколько месяцев жизни.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.