Режим сна у новорожденных и младенцев

Поскольку нервная система у новорожденных незрелая, новорожденные очень много спят, но только час или два за раз, независимо от времени суток. В возрасте от 4 до 6 недель многие дети пребывают в цикле бодрствования 4 часа и сна 4 часа. К 4–6-месячному возрасту младенцы обычно способны адаптироваться к режиму сна «ночь-день». К 1 году большинство младенцев спят непрерывно всю ночь по 8-9 часов. Однако часто бывают нарушения сна, которые происходят в различное время в течение первых нескольких лет (см. Проблемы сна у детей).

Факторы, которые влияют на характер сна, меняются с возрастом. В возрасте 9 месяцев и, снова, примерно в 18 месяцев, нарушения сна становятся более частыми, потому что

Развивается сепарационная тревожность.

Дети могут двигаться самостоятельно и контролировать окружающую их обстановку.

Они могут долго спать в послеполуденное время.

Они могут слишком возбудиться, играя перед сном.

Как правило, чаще возникают ночные кошмары.

Родители могут помочь младенцам спать по ночам, занимаясь с ними меньше поздним вечером и сохраняя в детской комнате ночью темноту, так как это имеет большое значение для развития нормального зрения. Младенцев следует поощрять в раннем возрасте засыпать самостоятельно, а не на руках у родителей. Таким образом, они смогут успокоиться сами, если проснутся среди ночи.

Чтобы свести к минимуму риск синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ), младенцы всегда должны спать на спине, а не на животе или на боку. Эта рекомендация помогла снизить частоту случаев СВСМ в последние годы. Кроме того, младенцы не должны спать на мягких подушках, с игрушками или тяжелыми одеялами, которые могут препятствовать их дыханию. Если положить ребенка в кроватку с пустышкой, это также может способствовать предотвращению СВСН (младенцы на грудном вскармливании должны быть в возрасте хотя бы 1 месяца или должны привыкнуть к грудному вскармливанию до того, как им дадут пустышку). (См. также Профилактика СВСН).