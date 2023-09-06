Прорезывание зубов — это процесс прорезывания зубов через десны.

Первый зуб у ребенка обычно появляется к возрасту 6 месяцев, а полный набор из 20 молочных зубов — обычно к возрасту 2,5 года.

До появления зуба ребенок может плакать, быть капризным и плохо спать и есть. Во время прорезывания зубов у ребенка может быть обильное слюнотечение, покраснение и болезненность десен, при этом ребенок постоянно грызет предметы, например, игрушки и ограждение детской кроватки.

Таблица Сроки прорезывания зубов у детей Таблица

Прорезывание зубов не вызывает лихорадки (повышение температуры до 38°C или выше). Детей, у которых возникла лихорадка и которые особенно капризны, должен осмотреть врач и определить наличие инфекции, поскольку эти симптомы не связаны с прорезыванием зубов.

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Младенцы, у которых прорезываются зубы, испытывают некоторое облегчение, когда грызут жесткие (например, сухарики для прорезывания зубов) или холодные предметы (такие, как зубные кольца из твердой резины или кольца с гелем). Также может помочь массаж десен ребенка со льдом или безо льда. Если ребенок очень нервный, обычно помогает ацетаминофен или ибупрофен в дозах, рассчитанных с учетом массы тела.

Следует избегать использования устройств для прорезывания зубов, которые надеваются на шею ребенка, таких как ожерелья или бусы для прорезывания зубов, поскольку они повышают риск удушья и удушения.

Обезболивающие гели при прорезывании зубов не рекомендуются, поскольку они не являются более эффективными, чем другие методы обезболивания, а некоторые содержат потенциально опасное вещество под названием бензокаин. В редких случаях бензокаин может вызвать серьезное состояние, которое называется метгемоглобинемией и влияет на способность крови переносить кислород.