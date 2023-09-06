Прорезывание зубов — это процесс прорезывания зубов через десны.
Первый зуб у ребенка обычно появляется к возрасту 6 месяцев, а полный набор из 20 молочных зубов — обычно к возрасту 2,5 года.
До появления зуба ребенок может плакать, быть капризным и плохо спать и есть. Во время прорезывания зубов у ребенка может быть обильное слюнотечение, покраснение и болезненность десен, при этом ребенок постоянно грызет предметы, например, игрушки и ограждение детской кроватки.
Сроки прорезывания зубов у детей
Зубы
Возраст при прорезывании*
Нижние передние зубы (нижние центральные резцы)
5-9 месяцев
Верхние передние зубы (верхние центральные резцы)
8-12 месяцев
Верхние боковые зубы (верхние боковые резцы)
10-12 месяцев
Нижние боковые зубы (нижние боковые резцы)
12-15 месяцев
Первые задние зубы (первые моляры)
10-16 месяцев
Клыки верхней челюсти
16-20 месяцев
Вторые задние зубы (вторые моляры)
20-30 месяцев
* Возраст прорезывания молочных (сменных) зубов может быть разным. В общей сложности, у ребенка есть 20 молочных зубов.
Прорезывание зубов не вызывает лихорадки (повышение температуры до 38°C или выше). Детей, у которых возникла лихорадка и которые особенно капризны, должен осмотреть врач и определить наличие инфекции, поскольку эти симптомы не связаны с прорезыванием зубов.
Знаете ли Вы, что...
Младенцы, у которых прорезываются зубы, испытывают некоторое облегчение, когда грызут жесткие (например, сухарики для прорезывания зубов) или холодные предметы (такие, как зубные кольца из твердой резины или кольца с гелем). Также может помочь массаж десен ребенка со льдом или безо льда. Если ребенок очень нервный, обычно помогает ацетаминофен или ибупрофен в дозах, рассчитанных с учетом массы тела.
Следует избегать использования устройств для прорезывания зубов, которые надеваются на шею ребенка, таких как ожерелья или бусы для прорезывания зубов, поскольку они повышают риск удушья и удушения.
Обезболивающие гели при прорезывании зубов не рекомендуются, поскольку они не являются более эффективными, чем другие методы обезболивания, а некоторые содержат потенциально опасное вещество под названием бензокаин. В редких случаях бензокаин может вызвать серьезное состояние, которое называется метгемоглобинемией и влияет на способность крови переносить кислород.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская академия педиатрии: ожерелья и бусы для прорезывания зубов: предостережение для родителей