Общие сведения о вскармливании новорожденных и младенцев

Количество пищи, потребляемой ребенком, может быть разным в разные дни. Эти небольшие изменения встречаются часто и вызывают опасение только тогда, когда у ребенка проявляются признаки заболевания или изменения роста, особенно процентиля массы тела (см. Длина и рост).

В норме у новорожденных после рождения отмечается незначительная потеря массы тела, но новорожденные, которые в течение первой недели теряют более 5–7 % массы тела при рождении, страдают недостаточностью питания и могут иметь проблему со вскармливанием. Новорожденные должны вернуться к своей массе тела при рождении примерно через 2 недели, если они находятся на грудном вскармливании, и примерно через 10 дней, если на искусственном. Затем они должны набирать около 20–30 граммов ежедневно в течение первых нескольких месяцев. Приблизительно к 5-месячному возрасту младенцы как правило весят вдвое больше, чем они весили при рождении.

У здоровых новорожденных присутствуют активные рефлексы, которые помогают им найти сосок и сосать грудь. Это корневой и сосательный рефлексы. Корневой рефлекс новорожденного состоит в том, что в ответ на прикосновение ко рту или губе новорожденный поворачивает голову в ту сторону, к которой прикоснулись. Этот рефлекс позволяет новорожденным найти сосок. Сосательный рефлекс — когда новорожденному кладут в рот какой-либо предмет (например, соску-пустышку), он сразу начинает делать сосательные движения. Эти рефлексы позволяют новорожденным сразу начать сосать грудь, поэтому врачи рекомендуют прикладывать новорожденного к груди матери сразу после рождения. Если это не было сделано, кормление начинают в течение 4 часов после рождения. Также есть вариант искусственного вскармливания.

Большинство младенцев вместе с молоком заглатывают воздух. Младенцы обычно не могут срыгнуть сами, поэтому родитель должен им помочь. Младенца следует держать вертикально, прислонив к груди родителя, держа голову на уровне плеча родителя, одновременно нежно похлопывая его по спине. Комбинация похлопывания и давления обычно приводит к слышимой отрыжке, которая часто сопровождается срыгиванием небольшого количества молока.

Время для начала прикорма зависит от потребности и готовности ребенка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics, AAP) рекомендуют исключительное грудное вскармливание в течение примерно 6 месяцев, после чего вводится прикорм. Другие организации рекомендуют родителям вводить прикорм в возрасте от 4 до 6 месяцев, продолжая грудное вскармливание или кормление из бутылочки. Признаками того, что ребенок готов к твердой пище, являются хороший контроль над головой и шеей, способность сидеть прямо, когда его поддерживают, интерес к еде, открытие рта, когда ему предлагают еду с ложки, и глотание пищи, а не выталкивание ее обратно. У большинства детей эти признаки начинают проявляться к возрасту 6 месяцев. Введение прикорма в возрасте до 4 месяцев не рекомендуется.