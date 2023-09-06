Кал и моча у младенцев

После первых нескольких дней жизни младенец должен расходовать не менее 6–8 мокрых подгузников в день, но можно и больше. Моча различается по цвету от почти прозрачной до темно-желтой.

Кал очень варьируется среди младенцев по частоте, цвету и консистенции, в зависимости от состояния здоровья и содержимого рациона. Количество стула у новорожденных колеблется от одного раза через день до 6 или 8 раз в день. Консистенция стула колеблется от твердого и сформированного до мягкого и жидкого. Цвет стула колеблется от горчично-желтого до темно-коричневого. Стул младенцев, находящихся на грудном вскармливании, как правило, мягче и светлее, чем у детей на искусственном вскармливании.

Подгузники следует менять часто, чтобы кожа оставалась сухой. Влажная кожа раздражается легче, чем сухая, и она более склонна к развитию опрелостей. Современные суперабсорбирующие одноразовые подгузники содержат слой геля, который впитывает жидкость и удерживает ее вдали от кожи. Эти подгузники сохраняют кожу более сухой, чем тканевые подгузники в случае небольшого и умеренного количества мочи, но любые подгузники следует менять, когда кожа подвергается воздействию влаги. Бактерии, которые обычно присутствуют в стуле, могут разрушать мочевину (вещество в моче), что приводит к ощелачиванию рН и раздражению кожи, поэтому подгузники следует регулярно проверять на наличие кала и немедленно их менять.

Детские присыпки помогают сохранить кожу сухой, когда ребенок немного потеет, но они не защищают кожу от мочи или кала и не являются необходимыми. Тальковая пудра может вызвать проблемы легких, если младенец ее вдохнет, поэтому родителям, желающим использовать детскую присыпку, вместо этого следует покупать детские присыпки, содержащие кукурузный крахмал.