Искусственное вскармливание

В больнице новорожденных обычно кормят вскоре после родов, а затем, в идеале, по требованию ребенка. В течение первой недели после рождения дети потребляют от 15 до 60 миллилитров за одно кормление, постепенно увеличивая объем в течение второй недели до 90 или 120 миллилитров около 6-8 раз в день. Родители не должны заставлять новорожденных допивать каждую бутылочку до конца, а скорее, позволить им выпить столько, сколько они хотят, когда голодны. Дети растут и выпивают большие объемы, потребляя до 180-240 миллилитров за одно кормление к третьему или четвертому месяцу.

Правильное положение для младенцев, которых кормят из бутылочки, — это полулежа или сидя. Детей нельзя кормить из бутылочки, когда они лежат на спине, потому что молоко может попасть им в нос или евстахиевы трубы (см. рисунок Евстахиева труба: поддержание одинакового давления). Младенцев более старшего возраста, которые способны держать бутылочку, не следует оставлять спать с бутылочкой, потому что продолжительный контакт с молоком или соком может повредить их зубы и привести к кариесу.

Положение при искусственном вскармливании Изображение

Детские молочные смеси продаются в готовых к употреблению стерильных бутылках, банках с концентрированной молочной смесью, которую нужно разбавлять водой, и в виде порошка. Молочные смеси содержат сбалансированный состав питательных веществ, калорий и витаминов и предлагаются с препаратами железа и без них. Все дети на искусственном вскармливании должны получать молочную смесь, обогащенную железом, для профилактики железодефицитной анемии.

Знаете ли Вы, что...

Родители, которые используют концентрированные или порошкообразные молочные смеси, должны тщательно следовать инструкциям по приготовлению. Для приготовления концентрированных и порошкообразных молочных смесей следует использовать воду, содержащую фтор. Молочные смеси обычно изготавливают из коровьего молока, но существуют другие специальные молочные смеси для младенцев, которые не переносят коровье молоко. Если младенец не переносит обычную молочную смесь, педиатр может порекомендовать перейти на смесь на основе сои или гидролизованную молочную смесь. Если младенец не переносит гидролизованную молочную смесь, можно перейти на аминокислотную смесь. В долгосрочной перспективе вскармливание стандартной или специальной молочной смесью не имеет различий в плане пользы для здоровья. Однако обычное коровье молоко не является подходящей пищей в течение первого года жизни.

Для сведения к минимуму воздействия микроорганизмов на ребенка молочные смеси должны подаваться в стерильной бутылочке. Одноразовые пластиковые вкладыши устраняют необходимость стерилизовать бутылочки. Соски для бутылок должны быть простерилизованы в посудомоечной машине или в кастрюле с кипящей водой в течение 5 минут. Следует подогревать молочную смесь до температуры тела. Наполненные бутылочки (или контейнеры с молочной смесью, если используются одноразовые вкладыши) помещаются в теплую водяную баню для нагрева до температуры тела. Младенцы могут серьезно обжечься, если молочная смесь слишком горячая, поэтому родителям следует осторожно взболтать бутылочку, чтобы выровнять температуру, а затем проверить температуру, капнув несколько капель на чувствительную кожу с внутренней стороны своего запястья. Молочная смесь, имеющая температуру тела, не должна ощущаться ни холодной, ни теплой. Микроволновые печи могут сильно перегреть молочную смесь и не рекомендованы для подогрева молочной смеси или детского питания.

Размер отверстия соски имеет большое значение. В большинстве случаев молочная смесь должна медленно капать из перевернутой бутылки. Крупные младенцы более старшего возраста требуют больших объемов жидкости, для них допускается более крупное отверстие соски.

(См. также Общие сведения о вскармливании новорожденных и младенцев).