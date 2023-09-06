Введение прикорма младенцам

Время для начала прикорма зависит от потребности и готовности ребенка. Как правило, младенцам необходим прикорм, когда они достаточно большие, и им нужен более концентрированный источник калорий, чем грудное молоко или молочная смесь. Эта необходимость выявляется, когда младенец выпивает полную бутылочку и наедается, но затем через 2 или 3 часа снова голоден или потребляет более 1200 мл молочной смеси в день. Обычно это происходит к возрасту 4–6 месяцев. Другими признаками того, что ребенок готов к твердой пище, являются хороший контроль над головой и шеей, способность сидеть прямо, когда его поддерживают, интерес к еде, открытие рта, когда ему предлагают еду с ложки, и глотание пищи, а не выталкивание ее обратно. У большинства детей эти признаки начинают проявляться к возрасту 6 месяцев.

Многие младенцы принимают прикорм после грудного или искусственного вскармливания, что одновременно удовлетворяет их потребность сосать и быстро подавляет чувство голода. Введение прикорма в возрасте до 4 месяцев не рекомендуется. Младенцы до 4 месяцев не нуждаются в прикорме, не могут проглатывать твердую пищу, и их не следует насильно кормить из ложечки или смешивая прикорм с молочной смесью в бутылочке.

К продуктам детского питания относятся однозерновые каши (например, рисовая каша, обогащенной железом), а также разные пюре из фруктов, овощей и мяса. Врачи больше не считают, что порядок введения этих продуктов имеет значение. При введении нового продукта может потребоваться несколько попыток на протяжении периода нескольких недель, пока младенцу не понравится новая пища, поэтому родителям важно не сдаваться после первой или второй попытки, если кажется, что младенцу не нравится какая-то новая пища.

Еду следует давать в ложке, так ребенок узнает о новом методе кормления. В возрасте 6-9 месяцев младенцы способны держать еду и положить ее в рот, их следует поощрять, чтобы помочь им кушать самостоятельно. Протертые домашние продукты менее дорогостоящие, чем магазинные продукты детского питания, и они дают достаточное питание. Однако детям до 1 года предпочтительно давать имеющиеся в продаже продукты из моркови, свеклы, репы, листовой капусты и шпината, потому что они проходят проверку на нитраты. В овощах, выращиваемых с применением воды, загрязненной удобрениями, содержатся высокие уровни нитратов, которые могут вызвать метгемоглобинемию (заболевание, нарушающее способность крови переносить кислород) у детей младшего возраста.

Несмотря на то, что младенцам нравится сладкая еда, сахар не является важным питательным веществом, и его если и следует давать, то только в небольших количествах. Подслащенное десертное детское питание не имеет никакой пользы для младенцев. Сок — плохой источник питательных веществ, он способствует развитию кариеса, и его следует давать в количестве не более 120–180 мл в сутки или вообще не давать.

К продуктам, которых следует избегать, относятся:

мед (до 1 года), поскольку он может содержать споры клостридии ботулизма , которые безвредны для детей старшего возраста и взрослых, но могут вызвать ботулизм у младенцев;

продукты, которыми можно легко поперхнуться или которые можно вдохнуть (до 2–3 лет), в том числе целые орехи или бобы, твердые конфеты, сою, попкорн, хот-доги, мясо (кроме мяса в виде пюре) и виноград (кроме порезанного на очень мелкие кусочки).

У младенцев может развиться пищевая аллергия. Если за короткий период времени дать много различных продуктов, то трудно сказать, какой из них вызвал реакцию. В связи с этим родителям следует вводить новые однокомпонентные продукты по одному за раз, примерно каждые 3–5 дней. После того как станет очевидно, что пища переносится, можно пробовать вводить еще один продукт.

Чтобы предотвратить развитие пищевой аллергии, многие родители избегают давать своим младенцам продукты, являющиеся частой причиной аллергии, такие как яйца, арахисовое масло, рыба, морепродукты, клубника и пшеница. Однако полученные за последнее время факты говорят о том, что введение этих продуктов в возрасте после 4 месяцев, но до истечения первого года жизни, в действительности может помочь защититься от развития пищевой аллергии. Эти доказательства не окончательные, но родителям большинства младенцев в возрасте 4 месяцев и старше не нужно ждать перед тем, как ввести какой-либо специфический прикорм. Тем не менее, каждые 3–5 дней следует вводить только один новый вид пищи, чтобы убедиться, что пища переносится. Полученные за последнее время факты говорят о том, что следует рекомендовать ведение младенцам продуктов, содержащих арахис, в возрасте после 4 месяцев, но до истечения первого года жизни, так как задержка их введения может в действительности повышать риск развития аллергии на арахис. Даже младенцам, у которых тяжелая экзема, аллергия на яйца или оба расстройства вместе, необходимо вводить соответствующую возрасту пищу, содержащую арахис, уже в возрасте от 4 до 6 месяцев, чтобы снизить риск развития аллергии на арахис, если результаты определенных анализов крови и кожных проб указывают на то, что они могут употреблять эти продукты. Сроки и методы введения разных видов прикорма родители должны обсудить с педиатром.

В возрасте 1 года или позже дети начинают пить цельное коровье молоко. В возрасте 2 лет дети могут перейти на молоко с пониженным содержанием жира, потому что их рацион в основном похож на рацион остальных членов семьи. Родители должны ограничить потребление молока у детей младшего возраста до 470–710 мл в день. Дети, которые пьют слишком много молока, могут не получать достаточное количество питательных веществ из других важных пищевых продуктов, и у них может развиться дефицит железа.

К возрасту 1 года скорость роста обычно замедляется. Детям требуется меньше пищи, и они могут иногда отказываться есть. Чтобы определить, сколько ест ребенок, родители должны посмотреть, сколько он съедает в течение недели, а не за один прием пищи или за один день. Недокармливание твердой пищей должно вызывать беспокойство, только если дети стабильно не соответствуют нормам набора веса.

(См. также Общие сведения о вскармливании новорожденных и младенцев).