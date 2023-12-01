В Соединенных Штатах Америки большинство детей до того, как они впервые пойдут в школу, получают уход от других взрослых помимо своих родителей и/или вне дома. Многие дети в возрасте от 5 до 12 лет до или после школы также получают уход вне дома.
Источники внешнего ухода включают в себя:
Неофициальный уход за ребенком на дому со стороны родственника, друга, соседа, сиделки или няни
Дома семейного ухода за детьми, или семейные детские сады (групповой уход за детьми в частном доме)
Центры по уходу за детьми
Образовательные программы для дошкольников
Программы по уходу за детьми школьного возраста и лагеря
Детские сады могут быть лицензированными и/или аккредитованными. Лицензированный центр соответствует минимальным лицензионным требованиям к уходу за детьми, существующим в конкретном штате. Аккредитация обычно требует соответствия детского сада более высоким стандартам, чем те, что требуются для лицензирования. Некоторые местные органы власти предлагают сертификацию или регистрацию в отношении соблюдения стандартов здоровья и безопасности для программ ухода за детьми на дому. Семьям предоставляется информация о лицензировании, аккредитации и других стандартах.
Качество ухода за пределами дома может варьировать. Некоторые дети получают отличный уход, некоторые — плохой. У ухода за пределами дома также могут быть свои преимущества. Детям, которые получают качественный групповой уход на дому, могут быть полезны социальные и учебные стимулы.
Знаете ли Вы, что...
Преимущества ухода вне дома
Групповые игры стимулируют социальное развитие.
Интенсивные игры в помещении или на открытом воздухе и физические упражнения поддерживают физическое здоровье и помогают сбрасывать лишнюю физическую энергию.
Программы с ранним знакомством с музыкой, книгами, искусством и языками стимулируют умственное и творческое развитие ребенка.
Программы, дающие детям возможность придумывать свои собственные занятия, помогают детям развивать независимость.
В рамках некоторых программ предоставляется полноценное питание или сытные перекусы.
Есть много ресурсов, предоставляемых местными и национальными организациями, которые могут помочь родителям оценить качество и безопасность учреждений по уходу за ребенком. Американская академия педиатрии поддерживает материалы, предоставленные на веб-сайте Национального центра ресурсов по гигиене и безопасности в области ухода за детьми и раннего образования, которые включают списки хороших условий для ухода за детьми.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.