В Соединенных Штатах Америки большинство детей до того, как они впервые пойдут в школу, получают уход от других взрослых помимо своих родителей и/или вне дома. Многие дети в возрасте от 5 до 12 лет до или после школы также получают уход вне дома.

Источники внешнего ухода включают в себя:

Неофициальный уход за ребенком на дому со стороны родственника, друга, соседа, сиделки или няни

Дома семейного ухода за детьми, или семейные детские сады (групповой уход за детьми в частном доме)

Центры по уходу за детьми

Образовательные программы для дошкольников

Программы по уходу за детьми школьного возраста и лагеря

Детские сады могут быть лицензированными и/или аккредитованными. Лицензированный центр соответствует минимальным лицензионным требованиям к уходу за детьми, существующим в конкретном штате. Аккредитация обычно требует соответствия детского сада более высоким стандартам, чем те, что требуются для лицензирования. Некоторые местные органы власти предлагают сертификацию или регистрацию в отношении соблюдения стандартов здоровья и безопасности для программ ухода за детьми на дому. Семьям предоставляется информация о лицензировании, аккредитации и других стандартах.

Качество ухода за пределами дома может варьировать. Некоторые дети получают отличный уход, некоторые — плохой. У ухода за пределами дома также могут быть свои преимущества. Детям, которые получают качественный групповой уход на дому, могут быть полезны социальные и учебные стимулы.

Знаете ли Вы, что...

Преимущества ухода вне дома Групповые игры стимулируют социальное развитие. Интенсивные игры в помещении или на открытом воздухе и физические упражнения поддерживают физическое здоровье и помогают сбрасывать лишнюю физическую энергию. Программы с ранним знакомством с музыкой, книгами, искусством и языками стимулируют умственное и творческое развитие ребенка. Программы, дающие детям возможность придумывать свои собственные занятия, помогают детям развивать независимость. В рамках некоторых программ предоставляется полноценное питание или сытные перекусы. Есть много ресурсов, предоставляемых местными и национальными организациями, которые могут помочь родителям оценить качество и безопасность учреждений по уходу за ребенком. Американская академия педиатрии поддерживает материалы, предоставленные на веб-сайте Национального центра ресурсов по гигиене и безопасности в области ухода за детьми и раннего образования, которые включают списки хороших условий для ухода за детьми.