Смерть и умирание у детей

Чаще всего смерть ребенка происходит в больнице или в отделении неотложной помощи. Смерть может наступить после продолжительной болезни, такой как рак, или внезапно и неожиданно, например, после травмы или в результате внезапной неожиданной смерти новорожденного (ВНСН). Семье трудно понять и принять смерть ребенка. Для родителей смерть ребенка означает, что они должны отказаться от своих мечтаний и надежд на прибавление ребенка к своей семье и от будущего, которое они ожидали провести со своим ребенком. Поглощенные горем родители также могут быть не в состоянии удовлетворять потребности других членов семьи, включая других детей. Может помочь консультация специалиста, имеющего навыки работы с семьями, которые пережили смерть ребенка.

Иногда родители реагируют на смерть ребенка, быстро планируя еще одну беременность. Родители могут перенести свои чувства и надежды, возлагавшиеся на умершего ребенка, на «ребенка-замену». Родители могут проявлять чрезмерную опеку и думать, что «ребенок-замена» нуждается в особом уходе и защите от предполагаемого вреда.

Для родителей, которые переживают горе в связи со смертью ребенка, нормально испытывать трудности при попытке эмоционально привязаться к новому ребенку. Для родителей и ребенка будет полезной консультация психолога.