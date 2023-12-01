Смерть и умирание у детей

Многим семьям приходится сталкиваться с трагическими вызовами, связанными с больным и умирающим ребенком. Взрослым часто бывает трудно смириться со смертью, даже когда умирает взрослый, а детям бывает особенно трудно, когда они пытаются понять, что такое смерть друга или родственника (см. также Болезни и смерть младенцев и Общие сведения о смерти и умирании).
Смерть ребенка
Чаще всего смерть ребенка происходит в больнице или в отделении неотложной помощи. Смерть может наступить после продолжительной болезни, такой как рак, или внезапно и неожиданно, например, после травмы или в результате внезапной неожиданной смерти новорожденного (ВНСН). Семье трудно понять и принять смерть ребенка. Для родителей смерть ребенка означает, что они должны отказаться от своих мечтаний и надежд на прибавление ребенка к своей семье и от будущего, которое они ожидали провести со своим ребенком. Поглощенные горем родители также могут быть не в состоянии удовлетворять потребности других членов семьи, включая других детей. Может помочь консультация специалиста, имеющего навыки работы с семьями, которые пережили смерть ребенка.
Иногда родители реагируют на смерть ребенка, быстро планируя еще одну беременность. Родители могут перенести свои чувства и надежды, возлагавшиеся на умершего ребенка, на «ребенка-замену». Родители могут проявлять чрезмерную опеку и думать, что «ребенок-замена» нуждается в особом уходе и защите от предполагаемого вреда.
Для родителей, которые переживают горе в связи со смертью ребенка, нормально испытывать трудности при попытке эмоционально привязаться к новому ребенку. Для родителей и ребенка будет полезной консультация психолога.
Смерть члена семьи или близкого человека
Насколько дети могут понять, что такое смерть, во многом зависит от их уровня развития. Детям нужно объяснить смерть близкого человека или друга на уровне, доступном для их понимания. Например, дети дошкольного возраста могут иметь ограниченное представление о смерти. Родители могут попытаться объяснить смерть, связав ее с предыдущим событием, например, со смертью домашнего питомца. Дети постарше, возможно, легче смогут понять, что такое смерть. Хотя в момент разговора может показаться, что это правильный подход, смерть никогда не следует отождествлять со «сном, от которого не просыпаются», потому что ребенок может начать бояться спать.
Посещение больных детей или взрослых
Родители могут спросить врача своего ребенка или других медицинских работников, следует ли им разрешать ребенку навещать тяжело больных детей или взрослых. Некоторые дети могут попросить разрешения навестить умирающих родственников или друзей. Родители должны подготовить ребенка к такому визиту, чтобы они знали, чего следует ожидать. Родители могут помочь своим детям подготовиться, рассказав им, что человек может выглядеть по-другому, но что это тот же человек. Из-за болезни человек может выглядеть больным, потерять или набрать вес, потерять волосы или не иметь возможности общаться, как раньше.
Присутствие на похоронах
Родители часто спрашивают, нужно ли брать детей на похороны. Это решение должно приниматься индивидуально, и дети должны по возможности участвовать в принятии решения. Когда дети присутствуют на похоронах, близкий друг или родственник должен сопровождать и постоянно поддерживать их; детям следует разрешить уйти, если это этого хотят.
Родители должны понимать, что детям может быть любопытно и они могут задавать много вопросов о смерти. Родителям следует сказать детям, что они могут задавать вопросы.
Если трагедия затрагивает еще кого-то, дети могут чувствовать себя более уверенными и менее беззащитными, если они смогут принять участие. Например, дети могут
Собрать цветы
Написать или нарисовать открытку
Обернуть подарок
Собрать еду, деньги, одежду или игрушки
Если ребенок замыкается или грустит, столкнувшись со смертью, отказывается участвовать в обычных делах или становится агрессивным, родителям следует обратиться за профессиональной помощью для ребенка.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Эти ресурсы предоставляют информацию о поддержке родителей, воспитателей, и братьев и сестер после смерти ребенка: