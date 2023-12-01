Болезни и смерть младенцев

Медицинские потребности недоношенных новорожденных или больных младенцев часто требуют временного отлучения от родителей, а возможность взаимодействия родителей со своим ребенком часто резко ограничена их медицинскими потребностями. Кроме того, состояние ребенка, как правило, вызывает у родителей сильный эмоциональный стресс. Родителям легко почувствовать свою беспомощность в то время, когда они нужны больше всего. Разлука и эмоциональный стресс у родителей могут усиливать чувство неполноценности или вины, особенно в случае тяжелых заболеваний, требующих длительной госпитализации ребенка. (См. также Смерть и умирание у детей и Вводная информация о смерти и умирании).
Болезнь у детей
Родители должны видеть ребенка, держать его на руках и взаимодействовать с ним как можно раньше и как можно больше. Даже если ребенок тяжело болен, родители часто могут помогать кормить, купать и пеленать его. Рекомендуется установить телесный контакт между родителями и детьми, потому что дети, ощущающие телесный контакт, обычно набирают вес быстрее, чем те, которые его не ощущают. Может быть возможным кормление грудью, даже если сначала ребенка требуется покормить через трубку. Многие клиники для новорожденных помогают семьям сохранять и использовать грудное молоко для ребенка. Многие больницы рекомендуют родителям находиться рядом с ребенком круглые сутки и даже участвовать в больничных обходах, ориентированных на семью, во время которых они могут взаимодействовать с врачами, медсестрами и другим персоналом и обсуждать планы лечения.
Если ребенок рождается с врожденным пороком, родители могут испытывать чувства вины, печали, гнева или другие эмоции. У многих чувство вины усиливается самим наличием таких чувств. Возможность увидеть и дотронуться до ребенка может помочь родителям отвлечься от врожденного порока и увидеть в ребенке цельную личность. Информация о заболевании, возможных методах лечения и прогноз для младенца могут помочь родителям психологически настроиться и планировать оптимальное медицинское обслуживание. Некоторым родителям могут помочь консультации психолога.
Утрата младенца (смерть младенца)
Утрата младенца всегда эмоционально травмирует родителей. Однако если новорожденный умирает до того, как родители смогли увидеть или потрогать его, они могут чувствовать, что у них никогда и не было ребенка. Хотя это и может причинить страдания, возможность подержать или увидеть ребенка после его смерти может помочь родителя начать справляться с горем и постепенно осмысливать произошедшее. Родители мертворожденного ребенка иногда находят утешение, одевая ребенка или заворачивая его в детское одеяло, а также делая фотографии, оттиски подошв или другие памятные знаки, которые они могут сохранить в память о своем ребенке. Эти действия очеловечивают младенца и укрепляют осознание, что младенец был настоящей частью семьи.
Знаете ли Вы, что...
Пустота, утрата надежды, крах мечты и страх могут ошеломить родителей, у которых может начаться депрессия. Как правило, родители чувствуют себя виноватыми, обвиняют себя, даже если не несут ответственности за смерть. Горе и следующее за ним чувство вины могут подорвать отношения между родителями. Поглощенные горем родители также могут начать игнорировать потребности других членов семьи, включая других детей.
Многим семьям, в которых младенец тяжело болен или умер, могут помочь советы психолога или духовного лица. Также могут помочь группы поддержки родителей и семьи.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Организация «Марш даймов»: Как справиться со скорбью после смерти ребенка: ресурс, предоставляющий поддержку родителям и детям после потери ребенка до или вскоре после рождения
Заботливое сообщество: ресурс, предоставляющий информацию о вариантах паллиативного лечения и ухода за детьми в конце жизни
Организация The Compassionate Friends: ресурс, предоставляющий поддержку родителям и воспитателям после смерти ребенка