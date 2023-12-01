Болезни и смерть младенцев

Родители должны видеть ребенка, держать его на руках и взаимодействовать с ним как можно раньше и как можно больше. Даже если ребенок тяжело болен, родители часто могут помогать кормить, купать и пеленать его. Рекомендуется установить телесный контакт между родителями и детьми, потому что дети, ощущающие телесный контакт, обычно набирают вес быстрее, чем те, которые его не ощущают. Может быть возможным кормление грудью, даже если сначала ребенка требуется покормить через трубку. Многие клиники для новорожденных помогают семьям сохранять и использовать грудное молоко для ребенка. Многие больницы рекомендуют родителям находиться рядом с ребенком круглые сутки и даже участвовать в больничных обходах, ориентированных на семью, во время которых они могут взаимодействовать с врачами, медсестрами и другим персоналом и обсуждать планы лечения.

Если ребенок рождается с врожденным пороком, родители могут испытывать чувства вины, печали, гнева или другие эмоции. У многих чувство вины усиливается самим наличием таких чувств. Возможность увидеть и дотронуться до ребенка может помочь родителям отвлечься от врожденного порока и увидеть в ребенке цельную личность. Информация о заболевании, возможных методах лечения и прогноз для младенца могут помочь родителям психологически настроиться и планировать оптимальное медицинское обслуживание. Некоторым родителям могут помочь консультации психолога.