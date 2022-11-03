Сепарационная тревожность и боязнь незнакомцев

Сепарационная тревожность — этап нормального развития. На этом этапе дети становятся тревожными, когда их разлучают с родителями или лицами, постоянно осуществляющими уход за ними. Сепарационная тревожность обычно начинается в возрасте около 8 месяцев и достигает наибольшей интенсивности в возрасте 10-18 месяцев. Будучи оторваны от родителей или воспитателей, в частности, вдали от дома, дети ощущают угрозу и опасность. Они ждут безопасности и уверенности от родителей и воспитателей. Дети в этом возрасте, которые плачут, когда их родители или воспитатели выходят из комнаты, не «избалованы». Скорее, плач указывает, что у ребенка развилось чувство привязанности к родителям или воспитателям. Плач в этой ситуации является положительной реакцией.

Родители или воспитатели могут попробовать поиграть с детьми этого возраста в прятки, чтобы помочь им привыкнуть к мысли, что если человек пропал из поля зрения, это не означает, что он ушел навсегда.

Сепарационная тревожность продолжается приблизительно до возраста 24 месяцев. В этом возрасте дети усваивают постоянство предметов и вырабатывают доверие. Под постоянством предметов понимается осознание, что что-то (например, родители) все еще существует, даже если его не видно и не слышно. Сепарационная тревожность проходит, потому что дети узнают, что их родители или воспитатели по-прежнему существуют, даже если их может быть не видно. Дети учатся верить в то, что родители или воспитатели в итоге вернутся.

Как правило, сепарационная тревожность не является причиной для беспокойства и не требует врачебной консультации.

Сепарационная тревожность отличается от сепарационного тревожного расстройства, которое свойственно детям более старшего возраста. Дети с этим расстройством обычно отказываются ходить в школу или детский сад. В тяжелых случаях сепарационное тревожное расстройство может помешать нормальному развитию ребенка.

Родителям не следует ограничивать или отказываться от своих дел в ответ на сепарационную тревожность ребенка, так как это может помешать его созреванию и развитию.

Когда родители готовятся выйти на улицу или оставить ребенка в яслях, они могут попробовать следующее:

Убедиться, что временный воспитатель знаком ребенку

Попросить воспитателя отвлечь ребенка игрушками, игрой или другим образом, пока родители уходят

Сдерживать свою собственную реакцию на плач ребенка перед уходом

Вести себя спокойно и обнадеживающе

Установить процедуры для расставаний, чтобы снять беспокойство ребенка

Покормить ребенка и дать ему поспать, прежде чем уходить (потому что сепарационная тревожность может ухудшаться, когда ребенок голоден или устал)

Если ребенок плачет, когда родитель уходит в другую комнату в доме, родитель должен начать разговаривать с ребенком из другой комнаты, но не сразу возвращаться, чтобы его успокоить. Такая реакция учит ребенка, что родители по-прежнему на месте, даже если их не видно.

Продолжение сепарационной тревожности после возраста 2 лет может являться проблемой, а может и не являться, в зависимости от того, насколько это препятствует развитию ребенка. Например, большинство детей чувствуют определенный страх в первые дни посещения яслей или детского сада. Если у ребенка получается принять участие в программе, и его страх со временем уменьшается, этот страх не считается сепарационной тревожностью. Однако сепарационная тревожность, которая не позволяет ребенку посещать ясли или детский сад или нормально играть со сверстниками, может быть признаком расстройства сепарационной тревожности. В таких случаях ребенка должен осмотреть врач.