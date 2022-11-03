Колики означают определенный вид чрезмерного, интенсивного плача и беспокойности, которые происходят без видимых причин (голод, болезнь или травма) у здоровых младенцев. Колики обычно начинаются в течение первого месяца жизни, достигают пика приблизительно к возрасту 6 недель и заканчиваются, часто довольно неожиданно, в возрасте 3–4 месяцев.
Как правило, врачи считают интенсивный необъяснимый плач и беспокойность связанными с коликами, когда они длятся более 3-х часов в день более 3-х дней в неделю на протяжении более 3-х недель. Однако многие врачи также считают возможными коликами внезапный сильный необъяснимый плач, который длится менее 3 часов в день на протяжении большей части недели.
Плач, связанный с коликами, обычно характеризуется как:
Громкий, пронзительный и постоянный
Не имеет определенной причины
Повторяется примерно в одинаковое время дня и ночи
Продолжается в течение нескольких часов безо всякой видимой причины
Чередуется с интервалами, когда ребенок ведет себя нормально
Причины колик
Хотя термин «колики» предполагает спазмы в животе, нет никаких доказательств того, что это кишечное или другое расстройство органов брюшной полости. Возможно, изначально считалось, что колики вызваны расстройством органов брюшной полости, потому что плачущие младенцы часто глотают воздух, в результате чего начинается выход газа (метеоризм) и вздувается живот. Однако врачи считают, что эти симптомы скорее возникают в результате плача, а не наоборот. Большинство детей с коликами нормально питаются и набирают вес. При этом они могут энергично сосать пустышки или игрушки. Не было установлено связи между коликами и развитием настойчивой, нетерпеливой личности.
Оценка колик
Настораживающие признаки
Родителям следует с особым вниманием относиться к заболеваниям или болям как к причинам беспокойности их младенца, если плач сопровождается:
рвотой (особенно, если рвота зеленая или с кровью либо бывает чаще 5 раз в день);
изменениями в стуле (запор или диарея, особенно с кровью или слизью);
отклонением температуры от нормы (ректальная температура ниже 36,1 °C или выше 38 °C);
раздражительностью (плач весь день с несколькими периодами успокоения);
вялостью (повышенная сонливость, отсутствие улыбки или заинтересованности во взгляде, слабый сосательный рефлекс);
медленный набор веса;
Затрудненное дыхание
кровоподтеками или другими признаками возможной травмы;
аномальные движения или подергивания любой части тела;
Когда обращаться к врачу
При наличии каких-либо настораживающих признаков ребенка следует немедленно показать врачу.
Если у ребенка нет таких симптомов и в остальном он выглядит хорошо, родители могут попробовать традиционные меры, к которым относятся кормление, отрыжка, смена пеленок и ласка. Если плач продолжается и после таких мер, родителям следует обратиться к врачу. Врач может помочь родителям определить, насколько срочно ребенку требуется осмотр.
Что делает врач
Сначала врачи задают вопросы о плаче, чтобы определить, отвечает ли он критериям колик. Врачи спрашивают о других симптомах и истории болезни младенца, а затем проводят медицинский осмотр. По результатам изучения анамнеза и медицинского осмотра часто можно отличить колики от расстройства, вызывающего чрезмерный плач. Как правило, во время обследования ребенка с коликами, который в остальном здоров, у него не обнаруживается никаких отклонений.
Проведение анализов
Анализы требуются только в том случае, если врачи обнаружат конкретные нарушения в ходе анализа анамнеза и осмотра.
Лечение колик
Как только ребенка обследовал врач и родителей заверили, что ребенок здоров, что раздражительность не является следствием плохого ухода, а колики пройдут сами по себе без долгосрочных последствий, могут помочь некоторые общие меры:
держание на руках, нежное покачивание или поглаживание;
покачивание в качалке для младенцев;
включить белый шум, например, шума дождя или звуков электроприборов, таких как вентилятора, стиральной машины, пылесоса или фена;
прослушивание музыки;
покатать в автомобиле;
дать пососать пустышку;
срыгивание;
кормление (но родителям следует избегать чрезмерного кормления в попытке остановить плач).
пеленание;
Когда причиной плача является усталость, многие из вышеперечисленных мер успокаивают младенцев лишь на короткое время, и плач возвращается, как только прекращается стимуляция или деятельность, от которой младенцы устают еще больше. Иногда более эффективно поощрять самоуспокоение и сон, регулярно укладывая младенцев в кроватку еще не уснувшими, чтобы для засыпания они не зависели от родителей или определенных движений, предметов или звуков.
Родители могут на некоторое время поменять молочную смесь, чтобы определить, нет ли у младенца непереносимости определенной смеси. Однако непереносимость молочных продуктов или другой еды редко является причиной симптомов колик при отсутствии также и других симптомов, например, рвоты, запора, диареи или медленного набора веса. Следует избегать частой смены смесей, если только это не предписано врачом.
Кормящая грудью мать может заметить, что после того как она употребляет определенный продукт, например молочный продукт, брокколи и капусту, младенец плачет. Мать должна попытаться не употреблять эти продукты, чтобы увидеть, не уменьшится ли плач ребенка в результате.
Родителям может быть трудно справляться с чрезмерным плачем. Помочь может консультация у врача. Врач может подсказать подход, придать уверенность и оказать поддержку родителям, испытывающим стресс из-за чрезмерного плача ребенка.