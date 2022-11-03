Колики означают определенный вид чрезмерного, интенсивного плача и беспокойности, которые происходят без видимых причин (голод, болезнь или травма) у здоровых младенцев. Колики обычно начинаются в течение первого месяца жизни, достигают пика приблизительно к возрасту 6 недель и заканчиваются, часто довольно неожиданно, в возрасте 3–4 месяцев.

Как правило, врачи считают интенсивный необъяснимый плач и беспокойность связанными с коликами, когда они длятся более 3-х часов в день более 3-х дней в неделю на протяжении более 3-х недель. Однако многие врачи также считают возможными коликами внезапный сильный необъяснимый плач, который длится менее 3 часов в день на протяжении большей части недели.

Плач, связанный с коликами, обычно характеризуется как:

Громкий, пронзительный и постоянный

Не имеет определенной причины

Повторяется примерно в одинаковое время дня и ночи

Продолжается в течение нескольких часов безо всякой видимой причины

Чередуется с интервалами, когда ребенок ведет себя нормально

Причины колик Хотя термин «колики» предполагает спазмы в животе, нет никаких доказательств того, что это кишечное или другое расстройство органов брюшной полости. Возможно, изначально считалось, что колики вызваны расстройством органов брюшной полости, потому что плачущие младенцы часто глотают воздух, в результате чего начинается выход газа (метеоризм) и вздувается живот. Однако врачи считают, что эти симптомы скорее возникают в результате плача, а не наоборот. Большинство детей с коликами нормально питаются и набирают вес. При этом они могут энергично сосать пустышки или игрушки. Не было установлено связи между коликами и развитием настойчивой, нетерпеливой личности.

Оценка колик Настораживающие признаки Родителям следует с особым вниманием относиться к заболеваниям или болям как к причинам беспокойности их младенца, если плач сопровождается: рвотой (особенно, если рвота зеленая или с кровью либо бывает чаще 5 раз в день);

изменениями в стуле (запор или диарея, особенно с кровью или слизью);

отклонением температуры от нормы (ректальная температура ниже 36,1 °C или выше 38 °C);

раздражительностью (плач весь день с несколькими периодами успокоения);

вялостью (повышенная сонливость, отсутствие улыбки или заинтересованности во взгляде, слабый сосательный рефлекс);

медленный набор веса;

Затрудненное дыхание

кровоподтеками или другими признаками возможной травмы;

аномальные движения или подергивания любой части тела; Когда обращаться к врачу При наличии каких-либо настораживающих признаков ребенка следует немедленно показать врачу. Если у ребенка нет таких симптомов и в остальном он выглядит хорошо, родители могут попробовать традиционные меры, к которым относятся кормление, отрыжка, смена пеленок и ласка. Если плач продолжается и после таких мер, родителям следует обратиться к врачу. Врач может помочь родителям определить, насколько срочно ребенку требуется осмотр. Что делает врач Сначала врачи задают вопросы о плаче, чтобы определить, отвечает ли он критериям колик. Врачи спрашивают о других симптомах и истории болезни младенца, а затем проводят медицинский осмотр. По результатам изучения анамнеза и медицинского осмотра часто можно отличить колики от расстройства, вызывающего чрезмерный плач. Как правило, во время обследования ребенка с коликами, который в остальном здоров, у него не обнаруживается никаких отклонений. Проведение анализов Анализы требуются только в том случае, если врачи обнаружат конкретные нарушения в ходе анализа анамнеза и осмотра.