Физический рост и половое созревание подростков

В подростковом возрасте (как правило, от 10 лет до позднего подросткового возраста) мальчики и девочки достигают взрослого роста и веса и проходят половое созревание (половое развитие). Время и скорость, с которой происходят эти изменения, варьируют и зависят как от наследственности, так и от окружающей среды.
(См. также Медицинское наблюдение за здоровым ребенком.)
Физический рост у подростков
Графики массы тела и роста для детей в возрасте старше 2 лет см. в картах физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В подростковом возрасте происходит бурный рост организма. Скачок роста у мальчиков происходит в середине подросткового возраста примерно от 12 до 16 лет (чаще всего в возрасте приблизительно 13,5 лет) и обычно начинается через год после того, как начинают увеличиваться яички. Мальчики растут приблизительно на 10 сантиметров в год во время максимального роста. Скачок роста у девочек происходит в раннем подростковом возрасте примерно от 9,5 до 13,5 лет (чаще всего в возрасте приблизительно 11,5 лет). Девочки растут приблизительно на 9 сантиметров в год во время максимального роста. В целом, вес и рост у мальчиков больше, чем у девочек.
Нехарактерные сроки роста, в частности задержка физического развития у мальчиков (см. Задержка полового созревания) или раннее физическое развитие у девочек (см. Раннее половое созревание), с большой вероятностью могут вызывать эмоциональный стресс. Большинство медленно растущих детей в конечном итоге достигают нормального роста (см. статью Конституционная задержка полового созревания). Однако подростков, у которых рост задерживается или не соответствует нормальным ожиданиям (см. Дефицит гормона роста у детей), должен обследовать врач, чтобы исключить заболевания и другие физические причины, а также дать им психологическую уверенность.
Половое созревание у подростков
Половое созревание или половое развитие начинается в разном возрасте в зависимости от генетических факторов и среды. Половая зрелость в наши дни наступает раньше, чем сто лет назад, вероятно, из-за улучшений в питании, общем состоянии здоровья и условиях жизни. Например, средний возраст, в котором у девушек начинается менструация, сократился приблизительно на 3 года за последние 100 лет. Однако когда бы половое созревание ни начиналось, обычно оно происходит в том же порядке.
У мальчиков половые изменения начинаются с увеличения мошонки и яичек, обычно с последующим удлинением пениса (см. Половое созревание у мальчиков). Затем появляются лобковые волосы. Волосы подмышками и на лице появляются приблизительно через 2 года после лобковых волос. Скачок роста обычно начинается через год после начала увеличения яичек. У мальчиков в США первая эякуляция, как правило, происходит в возрасте от 12,5 до 14 лет, приблизительно через 1 год после ускорения роста пениса. У мальчиков-подростков часто наблюдается небольшое увеличение груди (гинекомастия), которое обычно проходит через несколько лет.
У девочек развитие молочных желез является первым признаком полового созревания, вслед за которым начинается период бурного роста (см. Половое созревание у девочек). Вскоре после этого появляются волосы на лобке и подмышками. Менструация обычно начинается приблизительно через 2 года после начала развития груди, когда рост замедляется после достижения своего пика. В США у большинства девушек менструация начинается в 12 или 13 лет, но разброс очень велик.
У мальчиков и девочек сначала могут появиться лобковые и/или подмышечные волосы. Такой вид может быть вариантом нормы, но его следует обсудить с врачом.
Основные этапы полового развития
Если половое созревание начинается слишком рано (см. Раннее половое созревание) или слишком поздно (см. Задержка полового развития), врачи обычно проверяют ребенка на предмет возможных гормональных нарушений.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): карты физического развития от CDC для детей и подростков в возрасте 2 лет и старше в Соединенных Штатах Америки