Физический рост и половое созревание подростков

Половое созревание или половое развитие начинается в разном возрасте в зависимости от генетических факторов и среды. Половая зрелость в наши дни наступает раньше, чем сто лет назад, вероятно, из-за улучшений в питании, общем состоянии здоровья и условиях жизни. Например, средний возраст, в котором у девушек начинается менструация, сократился приблизительно на 3 года за последние 100 лет. Однако когда бы половое созревание ни начиналось, обычно оно происходит в том же порядке.

У мальчиков половые изменения начинаются с увеличения мошонки и яичек, обычно с последующим удлинением пениса (см. Половое созревание у мальчиков). Затем появляются лобковые волосы. Волосы подмышками и на лице появляются приблизительно через 2 года после лобковых волос. Скачок роста обычно начинается через год после начала увеличения яичек. У мальчиков в США первая эякуляция, как правило, происходит в возрасте от 12,5 до 14 лет, приблизительно через 1 год после ускорения роста пениса. У мальчиков-подростков часто наблюдается небольшое увеличение груди (гинекомастия), которое обычно проходит через несколько лет.

У девочек развитие молочных желез является первым признаком полового созревания, вслед за которым начинается период бурного роста (см. Половое созревание у девочек). Вскоре после этого появляются волосы на лобке и подмышками. Менструация обычно начинается приблизительно через 2 года после начала развития груди, когда рост замедляется после достижения своего пика. В США у большинства девушек менструация начинается в 12 или 13 лет, но разброс очень велик.

У мальчиков и девочек сначала могут появиться лобковые и/или подмышечные волосы. Такой вид может быть вариантом нормы, но его следует обсудить с врачом.

Основные этапы полового развития

Если половое созревание начинается слишком рано (см. Раннее половое созревание) или слишком поздно (см. Задержка полового развития), врачи обычно проверяют ребенка на предмет возможных гормональных нарушений.