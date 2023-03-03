Развитие детей

В возрасте от 1 года до 13 лет физические, интеллектуальные и эмоциональные способности детей разительно расширяются. От первых нетвердых шагов — до бега, прыжков, участия в спортивных мероприятиях. Они также учатся читать, говорить и выполнять сложные задачи. При этом темпы интеллектуального, эмоционального и поведенческого развития конкретных младенцев и детей значительно различаются. Развитие частично зависит от
Наследственность: некоторым семьям могут быть свойственны определенные особенности, например, дети могут начинать ходить или разговаривать позже обычного.
Питание: для развития необходимо правильное питание.
Окружающая среда: например, отсутствие достаточной умственной стимуляции может замедлять развитие, а правильная стимуляция может его ускорять.
Физические трудности у ребенка: например, глухота может замедлить развитие устной речи.
(См. также Нарушения способностей к обучению и развития.)
Хотя развитие ребенка, как правило, непрерывно, в развитии той или иной функции, например, речи, могут возникать временные паузы. Врачи используют установленные этапы (возраст, в котором большинство детей овладевают определенными навыками, например, умением ходить), чтобы определить, как развивается ребенок по сравнению с другими детьми. Различные навыки могут развиваться с разной скоростью. Например, ребенок может поздно начать ходить, но рано начать составлять предложения.
Этапы развития от рождения до 12 месяцев*
Возраст
Этап
Рождение
4 недели
6 недель
3 месяца
5-6 месяцев
7 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
* Возраст, в котором дети проходят различные этапы, очень отличается. Указанные возрастные диапазоны представляют средний возраст.
Этапы развития в возрасте от 18 месяцев до 6 лет*
Возраст
Крупная моторика
Мелкая моторика
18 месяцев
2 года
2,5 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
Ходит по прямой с пятки на носок
Пишет свое имя
* Возраст, в котором дети проходят различные этапы, очень отличается. Указанные возрастные диапазоны представляют средний возраст.
Интеллектуальное развитие детей
Интеллект — это способность человека понимать, мыслить и рассуждать. Для развития интеллекта дети должны получать надлежащее воспитание в младенчестве и раннем детстве. Например, большое влияние на интеллектуальное развитие детей оказывают чтение им с самого раннего возраста, обеспечение интеллектуальных стимулов, теплота в отношениях и воспитание.
В возрасте 2-х лет большинство детей начинает понимать концепцию времени в широком смысле. Многие дети в 2-3 года считают, что все, что произошло в прошлом, случилось «вчера», а все, что произойдет в будущем, случится «завтра». У ребенка в этом возрасте развивается живое воображение, но возникают и трудности с различением вымысла от реальности. К 4 годам у большинства детей формируется более полное понимание времени. Они начинают понимать, что день делится на утро, день и вечер. Они даже учатся понимать изменения времен года.
В возрасте от 18 месяцев до 5 лет словарный запас ребенка быстро расширяется примерно от 50 до нескольких тысяч слов. Дети могут начать давать названия и активно спрашивать о предметах и событиях. К 2 годам они начинают связывать пары слов в короткие фразы, переходя к простым предложениям к возрасту 3 лет. Произношение улучшается, и речь становится почти понятной незнакомому человеку к 2 года и совсем понятной к 4 годам. 4-летний ребенок может рассказывать простые истории и участвовать в беседе со взрослыми или другими детьми.
Еще до 18 месяцев дети могут слушать и понимать истории, которые им читают. К 5 годам дети могут пересказывать алфавит и узнавать простые слова, написанные печатными буквами. Эти навыки имеют основополагающее значение для обучения чтению простых слов, фраз и предложений. В зависимости от объема взаимодействия с книгами и природных способностей большинство детей начинают читать в возрасте 6-7 лет.
К 7 годам интеллектуальные способности детей все более усложняются. К этому времени дети учатся все лучше сосредотачиваться одновременно на разных аспектах события или ситуации. Например, дети школьного возраста способны оценить, что высокий, но узкий контейнер может содержать такое же количество воды, как низкий, но широкий. Они способны оценить, что лекарство может быть неприятным на вкус, но при этом может помочь им почувствовать себя лучше, или что мама может на них сердиться, но при этом по-прежнему любит их. Дети становятся все более способны понимать точку зрения другого человека и узнают основы очередности в играх и разговоре. Кроме того, дети школьного возраста уже способны соблюдать оговоренные правила игры. Дети этого возраста также становятся все более способны рассуждать, используя наблюдательность и различные точки зрения.
Эмоциональное и поведенческое развитие детей
Эмоции и поведение основываются на стадии развития и темпераменте ребенка. У каждого ребенка свой темперамент и настроение. Некоторые дети могут быть веселыми, легко адаптируются и способны соблюдать режим сна, бодрствования, приема пищи и других повседневных дел. Эти дети, как правило, положительно реагируют на новые ситуации. Другие дети не очень хорошо адаптируются, режим дня в их жизни может соблюдаться очень неравномерно. Эти дети, как правило, отрицательно реагируют на новые ситуации. При этом многие дети находятся где-то между этими двумя концами спектра.
у младенцев;
Плач — основное средство общения младенца. На первом году жизни дети плачут от голода, дискомфорта, утомления и по многим другим причинам, которые могут не быть очевидными. Младенцы в возрасте до 6 недель обычно плачут до 3 часов в день, а к 3 месяцам это время, как правило, сокращается до часа в день. Родители обычно предлагают плачущим младенцам еду, меняют пеленки и ищут источник боли или дискомфорта. Если это не помогает, иногда просто подержать или походить с ребенком на руках действует успокаивающе. В некоторых случаях не помогает ничего. Родителям не следует заставлять плачущих младенцев есть, потому что если причиной их дискомфорта является голод, они будут есть без принуждения.
Примерно к 8 месяцам дети обычно начинают больше переживать при разлуке с родителями. Разлука перед сном и в таких местах, как ясли, может становиться более трудной и сопровождаться истериками. Такое поведение может продолжаться в течение многих месяцев. Многим детям в это время в качестве переходного предмета может помочь особое одеяло или плюшевая игрушка, выступающие в качестве символа отсутствующего родителя.
Дети
В возрасте 2-3 лет дети начинают испытывать границы дозволенного и делать то, что им запрещают, просто чтобы посмотреть, что случится. Частые «нет», которые дети слышат от родителей, отражают их борьбу за независимость в этом возрасте. Хотя истерики огорчают как родителей, так и детей, они являются нормальной частью развития, потому что позволяют детям выразить свое разочарование, пока они еще не научились адекватно выражать свои чувства словами. Родители могут способствовать сокращению количества истерик, не позволяя детям переутомляться или слишком расстраиваться, изучая поведение своих детей и избегая ситуаций, которые могут вызвать истерику. В редких случаях при истериках следует обратиться к врачу. Некоторым маленьким детям особенно тяжело контролировать свои порывы, и родителям следует устанавливать более жесткие рамки, позволяющие внести ощущение безопасности и упорядоченности в их мир.
В возрасте от 18 месяцев до 2 лет дети, как правило, начинают устанавливать свою гендерную принадлежность. В дошкольном возрасте дети также приобретают понимание гендерных ролей, понимание того, чем обычно занимаются мальчики или девочки. На гендерные роли также влияет культура. В этом возрасте ожидается исследование гениталий и признаки того, что дети начинают проводить связи между полом и образом тела.
Между 2 и 3 годами дети начинают более интерактивно играть с другими детьми. Хотя они по-прежнему могут очень ревниво относиться к своим игрушкам, они могут начать делиться и даже играть по очереди. Подтверждение права собственности на игрушку фразой: «Мое!» помогает им обрести чувство собственного «я». Хотя дети в этом возрасте стремятся к независимости, они все еще нуждаются в присутствии своих родителей, которые обеспечивают чувство безопасности и поддержку. Например, они могут уйти от родителей под влиянием любопытства, а позже спрятаться за них под влиянием страха.
От 3 до 5 лет многие дети проявляют интерес к игре «понарошку» и воображаемым друзьям. Игра «понарошку» позволяет детям разыгрывать различные роли и проявлять сильные эмоции в безопасной и приемлемой обстановке. Игра «понарошку» также помогает детям расти в социальном плане. Они учатся разрешать конфликты с родителями и другими детьми, выражая разочарование, но сохраняя чувство собственного достоинства. В это время также проявляются такие типичные детские страхи, как «в шкафу — чудовище». Эти страхи нормальны.
От 7 до 12 лет дети решают для себя многочисленные вопросы: понимание собственного «я», основой которого является успеваемость в обучении; отношения со сверстниками, которые определяются способностью общаться и вписываться в коллектив; семейные отношения, которые частично определяются поддержкой, которую дети получают со стороны родителей, братьев и сестер. Хотя на первый взгляд многие дети придают большое значение мнению сверстников, в первую очередь за поддержкой и советом они все еще обращаются к родителям. Братья и сестры могут служить образцом для подражания, ценным источником поддержки и критики относительно того, что можно и что нельзя. В этот период дети очень активны, вовлекаются во многие занятия и с удовольствием исследуют все новое. В этом возрасте дети с удовольствием учатся и часто правильно реагируют на советы по безопасности, здоровому образу жизни и необходимости избегать поведения, связанного с повышенным риском.