Интеллект — это способность человека понимать, мыслить и рассуждать. Для развития интеллекта дети должны получать надлежащее воспитание в младенчестве и раннем детстве. Например, большое влияние на интеллектуальное развитие детей оказывают чтение им с самого раннего возраста, обеспечение интеллектуальных стимулов, теплота в отношениях и воспитание.

В возрасте 2-х лет большинство детей начинает понимать концепцию времени в широком смысле. Многие дети в 2-3 года считают, что все, что произошло в прошлом, случилось «вчера», а все, что произойдет в будущем, случится «завтра». У ребенка в этом возрасте развивается живое воображение, но возникают и трудности с различением вымысла от реальности. К 4 годам у большинства детей формируется более полное понимание времени. Они начинают понимать, что день делится на утро, день и вечер. Они даже учатся понимать изменения времен года.

В возрасте от 18 месяцев до 5 лет словарный запас ребенка быстро расширяется примерно от 50 до нескольких тысяч слов. Дети могут начать давать названия и активно спрашивать о предметах и ​​событиях. К 2 годам они начинают связывать пары слов в короткие фразы, переходя к простым предложениям к возрасту 3 лет. Произношение улучшается, и речь становится почти понятной незнакомому человеку к 2 года и совсем понятной к 4 годам. 4-летний ребенок может рассказывать простые истории и участвовать в беседе со взрослыми или другими детьми.

Еще до 18 месяцев дети могут слушать и понимать истории, которые им читают. К 5 годам дети могут пересказывать алфавит и узнавать простые слова, написанные печатными буквами. Эти навыки имеют основополагающее значение для обучения чтению простых слов, фраз и предложений. В зависимости от объема взаимодействия с книгами и природных способностей большинство детей начинают читать в возрасте 6-7 лет.

К 7 годам интеллектуальные способности детей все более усложняются. К этому времени дети учатся все лучше сосредотачиваться одновременно на разных аспектах события или ситуации. Например, дети школьного возраста способны оценить, что высокий, но узкий контейнер может содержать такое же количество воды, как низкий, но широкий. Они способны оценить, что лекарство может быть неприятным на вкус, но при этом может помочь им почувствовать себя лучше, или что мама может на них сердиться, но при этом по-прежнему любит их. Дети становятся все более способны понимать точку зрения другого человека и узнают основы очередности в играх и разговоре. Кроме того, дети школьного возраста уже способны соблюдать оговоренные правила игры. Дети этого возраста также становятся все более способны рассуждать, используя наблюдательность и различные точки зрения.