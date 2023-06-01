Младенческая розеола — это заразная вирусная инфекция младенцев или детей младшего возраста, вызывающая высокую температуру, за которой следует сыпь.
Младенческую розеолу вызывает инфицирование вирусом герпеса человека 6-го типа.
Типичные симптомы: внезапное повышение температуры и иногда сыпь, которая появляется после нормализации температуры.
Диагноз основывается на симптомах и возрасте ребенка.
Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.
Младенческой розеолой можно заболеть круглый год, чаще всего весной и осенью. Иногда случаются локальные вспышки заболевания.
Обычно младенческая розеола вызывается вирусом герпеса 6-го типа, одним из многих вирусов герпеса человека.
Младенческая розеола в основном развивается у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
Детская розеола распространяется при вдыхании мелких капель, выдыхаемых инфицированным человеком. Инфицированный человек также выделяет эти капли при разговоре, кашле и чихании. Если капли попадут на поверхности и дети коснутся этих поверхностей, а затем носа или рта, они могут заразиться. Инфекция часто передается при тесном контакте с человеком, у которого есть инфекция, но отсутствуют какие бы то ни было симптомы, например с членом семьи. Продолжительность заразного периода неизвестна.
У человека, переболевшего младенческой розеолой, вырабатывается иммунитет, и, как правило, повторное заражение невозможно.
Симптомы младенческой розеолы
Симптомы младенческая розеолы появляются примерно через 5-15 дней после заражения. Повышенная температура (около 39,5-40,5 °C) начинается внезапно и держится 3-5 дней. У 5–15 % детей в результате повышения температуры возникают судорожные припадки, особенно в связи с тем, что температура поднимается резко и быстро. Несмотря на высокую температуру, ребенок обычно в сознании и активный.
У некоторых детей наблюдается легкий насморк, боль в горле или расстройство желудка.
Могут быть увеличены лимфатические узлы на затылке, на шее и за ушами.
На четвертый день температура тела обычно быстро снижается.
Примерно у 30 % детей, заболевших младенческой розеолой, в течение нескольких часов или максимум через день после того, как падает температура, развивается сыпь. Сыпь красная и плоская. Она появляется, как правило, на груди и на животе и менее выражена на лице, руках и ногах. Сыпь не зудящая и может держаться от нескольких часов до 2 дней.
Диагностика младенческой розеолы
Обследование врачом;
Врач подозревает младенческую розеолу, когда появляются типичные симптомы (особенно сыпь после нормализации повышенной температуры) у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
Анализы делают редко, но диагноз младенческой розеолы можно подтвердить анализами крови.
Лечение младенческой розеолы
Ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры, чтобы устранить дискомфорт
Повышенную температуру лечат ацетаминофеном или ибупрофеном.
Судорожные припадки и сыпь не требуют специфического лечения, но поскольку они пугают родителей, большинство из них приводят ребенка к врачу на осмотр.
В случае тяжелого течения болезни у детей с ослабленной иммунной системой врачи могут лечить их с помощью противовирусных препаратов фоскарнета или ганцикловира.