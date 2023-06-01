Младенческая розеола — это заразная вирусная инфекция младенцев или детей младшего возраста, вызывающая высокую температуру, за которой следует сыпь.

Младенческую розеолу вызывает инфицирование вирусом герпеса человека 6-го типа.

Типичные симптомы: внезапное повышение температуры и иногда сыпь, которая появляется после нормализации температуры.

Диагноз основывается на симптомах и возрасте ребенка.

Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.

Младенческой розеолой можно заболеть круглый год, чаще всего весной и осенью. Иногда случаются локальные вспышки заболевания.

Обычно младенческая розеола вызывается вирусом герпеса 6-го типа, одним из многих вирусов герпеса человека.

Младенческая розеола в основном развивается у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Детская розеола распространяется при вдыхании мелких капель, выдыхаемых инфицированным человеком. Инфицированный человек также выделяет эти капли при разговоре, кашле и чихании. Если капли попадут на поверхности и дети коснутся этих поверхностей, а затем носа или рта, они могут заразиться. Инфекция часто передается при тесном контакте с человеком, у которого есть инфекция, но отсутствуют какие бы то ни было симптомы, например с членом семьи. Продолжительность заразного периода неизвестна.

У человека, переболевшего младенческой розеолой, вырабатывается иммунитет, и, как правило, повторное заражение невозможно.

Симптомы младенческой розеолы Симптомы младенческая розеолы появляются примерно через 5-15 дней после заражения. Повышенная температура (около 39,5-40,5 °C) начинается внезапно и держится 3-5 дней. У 5–15 % детей в результате повышения температуры возникают судорожные припадки, особенно в связи с тем, что температура поднимается резко и быстро. Несмотря на высокую температуру, ребенок обычно в сознании и активный. У некоторых детей наблюдается легкий насморк, боль в горле или расстройство желудка. Могут быть увеличены лимфатические узлы на затылке, на шее и за ушами. На четвертый день температура тела обычно быстро снижается. Сыпь, вызванная младенческой розеолой Скрыть подробности На этой фотографии показана плоская красная сыпь, вызванная младенческой розеолой. СКОТТ КАМАЗИН (SCOTT CAMAZINE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Примерно у 30 % детей, заболевших младенческой розеолой, в течение нескольких часов или максимум через день после того, как падает температура, развивается сыпь. Сыпь красная и плоская. Она появляется, как правило, на груди и на животе и менее выражена на лице, руках и ногах. Сыпь не зудящая и может держаться от нескольких часов до 2 дней.

Диагностика младенческой розеолы Обследование врачом; Врач подозревает младенческую розеолу, когда появляются типичные симптомы (особенно сыпь после нормализации повышенной температуры) у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Анализы делают редко, но диагноз младенческой розеолы можно подтвердить анализами крови.