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Младенческая розеола

(внезапная экзантема; псевдокраснуха)

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Младенческая розеола — это заразная вирусная инфекция младенцев или детей младшего возраста, вызывающая высокую температуру, за которой следует сыпь.

  • Младенческую розеолу вызывает инфицирование вирусом герпеса человека 6-го типа.

  • Типичные симптомы: внезапное повышение температуры и иногда сыпь, которая появляется после нормализации температуры.

  • Диагноз основывается на симптомах и возрасте ребенка.

  • Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.

Младенческой розеолой можно заболеть круглый год, чаще всего весной и осенью. Иногда случаются локальные вспышки заболевания.

Обычно младенческая розеола вызывается вирусом герпеса 6-го типа, одним из многих вирусов герпеса человека.

Младенческая розеола в основном развивается у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Детская розеола распространяется при вдыхании мелких капель, выдыхаемых инфицированным человеком. Инфицированный человек также выделяет эти капли при разговоре, кашле и чихании. Если капли попадут на поверхности и дети коснутся этих поверхностей, а затем носа или рта, они могут заразиться. Инфекция часто передается при тесном контакте с человеком, у которого есть инфекция, но отсутствуют какие бы то ни было симптомы, например с членом семьи. Продолжительность заразного периода неизвестна.

У человека, переболевшего младенческой розеолой, вырабатывается иммунитет, и, как правило, повторное заражение невозможно.

Симптомы младенческой розеолы

Симптомы младенческая розеолы появляются примерно через 5-15 дней после заражения. Повышенная температура (около 39,5-40,5 °C) начинается внезапно и держится 3-5 дней. У 5–15 % детей в результате повышения температуры возникают судорожные припадки, особенно в связи с тем, что температура поднимается резко и быстро. Несмотря на высокую температуру, ребенок обычно в сознании и активный.

У некоторых детей наблюдается легкий насморк, боль в горле или расстройство желудка.

Могут быть увеличены лимфатические узлы на затылке, на шее и за ушами.

На четвертый день температура тела обычно быстро снижается.

Сыпь, вызванная младенческой розеолой
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На этой фотографии показана плоская красная сыпь, вызванная младенческой розеолой.
СКОТТ КАМАЗИН (SCOTT CAMAZINE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Примерно у 30 % детей, заболевших младенческой розеолой, в течение нескольких часов или максимум через день после того, как падает температура, развивается сыпь. Сыпь красная и плоская. Она появляется, как правило, на груди и на животе и менее выражена на лице, руках и ногах. Сыпь не зудящая и может держаться от нескольких часов до 2 дней.

Диагностика младенческой розеолы

  • Обследование врачом;

Врач подозревает младенческую розеолу, когда появляются типичные симптомы (особенно сыпь после нормализации повышенной температуры) у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Анализы делают редко, но диагноз младенческой розеолы можно подтвердить анализами крови.

Лечение младенческой розеолы

  • Ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры, чтобы устранить дискомфорт

Повышенную температуру лечат ацетаминофеном или ибупрофеном.

Судорожные припадки и сыпь не требуют специфического лечения, но поскольку они пугают родителей, большинство из них приводят ребенка к врачу на осмотр.

В случае тяжелого течения болезни у детей с ослабленной иммунной системой врачи могут лечить их с помощью противовирусных препаратов фоскарнета или ганцикловира.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.