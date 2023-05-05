Социальное тревожное расстройство у детей и подростков

Социальное тревожное расстройство подразумевает постоянный страх быть опозоренным, высмеянным или униженным в социальной среде.
Дети и подростки с социальным тревожным расстройством обычно избегают общественных мероприятий и других ситуаций, которые могут подвергнуть их унижению или смущению.
Врачи ставят диагноз социального тревожного расстройства на основании симптомов.
Может помочь поведенческая терапия, но может потребоваться использование лекарственных препаратов для снижения степени тревожности.
Иногда социальное тревожное расстройство развивается после неловкого случая.
(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Социальная фобия у взрослых).
Симптомы
Обычно социальное тревожное расстройство впервые отмечается, когда:
Дети устраивают истерики, плачут, крепко держатся за взрослого, застывают или уходят в себя, либо отказываются разговаривать в социальных ситуациях.
Подростки испытывают чрезмерное беспокойство перед тем, как отправиться на общественное мероприятие или чрезмерно готовятся перед презентацией в классе.
Тогда они могут отказываться идти в школу или на общественные мероприятия. При этом как причину часто приводят физический симптом, например, боль в животе или головную боль.
Дети боятся опозориться перед своими сверстниками, дав неправильный ответ, сказав что-то неуместное, застеснявшись, или даже их вырвет. Если страх становится чрезмерным, ребенок может отказываться разговаривать по телефону или выходить из дома.
Диагностика
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью;
иногда опросники о симптомах;
Диагноз социального тревожного расстройства основывается на таких симптомах, как плач, истерики, застывание, цепляние за взрослого и отказ разговаривать в социальных ситуациях. Чтобы можно было поставить такой диагноз, симптомы должны длиться 6 месяцев и более. Кроме того, дети должны испытывать тревогу во всех аналогичных ситуациях (например, перед всеми классными презентациями, а не только на каких-то определенных уроках или у определенных учителей) и при взаимодействии с другими детьми, а не только со взрослыми.
Лечение
Поведенческая терапия
Чаще всего используется поведенческая терапия. Ее частью является не позволять ребенку пропускать занятия в школе. Пропуск нескольких занятий еще более понижает желание посещать школу.
Если поведенческая терапия неэффективна или ребенок отказывается принимать в ней участие, может помочь лекарственный препарат, снижающий уровень тревожности, например, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС). Лекарственный препарат может уменьшить беспокойство в достаточной мере, чтобы дать ребенку возможность принять участие в поведенческой терапии.