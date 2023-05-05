Социальное тревожное расстройство у детей и подростков

Обычно социальное тревожное расстройство впервые отмечается, когда:

Дети устраивают истерики, плачут, крепко держатся за взрослого, застывают или уходят в себя, либо отказываются разговаривать в социальных ситуациях.

Подростки испытывают чрезмерное беспокойство перед тем, как отправиться на общественное мероприятие или чрезмерно готовятся перед презентацией в классе.

Тогда они могут отказываться идти в школу или на общественные мероприятия. При этом как причину часто приводят физический симптом, например, боль в животе или головную боль.

Дети боятся опозориться перед своими сверстниками, дав неправильный ответ, сказав что-то неуместное, застеснявшись, или даже их вырвет. Если страх становится чрезмерным, ребенок может отказываться разговаривать по телефону или выходить из дома.