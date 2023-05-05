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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Социальное тревожное расстройство у детей и подростков

(социальная фобия)

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Основная информация

Социальное тревожное расстройство подразумевает постоянный страх быть опозоренным, высмеянным или униженным в социальной среде.

  • Дети и подростки с социальным тревожным расстройством обычно избегают общественных мероприятий и других ситуаций, которые могут подвергнуть их унижению или смущению.

  • Врачи ставят диагноз социального тревожного расстройства на основании симптомов.

  • Может помочь поведенческая терапия, но может потребоваться использование лекарственных препаратов для снижения степени тревожности.

Иногда социальное тревожное расстройство развивается после неловкого случая.

(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Социальная фобия у взрослых).

Симптомы

Обычно социальное тревожное расстройство впервые отмечается, когда:

  • Дети устраивают истерики, плачут, крепко держатся за взрослого, застывают или уходят в себя, либо отказываются разговаривать в социальных ситуациях.

  • Подростки испытывают чрезмерное беспокойство перед тем, как отправиться на общественное мероприятие или чрезмерно готовятся перед презентацией в классе.

Тогда они могут отказываться идти в школу или на общественные мероприятия. При этом как причину часто приводят физический симптом, например, боль в животе или головную боль.

Дети боятся опозориться перед своими сверстниками, дав неправильный ответ, сказав что-то неуместное, застеснявшись, или даже их вырвет. Если страх становится чрезмерным, ребенок может отказываться разговаривать по телефону или выходить из дома.

Диагностика

  • Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью;

  • иногда опросники о симптомах;

Диагноз социального тревожного расстройства основывается на таких симптомах, как плач, истерики, застывание, цепляние за взрослого и отказ разговаривать в социальных ситуациях. Чтобы можно было поставить такой диагноз, симптомы должны длиться 6 месяцев и более. Кроме того, дети должны испытывать тревогу во всех аналогичных ситуациях (например, перед всеми классными презентациями, а не только на каких-то определенных уроках или у определенных учителей) и при взаимодействии с другими детьми, а не только со взрослыми.

Лечение

  • Поведенческая терапия

Чаще всего используется поведенческая терапия. Ее частью является не позволять ребенку пропускать занятия в школе. Пропуск нескольких занятий еще более понижает желание посещать школу.

Если поведенческая терапия неэффективна или ребенок отказывается принимать в ней участие, может помочь лекарственный препарат, снижающий уровень тревожности, например, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС). Лекарственный препарат может уменьшить беспокойство в достаточной мере, чтобы дать ребенку возможность принять участие в поведенческой терапии.

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Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.