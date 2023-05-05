Сепарационное тревожное расстройство

Дети с сепарационным тревожным расстройством испытывают сильный стресс, когда их отрывают от дома или от людей, к которым они привязаны. Во время прощания обычно происходят драматичные сцены. Прощания обычно болезненны как для родителей, так и для ребенка. Часто дети плачут и умоляют с таким отчаянием, что родитель не может оставить их, продлевая прощание и тем самым еще ​​более осложняя ситуацию. Если родитель также проявляет тревогу, она передается ребенку, создавая порочный круг.

После ухода родителя ребенок зацикливается на его возвращении. Часто ему требуется знать, где находится родитель, его терзают опасения, что с ним или с родителями случится что-то страшное. У некоторых детей присутствуют постоянные, чрезмерные опасения, что они потеряют родителя в результате похищения, болезни или смерти.

Путешествия без взрослых вызывают у таких детей неприятные ощущения, и они могут отказываться идти в школу, поехать в лагерь или в гости или спать дома у друзей. Некоторые дети не терпят оставаться одни в комнате, цепляются за родителя или ходят за родителем по дому.

Перед сном часто возникают трудности. Дети, страдающие сепарационным тревожным расстройством, могут настаивать, чтобы родитель или воспитатель оставался в комнате, пока они не заснут. Причины детских страхов могут раскрываться в кошмарах, таких как смерть семьи в пожаре или другой катастрофе.

У детей часто появляются такие физические симптомы, как головные боли или боли в желудке

В присутствии одного из родителей дети обычно ведут себя нормально. В результате проблема может казаться менее серьезной, чем она есть на самом деле.

Чем дольше длится расстройство, тем тяжелее оно становится.