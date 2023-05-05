Сепарационное тревожное расстройство (боязнь разлуки) заключается в постоянном интенсивном беспокойстве по поводу нахождения вдали от дома или от людей, к которым привязан ребенок, как правило, родителям.
Большинство детей испытывает сепарационную тревожность в какой-то мере, но обычно перерастает ее.
Часто дети с сепарационным тревожным расстройством плачут и просят оставляющего их человека не уходить, а после его ухода думают только о его возвращении.
Врачи основывают диагноз на симптомах, их интенсивности и продолжительности.
Как правило, эффект дает поведенческая терапия; также могут помочь индивидуальная и семейная формы психотерапии.
Лечение направлено на обеспечение возможности для ребенка как можно скорее вернуться в школу.
(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей).
Определенная боязнь разлуки ожидаема и наблюдается почти у всех детей, особенно очень маленьких. Дети ощущают ее, когда человек, к которому они привязаны, уходит. Обычно этим человеком является мать, но может быть любой из родителей или другой воспитатель. Страх обычно проходит после того, как ребенок начинает понимать, что человек вернется. При сепарационном тревожном расстройстве страх гораздо более сильный и выходит за рамки ожидаемого для возраста и уровня развития ребенка. Сепарационное тревожное расстройство обычно возникает у детей младшего возраста и редко наблюдается после полового созревания.
Сепарационное тревожное расстройство могут вызывать различные виды бытового стресса, например, смерть родственника, друга или домашнего животного, переезд или смена школы. Кроме того, склонность к тревожности может быть наследственной.
Симптомы сепарационного тревожного расстройства
Дети с сепарационным тревожным расстройством испытывают сильный стресс, когда их отрывают от дома или от людей, к которым они привязаны. Во время прощания обычно происходят драматичные сцены. Прощания обычно болезненны как для родителей, так и для ребенка. Часто дети плачут и умоляют с таким отчаянием, что родитель не может оставить их, продлевая прощание и тем самым еще более осложняя ситуацию. Если родитель также проявляет тревогу, она передается ребенку, создавая порочный круг.
После ухода родителя ребенок зацикливается на его возвращении. Часто ему требуется знать, где находится родитель, его терзают опасения, что с ним или с родителями случится что-то страшное. У некоторых детей присутствуют постоянные, чрезмерные опасения, что они потеряют родителя в результате похищения, болезни или смерти.
Путешествия без взрослых вызывают у таких детей неприятные ощущения, и они могут отказываться идти в школу, поехать в лагерь или в гости или спать дома у друзей. Некоторые дети не терпят оставаться одни в комнате, цепляются за родителя или ходят за родителем по дому.
Перед сном часто возникают трудности. Дети, страдающие сепарационным тревожным расстройством, могут настаивать, чтобы родитель или воспитатель оставался в комнате, пока они не заснут. Причины детских страхов могут раскрываться в кошмарах, таких как смерть семьи в пожаре или другой катастрофе.
У детей часто появляются такие физические симптомы, как головные боли или боли в желудке
В присутствии одного из родителей дети обычно ведут себя нормально. В результате проблема может казаться менее серьезной, чем она есть на самом деле.
Чем дольше длится расстройство, тем тяжелее оно становится.
Диагностика сепарационного тревожного расстройства
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью;
Врачи ставят диагноз сепарационного тревожного расстройства на основании описания прошлого поведения ребенка, и, иногда, наблюдения за сценами расставания. Расстройство диагностируется только в случае, если симптомы длятся не менее месяца и вызывают существенный стресс или значительно влияют на общее состояние.
Лечение сепарационного тревожного расстройства
Поведенческая терапия
Для лечения сепарационного тревожного расстройства используется поведенческая терапия. Она заключается в обучении родителей и воспитателей тому, как максимально сокращать сцены прощания и реагировать на протесты, как ни в чем не бывало. Также полезны индивидуальная и семейная формы психотерапии.
Ее ближайшей целью является возвращение ребенка в школу. От врачей, родителей и педагогического коллектива школы требуется командный подход к работе. Некоторое облегчение может наблюдаться, если сформировать у ребенка привязанность к одному из взрослых в детском саду или в школе.
При тяжелом расстройстве могут помочь лекарственные препараты, снижающие уровень тревожности, например, один из типов антидепрессантов под названием «селективные ингибиторы обратного захвата серотонина» (СИОЗС).
Дети склонны к рецидивам после праздников и школьных каникул. Поэтому родителям часто советуют планировать на это время регулярные разлуки, чтобы помочь детям не терять привычку быть вдалеке от них.