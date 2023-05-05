Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и родственные расстройства у детей и подростков

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется повторяющимися нежелательными навязчивыми сомнениями, идеями, образами или желаниями (обсессиями), а также непрестанным стремлением совершать действия в попытке уменьшить тревогу, вызванную обсессиями. Обсессии и компульсии могут вызывать серьезные проблемы, мешать учебе и отношениям.

Обсессии часто связаны с волнением или страхом из-за того, что самому человеку или его близким может быть причинен вред (например, в результате болезни, инфицирования или смерти).

Компульсии — это избыточные повторяющиеся целенаправленные действия, которые, как детям кажется, они должны совершать, чтобы справиться с сомнениями (например, постоянно проверять, заперта ли дверь), чтобы предотвратить что-то плохое или чтобы снизить тревогу, вызванную обсессиями.

При лечении часто используется поведенческая терапия и лекарственные препараты.

(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Обсессивно-компульсивное расстройство у взрослых).

В среднем обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) начинается в возрасте около 19–20 лет, но приблизительно в 25 % случаев оно начинается в возрасте до 14 лет. Это расстройство часто ослабевает, когда дети достигают взрослого возраста.

Обсессивно-компульсивное расстройство включает несколько родственных расстройств:

Телесное дисморфическое расстройство: Ребенок становится озабочен воображаемым недостатком внешнего вида, например, размером носа или ушей, или чрезмерно озабочен небольшими отклонениями, такими как бородавки.

Накопительство: У детей присутствует настоятельная необходимость хранить вещи независимо от их стоимости, и они не переносят расставания с этими вещами.

Трихотилломания (выдергивание волос)

Дерматилломания

У некоторых детей, особенно у мальчиков, также бывает тиковое расстройство.

Полагают, что причиной ОКР являются гены и экологические факторы. Исследования показывают, что генные сети ОКР очень сложны и участвуют во многих процессах организма, включая развитие головного мозга и нервной системы, иммунной системы и воспалительной системы.

Есть некоторые свидетельства того, что причиной нескольких случаев ОКР с внезапным началом (за одну ночь) могут быть инфекции. В случае вовлечения бактерий стрептококков расстройство носит название «аутоиммунное нейропсихиатрическое расстройство у детей, связанное со стрептококковой инфекцией» (PANDAS). Если присутствуют другие инфекции (такие как инфекция Mycoplasma pneumoniae), расстройство носит название «нейропсихиатрический синдром у детей с острым началом» (PANS). Исследователи продолжают изучать связь между инфекциями и ОКР.

Симптомы Как правило, симптомы обсессивно-компульсивного расстройства развиваются постепенно, и большинство детей могут поначалу скрывать свои симптомы. Дети часто одержимы беспокойством или страхом, что что-то им причинит вред, например, смертельная болезнь, или что они поранят себя или кого-то другого. Они чувствуют, что вынуждены что-то предпринять, что могло бы перевесить или нейтрализовать их беспокойства и страхи. Например, они могут постоянно выполнять следующие действия: Проверять, выключили ли они будильник или закрыли ли дверь на ключ

Чрезмерно мыть руки, в результате чего руки становятся шершавыми и потрескавшимися.

Считать различные вещи (например, шаги)

Садиться и вставать со стула

Постоянно чистить и расставлять определенные предметы

Делать много исправлений в школьных заданиях

Жевать пищу определенное количество раз

Стараться не прикасаться к определенным вещам

Часто просить, чтобы их успокоили, иногда десятки или даже сотни раз в день Между некоторыми навязчивыми идеями и компульсиями можно провести логическую связь. Например, дети, страдающие навязчивой идеей не заболеть, могут очень часто мыть руки. Однако некоторые из них совершенно между собой не связаны. Например, ребенок может снова и снова считать до 50, чтобы предотвратить сердечный приступ у бабушки или дедушки. Если ребенок противостоит компульсии либо что-то ему мешает выполнить ее, проявляется крайняя озабоченность и обеспокоенность. Большинство детей имеют некоторое представление, что их навязчивые идеи и компульсии являются ненормальными, часто смущаются их и пытаются скрыть. Тем не менее, некоторые дети твердо верят, что их навязчивые состояния и компульсии обоснованы. Примерно у 5 % детей ОКР разрешается через несколько лет, и у 40 % — в старшем юношеском возрасте. У других детей расстройство стремится стать хроническим, но при непрерывном лечении большинство детей могут функционировать нормально. Около 5 % детей не отвечают на лечение, и их состояние остается значительно нарушенным.

Диагностика Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

Иногда опросники о симптомах Врачи ставят диагноз ОКР на основании симптомов. Может потребоваться несколько визитов к врачу, прежде чем дети с ОКР начнут достаточно доверять врачу, чтобы рассказать ему о своих навязчивых идеях и компульсиях. Чтобы поставить диагноз ОКР, навязчивые идеи и компульсии должны вызывать большое беспокойство и нарушать способность ребенка функционировать. Если врачи подозревают наличие инфекции, они обычно консультируются со специалистом по этим заболеваниям. Следует проявлять особую осторожность, чтобы дифференцировать ОКР от других заболеваний, таких как ранний психоз, расстройства аутистического спектра и сложные тиковые расстройства.