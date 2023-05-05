Генерализованное тревожное расстройство у детей

Генерализованное тревожное расстройство включает чрезмерную постоянную нервозность, беспокойство и страх перед многими действиями или событиями.
Из-за своего волнения у детей с генерализованным тревожным расстройством присутствуют проблемы с концентрацией внимания, а также они могут быть беспокойными и раздражительными.
Врачи ставят диагноз генерализованного тревожного расстройства на основании характерных симптомов, которые присутствуют на протяжении 6 месяцев или дольше.
Часто самым лучшим методом лечения является обучение детей методам расслабления, но в некоторых случаях для уменьшения беспокойства требуется применение лекарственных препаратов.
(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Генерализованное тревожное расстройство у взрослых).
Симптомы
У детей с генерализованным тревожным расстройством беспокойство является общим и охватывает множество вещей и видов деятельности, а не одно конкретное, например, нахождение вдали от родителя (как при сепарационном тревожном расстройстве). Контролировать беспокойство трудно. Стресс усиливает тревожность.
У таких детей часто возникают трудности с концентрацией внимания, они могут проявлять гиперактивность, беспокойство и раздражительность. Они могут чувствовать себя взвинченными, напряженными или раздраженными. Кроме того, они могут плохо спать, чрезмерно потеть, ощущать упадок сил и жаловаться на физические симптомы, такие как боль в животе, боли в мышцах и головные боли.
Пандемия COVID-19 была связана с нарушениями в повседневной деятельности и окружающей обстановке, которые вызывали повышение тревожности у многих детей. К таким изменениям относятся закрытие школ, изоляция от других (дальние родственники, сверстники, учителя, культурные группы и религиозные общины), необходимость жить в ограниченных пространствах с членами семьи в течение недель и месяцев, потеря работы родителями и неуверенность в будущем.
Диагностика
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью
Иногда опросники о симптомах
Диагноз генерализованного тревожного расстройства основывается на симптомах: чрезмерное беспокойство, не связанное с определенной деятельностью или ситуацией или распространяющееся на многие действия и ситуации.
Диагноз генерализованного тревожного расстройства ставится, если симптомы длятся на протяжении 6 месяцев или дольше.
Лечение
Обучение релаксации
Иногда лекарственные препараты
Часто наиболее подходящим методом лечения легкой тревожности является обучение релаксации. Также можно пробовать применять другие виды психологической помощи.
При наличии сильной тревожности или при отсутствии эффекта от психологической помощи могут понадобиться лекарственные препараты, способные снизить тревожность; как правило, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или, в некоторых случаях, буспирон (анксиолитический препарат).