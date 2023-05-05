Генерализованное тревожное расстройство у детей

У детей с генерализованным тревожным расстройством беспокойство является общим и охватывает множество вещей и видов деятельности, а не одно конкретное, например, нахождение вдали от родителя (как при сепарационном тревожном расстройстве). Контролировать беспокойство трудно. Стресс усиливает тревожность.

У таких детей часто возникают трудности с концентрацией внимания, они могут проявлять гиперактивность, беспокойство и раздражительность. Они могут чувствовать себя взвинченными, напряженными или раздраженными. Кроме того, они могут плохо спать, чрезмерно потеть, ощущать упадок сил и жаловаться на физические симптомы, такие как боль в животе, боли в мышцах и головные боли.

Пандемия COVID-19 была связана с нарушениями в повседневной деятельности и окружающей обстановке, которые вызывали повышение тревожности у многих детей. К таким изменениям относятся закрытие школ, изоляция от других (дальние родственники, сверстники, учителя, культурные группы и религиозные общины), необходимость жить в ограниченных пространствах с членами семьи в течение недель и месяцев, потеря работы родителями и неуверенность в будущем.