Агорафобия у детей и подростков

Подростки испытывают сильный страх или тревожность во время или перед такими мероприятиями:

пользование общественным транспортом;

нахождении в открытых пространствах;

Пребывание в закрытых общественных местах (например, в магазине или кинотеатре)

стояние в очереди или пребывание в толпе;

Нахождение вне дома в одиночку

Подростки могут испытывать приступы паники, когда они пытаются сделать тяжелую работу. После этого они могут избегать выполнения этой работы.