Агорафобия у детей и подростков

Агорафобия — это устойчивый страх попадания в общественные ситуации или в места, откуда нет простого способа выбраться и где никто не поможет.
Агорафобия может развиться у подростков, особенно у тех, у которых бывают приступы паники, но редко возникает у детей.
(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Агорафобия у взрослых).
Симптомы
Подростки испытывают сильный страх или тревожность во время или перед такими мероприятиями:
пользование общественным транспортом;
нахождении в открытых пространствах;
Пребывание в закрытых общественных местах (например, в магазине или кинотеатре)
стояние в очереди или пребывание в толпе;
Нахождение вне дома в одиночку
Подростки могут испытывать приступы паники, когда они пытаются сделать тяжелую работу. После этого они могут избегать выполнения этой работы.
Диагностика
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью
Иногда опросники о симптомах
Симптомы
Для того чтобы поставить диагноз агорафобии, страх или тревожность должны быть необоснованными и:
присутствовать на протяжении 6 месяцев или дольше;
вызывать значительные страдания;
нарушать социальные, академические или другие функции.
Лечение
Поведенческая терапия
Для борьбы с симптомами агорафобии особо полезна поведенческая терапия.
Применение лекарственных препаратов у подростков с агорафобией редко приносит пользу, за исключением того, что они помогают контролировать панические атаки.