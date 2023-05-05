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Агорафобия у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Агорафобия — это устойчивый страх попадания в общественные ситуации или в места, откуда нет простого способа выбраться и где никто не поможет.

Агорафобия может развиться у подростков, особенно у тех, у которых бывают приступы паники, но редко возникает у детей.

(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Агорафобия у взрослых).

Симптомы

Подростки испытывают сильный страх или тревожность во время или перед такими мероприятиями:

  • пользование общественным транспортом;

  • нахождении в открытых пространствах;

  • Пребывание в закрытых общественных местах (например, в магазине или кинотеатре)

  • стояние в очереди или пребывание в толпе;

  • Нахождение вне дома в одиночку

Подростки могут испытывать приступы паники, когда они пытаются сделать тяжелую работу. После этого они могут избегать выполнения этой работы.

Диагностика

  • Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

  • Иногда опросники о симптомах

  • Симптомы

Для того чтобы поставить диагноз агорафобии, страх или тревожность должны быть необоснованными и:

  • присутствовать на протяжении 6 месяцев или дольше;

  • вызывать значительные страдания;

  • нарушать социальные, академические или другие функции.

Лечение

  • Поведенческая терапия

Для борьбы с симптомами агорафобии особо полезна поведенческая терапия.

Применение лекарственных препаратов у подростков с агорафобией редко приносит пользу, за исключением того, что они помогают контролировать панические атаки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.