Родовая асфиксия — это уменьшение притока крови к тканям новорожденного или снижение уровня кислорода в крови новорожденного до, во время или непосредственно после родов.

При рождении ребенка врач или акушерка обследует новорожденного, чтобы выявить очевидные аномалии или признаки дистресса. Состояние новорожденного сразу после рождения регистрируется на 1-й минуте и на 5-й минуте после рождения с использованием шкалы Апгар. Балл по шкале Апгар используется для начисления баллов за частоту сердечных сокращений, усилие дыхания, мышечный тонус, рефлексы и цвет. Балл от 7 до 10 считается нормальным, от 4 до 6 — средним и от 0 до 3 — низким. Низкий балл по шкале Апгар является признаком того, что новорожденный испытывает трудности и может потребоваться дополнительная помощь с дыханием или кровообращением. Баллы по шкале Апгар не используются для предсказания состояния здоровья ребенка после первых нескольких минут жизни.

Таблица

У младенцев с низким баллом по шкале Апгар могут быть проблемы с дыханием или кровообращением. Родовая асфиксия (также называемая перинатальной асфиксией) — это уменьшение притока крови к тканям новорожденного или снижение уровня кислорода в крови новорожденного до, во время или непосредственно после родов. К некоторым потенциальным причинам относятся:

Отделение плаценты от матки до родов (отслойка плаценты)

Обструкция кровотока по пуповине

Аномальное развитие плода (например, когда существуют генетические аномалии)

Тяжелая инфекция у плода

Воздействие некоторых наркотических веществ или лекарственных препаратов до рождения

Тяжелое кровотечение у матери

Тяжелое заболевание у матери

Иногда точную причину родовой асфиксии определить невозможно.

Независимо от причины, новорожденные с асфиксией в момент рождения выглядят бледными и безжизненными. Дыхание у них слабое или вообще отсутствует, и сильно снижена частота сердечных сокращений. Врачи и медсестры оказывают помощь по оживлению (реанимации) новорожденного. Реанимация может включать использование дыхательного мешка или маски, чтобы вдувать воздух в легкие, или введение в горло новорожденного дыхательной трубки (эндотрахеальная интубация). Если асфиксия возникла из-за быстрой кровопотери, новорожденные могут находиться в состоянии шока. Им сразу же выполняют вливание жидкостей в вену и, в некоторых случаях, переливание крови или плазмы.

Новорожденным может потребоваться уход в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).

Новорожденные с асфиксией могут демонстрировать признаки повреждения одной или нескольких систем органов, включая следующие:

Сердце: бледность кожи, низкое артериальное давление

Легкие: затрудненное дыхание и низкий уровень кислорода в крови

Головной мозг: сонливость, судорожные приступы или даже кома

Почки: уменьшение выделения мочи

Печень: трудности с выработкой белков, необходимых для нормального свертывания крови

Кишечник: затрудненное переваривание молока

Кроветворная система: низкое количество тромбоцитов и кровотечение

Новорожденные могут нуждаться в лекарственных препаратах, помогающих работать их сердцу, и в искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать их дыхание.

Большинство органов, поврежденных в результате родовой асфиксии, восстанавливаются в течение недели, но повреждение головного мозга у некоторых младенцев может оставаться. Если повреждение головного мозга минимальное или отсутствует, младенцы могут не иметь постоянных проблем со здоровьем. У детей с умеренным или тяжелым повреждением головного мозга могут навсегда оставаться проблемы с развитием, начиная от незначительного нарушения способности к обучению до задержки развития и церебрального паралича. Некоторые младенцы с тяжелой асфиксией не выживают.