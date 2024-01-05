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Переношенные новорожденные

Авторы:Arcangela Lattari Balest, MD, University of Pittsburgh, School of Medicine
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Переношенный новорожденный — это ребенок, рожденный на сроке 42 недель беременности или после него.

  • Ближе к концу срока доношенной беременности функция плаценты снижается, доставляя плоду меньше питательных веществ и меньше кислорода.

  • У переношенных новорожденных характерной проблемой является низкий уровень сахара (глюкозы) в крови.

  • У переношенных новорожденных сухая, шелушащаяся, дряблая кожа, они могут выглядеть аномально худенькими, поскольку в конце беременности не получали достаточного питания.

  • Диагноз ставится на основании внешнего вида новорожденного и предполагаемого гестационного возраста.

  • Обычно лечение направлено на обеспечение хорошего питания и общего ухода.

  • Некоторые переношенные новорожденные в момент рождения не дышат, и их необходимо возвращать к жизни (реанимировать).

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Гестационный возраст — это количество недель беременности. Гестационный возраст определяется подсчетом количества недель между первым днем последнего менструального цикла матери и днем родов. Это время обычно корректируется с учетом другой информации, получаемой врачами, включая результаты ультразвукового исследования на ранних сроках беременности, которые дают дополнительную информацию о гестационном возрасте. Считается, что ребенок готов к рождению (предполагаемая дата родов) через 40 недель беременности.

В соответствии с гестационным возрастом детей делят на следующие категории:

  • Недоношенные: рожденные до 37-й недели беременности

  • Доношенные: рожденные с 37-й по 42-ю неделю беременности

  • Переношенные: рожденные на 42-й неделе беременности и позже

Запоздалые роды встречается гораздо реже, чем преждевременные роды. Обычно причина, по которой беременность продолжается по истечении срока, неизвестна. Если у беременной уже была переношенная беременность, риск повторения этой ситуации повышен.

Ближе к концу срока беременности уровень амниотической жидкости снижается, плацента (орган, который обеспечивает плод питанием) становится меньше и менее эффективно обеспечивает плод кислородом и питательными веществами. Чтобы компенсировать недостаток, плод начинает использовать собственный жир и углеводы (сахара) для получения энергии. В результате замедляется темп роста плода, и может даже снизиться масса его тела.

Осложнения во время и после родов

Если плацента существенно уменьшается, она может не обеспечивать плод кислородом в достаточной мере, особенно во время родов (см. Родовая асфиксия). Отсутствие достаточного количества кислорода может привести к дистрессу плода (признаки плохого состояния плода) и, в крайних случаях, может привести к поражению головного мозга и других органов.

Дистресс-синдром плода может привести к тому, что меконий плода (кал плода) может попасть в амниотическую жидкость. Плод может рефлекторно сделать глубокий судорожный вдох из-за дистресса и тем самым еще до рождения вдохнуть в легкие содержащую меконий амниотическую жидкость. В результате у новорожденного после родов может быть затрудненное дыхание (синдром аспирации мекония).

Если беременность существенно перенашивается, плод может погибнуть.

Переношенные новорожденные после родов предрасположены к возникновению низкого уровня сахара (глюкозы) в крови (гипогликемии), поскольку они исчерпали свой запас жира и углеводов или из-за того, что у них присутствует высокий уровень инсулина. если плод подвергался воздействию повышенного уровня глюкозы вследствие того, что сахарный диабет у матери во время беременности плохо контролировался, у плода обычно может быть высокий уровень инсулина. Во время родов поступление глюкозы через плаценту резко прекращается, при этом высокий уровень инсулина может быстро снизить уровень сахара в крови ребенка, в результате чего возникает гипогликемия.

Симптомы у переношенных новорожденных

У переношенных новорожденных часто сухая, шелушащаяся, дряблая кожа, они могут выглядеть аномально худенькими (истощенными), особенно если функция плаценты была сильно снижена. Ногти пальцев рук и ног длинные. Пуповина, кожа и ногти могут быть окрашены в зеленый цвет, если в амниотической жидкости присутствовал меконий.

Диагностика переношенных новорожденных

  • Внешний вид новорожденного

  • Гестационный возраст

Диагноз переношенности ставится на основании внешнего вида новорожденного после рождения и рассчитанного гестационного возраста.

Лечение переношенных новорожденных

  • Лечение осложнений

Если беременность выходит за рамки сроков, стимуляция родов у матери может снизить риск гибели новорожденного, уменьшить необходимость проведения кесарева сечения и возможность того, что у новорожденного будет синдром аспирации мекония. Переношенные новорожденные с низким уровнем кислорода и дистрессом плода могут нуждаться с немедленном родоразрешении с помощью кесарева сечения, и, возможно, при рождении их потребуется возвращать к жизни (реанимировать).

Если ребенок вдохнул в легкие меконий или у него затрудненное дыхание из-за другой проблемы, врачи могут сделать инъекцию сурфактанта (вещество, которое покрывает внутреннюю часть воздухоносных мешочков и облегчает дыхание). Для поддержки дыхания ребенку может потребоваться аппарат, который помогает воздуху проникать в легкие и выходить из них (аппарат искусственной вентиляции легких), и кислород.

Для предотвращения гипогликемии в вену (внутривенно) вводятся растворы сахара (глюкозы) или обеспечивается частое кормление грудным молоком / молочной смесью.

Если осложнения не возникают, основная цель — обеспечить хорошее питание, чтобы переношенные новорожденные могли набрать массу тела, соответствующую их возрасту.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.