Обычные родимые пятна и незначительные отметины на коже у новорожденных

Существует несколько видов отметин на коже, которые у новорожденных считаются нормальными.

На лице и волосистой части головы новорожденного могут образоваться кровоподтеки или следы, которые могут быть вызваны давлением, возникающим при прохождении через родовой канал, и/или использованием щипцов либо вакуумного экстрактора. Кровоподтеки на ногах и ступнях могут возникать после родов при ягодичном предлежании. Кровоподтеки обычно проходят в течение нескольких дней.

Розовые отметины, которые вызваны расширением капилляров под кожей, могут возникнуть на лбу чуть выше носа, в области верхних век или задней части шеи (где они называются «укусами аиста»). Этот тип родимых пятен исчезает по мере роста младенца, но иногда остается в форме слабозаметных пятен, которые становятся ярче, когда младенец взволнован или расстроен.

Милиумы — это крошечные жемчужно-белые кисты, которые встречаются часто и обычно обнаруживаются на носу и щеках. Они вызваны закупоркой потовых желез. Милиумы уменьшаются или исчезают в течение нескольких недель.

Милиумы (белые угри) Скрыть подробности На этой фотографии изображены небольшие кисты кремового цвета, которые обычно можно обнаружить на лице новорожденных. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Белые или желтоватые кисты иногда обнаруживаются на деснах или в центре неба («жемчужины Эпштейна»). Они не требуют лечения. Эти кисты исчезают через 1–2 недели.

Плоские синюшные или серые пятна (ранее называемые монгольскими пятнами) могут появляться на пояснице или ягодицах. Их можно спутать с кровоподтеками. Они чаще всего встречаются у новорожденных африканского, латиноамериканского или азиатского происхождения. Они обычно становятся менее заметными с возрастом и не требуют лечения.

Детские гемангиомы («клубничные» гемангиомы) относятся к обычным родимым пятнам. Они приводят к изменению цвета кожи на ярко-красный или голубоватый и могут возникать на любом участке кожи, обычно на голове и шее. Детские гемангиомы образуются вскоре после рождения и, как правило, быстро растут в течение первого года жизни. Через 12–18 месяцев гемангиомы уменьшаются в размерах и становятся бледнее, поэтому ко времени, когда ребенок достигает школьного возраста, большинство из них больше не видны. Большинство гемангиом не требуют лечения, но, в зависимости от их размера и расположения, иногда их лечат с помощью лазерной терапии или такого лекарственного препарата, как пропранолол.

Капиллярная гемангиома в веке Скрыть подробности Капиллярные гемангиомы, которые являются нераковыми (доброкачественными), могут появляться вблизи глаз или век и могут приводить к развитию «ленивого глаза» (амблиопии). В этом случае требуется осмотр офтальмолога. © Springer Science+Business Media

Гемангиома Изображение Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.

Пламенеющие невусы — это плоские родимые пятна розового, красного или фиолетового цвета. Они возникают вследствие неправильного формирования кровеносных сосудов. Пламенеющие невусы могут покрывать как небольшие, так и обширные участки тела. Пламенеющие невусы сами по себе безвредны, но некоторые из них могут возникать при серьезном нейрокожном заболевании, которое называют синдромом Стерджа-Вебера. Изменение цвета кожи необратимое. Для лечения некоторых пламенеющих невусов может использоваться лазерная терапия.