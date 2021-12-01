Медикаментозное лечение повышенного артериального давления у детей

Повышенное артериальное давление (гипертензия) — это состояние, при котором артерии постоянно подвергаются чрезмерно высокому давлению крови. Некоторым детям с повышенным артериальным давлением для его снижения требуются лекарственные препараты.

(См. также Повышенное артериальное давление у детей).

У детей младше 13 лет значения, которые считаются высокими, различаются в зависимости от пола, возраста и роста. Таким образом, нет четких значений артериального давления, которые указывают на повышенное артериальное давление для всех детей. Скорее, если артериальное давление такое же или выше, чем артериальное давление у 90 % детей того же пола, возраста и роста, диагностируется повышенное артериальное давление.

У подростков (в возрасте 13 лет и старше) артериальное давление классифицируется как у взрослых:

Нормальное: систолическое артериальное давление ниже 120, а диастолическое артериальное давление ниже 80

Пограничное: систолическое артериальное давление от 120 до 129, а диастолическое артериальное давление ниже 80

Повышение артериального давления 1-й стадии (легкое): от 130/80 до 139/89

Повышенное артериальное давление 2-й стадии: 140/90 или выше

Неотложное медикаментозное лечение (плюс изменения образа жизни) обычно начинается, если применимо любое из следующих условий:

Повышенное артериальное давление, независимо от степени его тяжести, вызывает симптомы.

Гипертензия 1-й стадии вызывает нарушение функции или повреждение органов.

Гипертензия 2-й стадии.

Дети страдают хронической болезнью почек, диабетом или заболеванием сердца независимо от стадии повышения артериального давления.

Детям с более легкими формами повышенного артериального давления, которое не контролируется после изменения образа жизни продолжительностью примерно 6 месяцев, потребуется медикаментозное лечение.

Препараты, которые используются для лечения повышенного артериального давления, называются гипотензивными средствами. Лечение наиболее эффективно, когда родители, ребенок и врач хорошо общаются и обсуждают программу медикаментозного лечения, включая возможные побочные эффекты. Любой гипотензивный препарат может иметь побочные эффекты, поэтому родители должны быть внимательны к ним. При возникновении побочных эффектов родители или ребенок должны сообщить об этом врачу, который может скорректировать дозу или заменить препарат.

Врачи обычно начинают назначать пероральные гипотензивные препараты в низкой дозе и по мере необходимости увеличивают дозу для снижения артериального давления до достижения максимальной дозы препарата или появления побочных эффектов. Если артериальное давление все еще слишком высокое, врачи могут назначить ребенку второй препарат или сменить препарат.

Существует много типов гипотензивных препаратов. К их категориям относятся:

Различные типы гипотензивных препаратов действуют по-разному, поэтому существует множество вариантов лечения. Нередко лицам с повышенным артериальным давлением назначают более одного из препаратов.

Таблица Некоторые гипотензивные препараты* для лечения повышенного артериального давления у детей Таблица

Адреноблокаторы Адреноблокаторы включают альфа-блокаторы, бета-блокаторы (атенолол), альфа-бета-блокаторы (лабеталол), альфа-адреномиметики (клонидин) и адреноблокаторы периферического действия. Эти препараты блокируют действие симпатического отдела вегетативной нервной системы, который быстро реагирует на стресс повышением артериального давления. Бета-блокаторы являются наиболее часто используемыми адреноблокаторами. Альфа-блокаторы больше не используются в качестве основного метода лечения повышенного артериального давления. Альфа-адреномиметики чаще, чем другие гипотензивные препараты, вызывают сонливость, утомляемость и депрессию, поэтому они редко используются в настоящее время. Клонидин можно применять в виде пластыря.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) Ингибиторы АПФ снижают артериальное давление частично за счет расширения артериол (мелких кровеносные сосуды в почках и сердце). Расширение артериол этими препаратами обусловлено предотвращением образования ангиотензина II, вещества, вырабатывающегося в организме и обладающего эффектом сужения артериол. В частности, эти ингибиторы блокируют действие ангиотензин-превращающего фермента, который преобразует ангиотензин I в ангиотензин II (см. рисунок Регуляция артериального давления).

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) БРА снижают артериальное давление с помощью механизма, аналогичного ингибиторам АПФ: Они непосредственно блокируют действие ангиотензина II, который вызывает сокращение артериол. Поскольку их эффекты обусловлены прямым механизмом действия, БРА вызывают меньше побочных эффектов.

Блокаторы кальциевых каналов Блокаторы кальциевых каналов вызывают расширение артериол с помощью совершенно другого механизма. Эти препараты могут быть кратковременного или длительного действия. Блокаторы кальциевых каналов короткого действия не используются для лечения повышенного артериального давления.

Тиазидные диуретики Тиазидный диуретик, например, хлорталидон, может быть первым препаратом, назначаемым для лечения повышенного артериального давления. Мочегонные могут вызывать расширение (дилатацию) кровеносных сосудов. Диуретики также способствуют выведению натрия и воды почками, уменьшая объем жидкости в организме и, таким образом, снижая артериальное давление. Тиазидные диуретики вызывают выведение калия с мочой, поэтому иногда вместе с тиазидными диуретиками необходимо принимать пищевые добавки с калием.