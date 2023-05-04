Проблемы с приемом пищи у маленьких детей

Некоторые проблемы с приемом пищи имеют поведенческую природу. Родители маленьких детей часто обеспокоены тем, что их дети привередливы к еде, недостаточно едят или едят слишком много, едят неправильные продукты, отказываются есть определенные продукты (см. также Расстройство избегающего/ограничительного приема пищи) или ведут себя во время еды неподобающим образом (например, передают еду тайком домашним животным или намеренно бросают ее на пол).

Большинство проблем пищевого поведения не настолько продолжительны, чтобы мешать росту и развитию ребенка. Карта физического развития может помочь родителям определить, следует ли им беспокоиться о развитии их детей.

Родители должны обратиться за консультацией к врачу, если их дети:

постоянно высказывают обеспокоенность своей внешностью или весом;

теряют вес или прекращают набирать вес в возрасте, когда ожидается рост и увеличение веса;

начинают набирать вес быстрее, чем обычно.

Нарушения пищевого поведения, к которым, в частности, относятся нейрогенная анорексия и нейрогенная булимия, обычно не возникают до подросткового возраста.

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).

Недоедание Снижение аппетита, вызванное замедлением темпа роста, распространено среди детей в возрасте около 1 года. Однако проблемы с приемом пищи могут развиться, если родитель или воспитатель пытается заставлять ребенка есть или проявляет слишком большую озабоченность аппетитом или пищевыми привычками ребенка. Дополнительное внимание, которое дети, имеющие проблемы пищевого поведения, получают, когда родители применяют уговоры или угрозы, может непроизвольно стать вознаграждением и тем самым укрепить склонность ребенка к отказу от пищи. Некоторые дети даже могут реагировать рвотой на родительские попытки принудительного кормления. Уменьшение напряжения и негативных эмоций во время приема пищи может оказать благоприятное действие. Эмоциональных сцен можно избежать, поставив еду перед ребенком и убрав ее через 20-30 минут без комментариев. Ребенку следует разрешить выбирать из любой предлагаемой еды во время приема пищи и запланированных перекусов утром и днем. Потребление продуктов питания и всех жидкостей, кроме воды, во все остальное время должно быть ограничено. Маленькие дети каждый день должны получать 3-х разовое питание и 2-3 перекуса. Прием пищи должен проходить одновременно с другими членами семьи. Следует избегать отвлечения внимания, например, просмотра телепередач или игры с домашними животными. Поощряется сидение за столом. Дети должны участвовать в уборке пищи, которую они случайно уронили или намеренно бросили на пол. Такой подход уравновешивает аппетит, количество съеденной пищи и пищевые потребности ребенка. Знаете ли Вы, что...