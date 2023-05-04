Проблемы сна у детей

Большинство детей к возрасту 3 месяцев спят на протяжении как минимум 5 часов, но затем, позднее в первые годы жизни, у них бывают периоды ночного бодрствования, которые часто связаны с болезнью. По мере взросления продолжительность стадии сна с быстрым движением глаз (БДГ) увеличивается, и именно во время этой фазы цикла сна возникают сновидения, в том числе кошмары.

Отношение семей к вопросу сна детей вместе с родителями, а также к другим привычкам сна отличается. Разные культуры также различаются по своему отношению к привычкам сна. Эксперты рекомендуют, чтобы младенцы спали в одной комнате с родителями, но не в одной потели (сон в одной кровати). Считается, что сон в одной кровати повышает риск синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН). Важно, чтобы родители были откровенны друг с другом в своих предпочтениях, чтобы избежать стресса и смешанных посылов своим детям.

У большинства детей проблемы со сном периодические или временные и часто не нуждаются в лечении.

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).

Ночные кошмары Кошмарные сновидения — это пугающие сны, которые происходят во время сна БДГ. Ребенок, которому снятся кошмарные сновидения, может полностью проснуться и отчетливо помнить подробности сна. Кошмарные сновидения не являются причиной для тревоги, если только они не происходят очень часто. Они могут возникать чаще во время стресса или после того, как ребенок посмотрел фильм или телевизионную программу со страшным или агрессивным содержанием. Если кошмарные сновидения возникают часто, родители могут вести дневник, чтобы постараться определить причину.

Ночные кошмары и лунатизм Ночные кошмары — это эпизоды неполного пробуждения с ощущением крайней тревоги вскоре после засыпания. Они происходят во время сна МДГ и наиболее распространены в возрасте от 3 до 8 лет. Во время ночного кошмара ребенок кричит и кажется испуганным, у него учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и учащенное дыхание. Создается впечатление, что ребенок не подозревает о присутствии родителей, он может бурно метаться и не реагировать на утешения, может говорить, но при этом не отвечает на вопросы. Детей не нужно будить, поскольку при пробуждении они пугаются еще больше. Как правило, ребенок засыпает через несколько минут. В отличие от кошмарных сновидений ребенок не может вспомнить подробности этих эпизодов. Ночные кошмары привлекают внимание, поскольку во время эпизода ребенок может кричать и может быть безутешен. Приблизительно у одной трети детей, страдающих ночными кошмарами, также имеет место лунатизм (вставание из постели и хождение во время явного сна, это явление также называют сомнамбулизмом). Примерно у 15% детей в возрасте от 5 до 12 лет случается по крайней мере один эпизод лунатизма. Ночные кошмары и лунатизм почти всегда прекращаются без лечения, хотя отдельные эпизоды могут возникать на протяжении нескольких лет. Обычно лечение не требуется, но если эти расстройства не проходят к юности или зрелому возрасту и имеют тяжелую степень, лечение может быть необходимым. Детям, которым необходимо лечение от ночных кошмаров, иногда помогают седативные средства или некоторые антидепрессанты. Однако эти лекарственные препараты являются сильнодействующими и имеют побочные эффекты. Иногда сон прерывается вследствие синдрома беспокойных ног, а у некоторых детей, особенно у тех, которые мечутся и храпят, во время сна может наблюдаться обструктивное апноэ во сне. Детям с синдромом беспокойных ног врач может порекомендовать препараты железа, даже если они не страдают анемией, вызванной дефицитом железа, и могут предложить пройти обследование для выявления синдрома апноэ во сне детям, которые мечутся и храпят.

Нежелание укладываться спать Дети, особенно в возрасте от 1 года до 2 лет, часто не желают укладываться спать из-за сепарационной тревожности, тогда как дети более старшего возраста могут попытаться контролировать больше аспектов окружающей их обстановки. Маленькие дети часто плачут, оставшись одни в своей кроватке, или они вылезают из кроватки, чтобы найти родителей. Еще одной распространенной причиной нежелания идти в постель — это откладывание времени начала сна. Эти ситуации возникают, когда детям разрешено долго не укладываться и ложиться спать позже, чем обычно, в течение достаточного количества ночей, чтобы перевести их внутренние часы на более позднее время начала сна. Смещение времени укладывания спать на несколько минут ранее каждый вечер — лучший способ сбросить внутренние часы, но, в случае необходимости, сбросить внутренние часы ребенку может помочь кратковременное лечение отпускаемым без рецепта снотворным препаратом, таким как мелатонин или антигистаминный препарат. Нежелание укладываться спать усугубляется, если родители остаются все время в комнате, чтобы утешить ребенка, или разрешают детям встать с постели. На самом деле это усиливает просыпание ночью, при котором дети пытаются воспроизвести условия, при которых они заснули. Чтобы избежать этих проблем, родитель может тихо сидеть в коридоре в поле зрения ребенка и убедиться, что ребенок остается в постели. Постепенно ребенок привыкает самостоятельно засыпать и усваивает, что нельзя вылезать из постели. Также ребенок узнает, что родители находятся рядом, но больше не будут рассказывать сказки или играть с ним. В конце концов, ребенок успокаивается и засыпает. Часто помогает объект привязанности ребенка (например, плюшевый медвежонок). Небольшой ночник и/или белый шум также могут успокоить ребенка. Некоторым родителям может быть полезно установить ограничения, давав ребенку «пропуск на время сна», который можно использовать на один подъем с постели.