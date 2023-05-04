Детские истерики — это сильные эмоциональные вспышки в ответ на неудовлетворенность.

Наиболее распространенными причинами являются расстройство, усталость и голод.

Дети в истерике могут кричать, плакать, метаться, кататься по полу, швырять вещи и топать ногами.

Если отвлечение внимания не останавливает истерику, ребенка следует увести от места возникновения ситуации.

Детские истерики часто встречаются в детстве. Чаще всего они появляются к концу первого года жизни, наиболее распространены в возрасте от 2 (кризис двух лет) до 4 лет, и обычно редко появляются после 5 лет. Если истерики остаются частыми после 5 лет, они могут продолжаться все детство.

Причины детских истерик включают расстройство, усталость и голод. У детей также могут быть истерики для привлечения к себе внимания, чтобы получить что-то или чтобы не делать чего-то. Родители нередко считают себя виноватыми (из-за воображаемого плохого воспитания), в то время как во многих случаях реальная причина — это сочетание личностных качеств ребенка, непосредственных обстоятельств и нормального с точки зрения развития поведения. В редких случаях причиной может быть основная психическая, физическая или социальная проблема, но вероятность этого повышается, если истерики длятся более 15 минут или происходят несколько раз каждый день.

Ребенок, у которого истерика, может кричать, визжать, плакать, метаться, кататься по полу, топать ногами и бросать вещи. Некоторое поведение может быть похоже на ярость и быть потенциально опасным. У ребенка может покраснеть лицо, и он может ударить или пнуть. Некоторые дети могут намеренно задерживать дыхание на несколько секунд, а затем возобновлять нормальное дыхание (в отличие от аффективно-респираторных приступов, которые также могут возникнуть после приступов плача, вызванных расстройством).

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).