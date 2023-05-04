Аффективно-респираторный приступ — это эпизод, при котором ребенок непроизвольно перестает дышать и теряет сознание на короткий период сразу же после страшного или негативного эмоционального события или болезненного опыта.

Аффективно-респираторные приступы обычно вызваны физически болезненными или эмоционально негативными событиями.

Типичные симптомы включают бледность, остановку дыхания, потерю сознания и судорожные припадки.

Несмотря на драматизм симптомов, приступы не представляют опасности.

Истерики, которые часто являются частью аффективно-респираторных приступов, можно предотвратить, отвлекая ребенка и избегая ситуаций, которые вызывают приступы.

Аффективно-респираторные приступы встречаются у здоровых в других отношениях детей с частотой от менее 1% до примерно 5%. Они обычно начинаются в первый год жизни, и их пик приходится на возраст 2 лет. У 50% детей они проходят к 4 годам, а к 8 годам — примерно у 83% детей. У незначительной части таких детей приступы могут продолжаться и во взрослом возрасте.

Существует две формы аффективно-респираторных приступов:

Цианотическая (синюшная)

Бледная

И цианотическая, и бледная формы являются непроизвольными — это означает, что дети не задерживают дыхание намеренно и не контролируют приступы. Непроизвольные аффективно-респираторные приступы легко отличить от редко встречающихся непродолжительных случаев умышленной задержки дыхания у некоторых детей. Дети, которые преднамеренно задерживают дыхание, не теряют сознание и возобновляют нормальное дыхание после того, как получают то, чего они хотели, или после того, как почувствуют дискомфорт, если не получают то, чего они хотели.

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).

Цианотический аффективно-респираторный приступ Наиболее распространенной является цианотическая форма аффективно-респираторного приступа. Она подсознательно инициируется детьми младшего возраста часто вместе с детской истерикой или в ответ на ругань или другие неприятные события. Пик эпизодов приходится примерно на 2 года и редко встречается после 5 лет. Как правило, ребенок вскрикивает (не обязательно осознавая, что он делает), выдыхает, а затем дыхание останавливается. Вскоре после этого кожа начинает синеть («цианотический» значит «синий», «синюшный»), и ребенок теряет сознание. Может произойти кратковременный судорожный припадок. Через несколько секунд дыхание возобновляется, возвращается нормальный цвет кожи, и ребенок приходит в сознание. Эпизод можно прервать, поместив холодную тряпку на лицо ребенка, как только приступ начинается. Несмотря на угрожающий характер эпизода, дети не испытывают каких-либо опасных или длительных воздействий. Родители должны пытаться не допускать усиления возникающего поведения. В то же время родители не должны избегать установления надлежащих рамок для детей из-за страха вызвать приступы. Лучшие способы профилактики и лечения этих приступов — это отвлечение внимания ребенка и предотвращение ситуаций, которые приводят к истерикам. Ребенку с цианотическими аффективно-респираторными приступами врач может порекомендовать прием препаратов железа, даже если у ребенка нет железодефицитной анемии, и лечение синдрома обструктивного апноэ во сне (если ребенок страдает им).