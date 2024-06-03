Эпендимомы — медленно растущие опухоли, которые развиваются из клеток, выстилающих полости внутри головного мозга (желудочки) или спинного мозга. Эпендимомы обычно злокачественные (раковые).

Причина возникновения эпендимом не установлена.

Симптомы зависят от локализации опухоли и могут включать головные боли, рвоту, вялость и нарушение равновесия.

Диагноз ставится при помощи визуализирующего обследования и биопсии.

Лечение включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и, в некоторых случаях — химиотерапию.

Прогноз зависит от возраста ребенка и от того, какое количество опухоли было удалено.

Эпендимомы — третьи наиболее распространенные опухоли центральной нервной системы у детей, на долю которых приходится 10 % случаев опухолей головного мозга у детей. (Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга). Возраст большинства детей, которым ставится диагноз эпендимомы, составляет примерно 6 лет. Однако около 30 % случаев приходится на детей в возрасте до 3 лет.

Внутри мозга (медуллобластома) Изображение

У детей большинство эпендимом развиваются в области задней части мозга в нижней части черепа, называемой задней черепной ямкой, или рядом с ней. Эта область содержит мозжечок (который способствует координации движений и равновесию) и ствол головного мозга (который контролирует такие важные функции организма, как дыхание).

Эпендимомы также возникают в верхней части головного мозга, называемой супратенториальной областью. Эта область содержит большой мозг, заполненные жидкостью полости (желудочки), хориоидальное сплетение, гипоталамус, шишковидную железу, гипофиз и зрительный нерв.

Иногда эпендимомы развиваются в спинном мозге.

Симптомы эпендимом Симптомы эпендимом зависят от расположения опухоли. При эпендимомах в супратенториальной области могут наблюдаться такие симптомы, как изменения настроения или личности, трудности с концентрацией внимания, головные боли, судорожные припадки и аномальную функцию определенной области тела. При эпендимомах задней ямки симптомы обычно вызваны повышенным давлением внутри черепа (внутричерепным давлением). Младенцы могут отставать от этапов развития. Они могут быть раздражительными, отличаться увеличенной окружностью головы и не иметь аппетита. У детей старшего возраста наблюдается тошнота, рвота, головные боли, вялость и нарушения равновесия, координации и ходьбы. При эпендимомах спинного мозга симптомы могут включать боль в спине, слабость, онемение/покалывание, а также трудности с контролем мочеиспускания и дефекации.

Диагноз эпендимомы Магнитно-резонансная томография (МРТ) и биопсия Диагноз эпендимомы основывается на результатах МРТ. При обнаружении опухоли берется образец (биопсия) и отправляется в лабораторию для обследования.

Лечение эпендимом; Хирургическое вмешательство, лучевая терапия и иногда химиотерапия (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний). Сначала врачи хирургическим путем удаляют как можно большую часть опухоли настолько безопасно, насколько это возможно. Лучевая терапия увеличивает показатель выживаемости и обычно проводится после хирургического вмешательства. Химиотерапия, по-видимому, не повышает выживаемость, но у некоторых детей она может помочь уменьшить размеры опухоли перед хирургическим вмешательством или лучевой терапией.

Прогноз при эпендимомах Состояние ребенка зависит от возраста ребенка, типа эпендимомы и от того, какой объем опухоли может быть удален. Дети, которые выживают, подвержены риску развития проблем с головным и спинным мозгом, а также нервами из-за побочных эффектов хирургического вмешательства и лучевой терапии.