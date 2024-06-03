Рабдомиосаркома — быстро растущий рак, который может развиваться в мягких тканях (например, в мышцах) почти в любой части тела.

Рабдомиосаркомы могут развиваться в любом месте, но чаще всего они встречаются в голове, шее, гениталиях, мочевыводящих путях и конечностях.

Симптомы зависят от места появления рабдомиосаркомы.

Для постановки диагноза используются визуализирующие исследования и биопсия.

Лечение заключается в проведении химиотерапии, хирургического вмешательства, а иногда и лучевой терапии.

(См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях у детей).

Ежегодно в Соединенных Штатах Америки у детей возникает около 400–500 случаев рабдомиосаркомы. На долю этого рака приходится 3 % от всех видов злокачественных новообразований у детей. Две трети случаев рабдомиосаркомы диагностируется у детей в возрасте младше 7 лет. Рабдомиосаркомы возникают в основном у детей.

Рак образуется из клеток, которые обычно развиваются в мышечные клетки. Причина рабдомиосаркомы неизвестна.

Хотя рабдомиосаркома может развиться практически в любом месте, как правило, чаще всего она возникает в следующих областях:

Голова и шея (примерно в 35 % случаев): Наиболее часто встречается среди детей школьного возраста

Половые органы или мочевыводящие пути (примерно в 25 % случаев), как правило, мочевой пузырь, предстательная железа или влагалище: Обычно встречается у младенцев и детей ясельного возраста

Конечности (примерно в 20 % случаев): Наиболее распространены у подростков

Туловище или разные прочие области (примерно в 20 % случаев)

Рабдомиосаркома может распространяться (метастазировать) в другие части тела, но обычно ее диагностируют до того, как рак распространился. Около 15–25 % детей диагностируются после распространения рака. У этих детей рак чаще всего находится в легких. К другим местам, куда может распространиться рак, относятся кости, костный мозг и лимфатические узлы.

Симптомы рабдомиосаркомы У большинства детей первым симптомом рака является твердое уплотнение или проблемы, связанные с органами, затронутыми раком: Глаза: Слезоточивость, боль в глазах или выпученные глаза

Нос и горло: Заложенность носа, изменение голоса или выделения из носа с содержанием слизи и гноя

Гениталии или мочевыводящие пути: Боли в животе, можно прощупать уплотнение в животе, затруднение мочеиспускания и кровь в моче.

Влагалище: Выделения, содержащие слизь и кровь, или полипоподобное образование, которое выпячивается из влагалища.

Конечности: Твердые уплотнения на руках или ногах Рак часто распространяется, особенно в легкие, костный мозг и лимфатические узлы. Как правило, распространение не вызывает никаких симптомов.

Диагностика рабдомиосаркомы Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)

Биопсия или удаление опухоли После выявления опухоли выполняется КТ или МРТ. Диагноз рабдомиосаркомы подтверждается путем взятия небольшого образца из опухоли и его анализа под микроскопом (биопсия). Иногда хирургическим путем удаляется все уплотнение. Чтобы определить, распространился ли рак, выполняют КТ органов грудной клетки, сцинтиграфию костей (радионуклидное сканирование костей) и еще один вид радионуклидного сканирования под названием позитронно-эмиссионная томография — КТ (ПЭТ-КТ). Кроме того, для исследования берется образец костного мозга из обеих тазобедренных костей.

Лечение рабдомиосаркомы Химиотерапия и хирургическое вмешательство

Иногда лучевая терапия (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний). Лечение заключается в проведении химиотерапии и хирургического вмешательства, лучевой терапии или комбинации всех трех методов лечения. Все дети проходят химиотерапию. Чаще всего используются такие химиотерапевтические препараты, как винкристин, дактиномицин, циклофосфамид, доксорубицин, ифосфамид и этопозид. Также могут использоваться другие химиотерапевтические препараты — топотекан и иринотекан. Когда проводится хирургическое вмешательство, раковая опухоль по возможности удаляется полностью. Лучевая терапия обычно используется, если после операции остаются раковые клетки или если считается, что рак представляет среднюю или высокую степень риска.

Прогноз при рабдомиосаркоме Прогноз основан на нескольких факторах: Место нахождения рака

Размер раковой опухоли, подлежащей удалению

Распространился ли рак

Возраст ребенка

Как выглядят раковые клетки и ткани под микроскопом Прогноз хуже для детей в возрасте до 1 года или старше 10 лет. Риск у детей считается низким, средним или высоким в зависимости от комбинации факторов у них. Выживают более 90 % детей, у которых риск считается низким, но менее 50 % детей, у которых риск считается высоким.