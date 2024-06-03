Общие сведения об опухолях головного и спинного мозга у детей

Головной и спинной мозг составляют центральную нервную систему. Опухоли центральной нервной системы являются второй по распространенности формой рака у детей младше 15 лет (после лейкоза) и основной причиной смерти детей от рака.
Наиболее распространенными опухолями центральной нервной системы у детей являются (по порядку) астроцитомы, медуллобластомы и эпендимомы.
Опухоли головного мозга могут вызвать различные симптомы, включая головную боль, тошноту, рвоту, проблемы со зрением, вялость и потерю координации или равновесия.
Диагноз обычно основывается на результатах магнитно-резонансной томографии и биопсии.
Лечение может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или их сочетание.
Причина опухолей центральной нервной системы обычно неизвестна. Однако известно, что опухоли центральной нервной системы вызваны воздействием высоких доз радиации на область головного и спинного мозга, а также некоторыми генетическими заболеваниями (например, нейрофиброматоз).
(См. также опухоли головного мозга у взрослых).
Симптомы опухолей головного и спинного мозга у детей
Первые симптомы опухоли головного мозга могут возникнуть в результате повышенного внутричерепного давления. Давление может расти, так как опухоль блокирует поток спинномозговой жидкости в головном мозге (состояние, называемое гидроцефалией) или занимает место внутри черепа. Повышенное давление может вызывать следующие симптомы:
увеличение головы (гидроцефалия) у младенцев и маленьких детей;
Головные боли
тошнота и рвота (часто при пробуждении);
проблемы со зрением, например, двоение в глазах или потеря зрения;
затруднения при взгляде вверх;
изменения поведения или уровня сознания, вследствие которых ребенок становится раздражительным, вялым, растерянным или сонливым;
судорожные припадки.
Когда опухоль поражает спинной мозг, могут появляться следующие симптомы:
Боль в спине
Мышечная слабость в руках или ногах
Потеря чувствительности в руках или ногах
Потеря способности контролировать мочевой пузырь или кишечник
затруднения при ходьбе;
Другие симптомы различаются в зависимости от расположения опухоли в головном или спинном мозге.
Диагностика опухолей головного и спинного мозга у детей
Визуализирующие исследования
обычно биопсия или иногда хирургическое вмешательство по удалению опухоли целиком;
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Врачи подозревают опухоль головного или спинного мозга на основании симптомов.
Врачи обычно проводят диагностическую визуализацию, например, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, которая обычно способна выявить опухоль. Также может быть сделана компьютерная томография (КТ). Перед МРТ или КТ в вену (внутривенно) вводится контрастное вещество. Контрастные вещества — это вещества, которые делают органы и другие структуры более четкими, чтобы их можно было увидеть при визуализирующих исследованиях.
Если подозревается опухоль головного или спинного мозга, врачи обычно извлекают небольшой фрагмент ткани (делают биопсию), чтобы подтвердить диагноз. Иногда вместо извлечения небольшого фрагмента врачи хирургически удаляют столько опухоли, сколько возможно.
Иногда делается спинномозговая пункция (люмбальная пункция), чтобы получить спинномозговую жидкость для исследования под микроскопом. Эта процедура обычно проводится для определения того, не распространились ли опухолевые клетки в спинномозговую жидкость, или когда диагноз неясен.
Лечение опухолей головного и спинного мозга у детей
Хирургическое удаление опухоли
Химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия или их сочетание
Отток спинномозговой жидкости
(См. также Принципы лечения онкологических заболеваний).
Обычно лечение опухолей головного и спинного мозга предполагает хирургическое удаление опухоли. Затем применяется химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия или их сочетание.
При лечении опухолей головного мозга у детей в планировании лечения должна принимать участие группа специалистов, имеющих профессиональный опыт лечения этих опухолей. В состав группы специалистов могут входить врачи, специализирующиеся на оказании медицинской помощи и лечении младенцев, детей и подростков, такие как педиатрические онкологи, педиатрические неврологи, педиатрические нейрохирурги и врачи-радиологи.
По возможности опухоль удаляют хирургическим путем. Опухоли головного мозга удаляют путем вскрытия черепа (краниотомия). Некоторые опухоли головного мозга удается удалить практически без повреждения головного мозга. После хирургического вмешательства выполняется МРТ, чтобы определить, осталась ли опухоль, и если да, то в каком объеме.
После хирургического вмешательства может потребоваться лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия или сочетание этих методов лечения. У детей в возрасте младше 5 лет в зависимости от типа опухоли в первую очередь используется химиотерапия, так как лучевая терапия может препятствовать росту и развитию головного мозга. При необходимости, когда ребенок становится старше, может быть добавлена лучевая терапия. У химиотерапии также могут иметься серьезные побочные эффекты.
Если опухоль блокирует поток спинномозговой жидкости, перед хирургическим удалением опухоли для дренажа спинномозговой жидкости может быть вставлена небольшая трубка (катетер). После применения местной или общей анестезии через небольшое отверстие, просверленное в черепе, вставляется трубка и выводится жидкость для снижения внутричерепного давления. Трубка соединена с датчиком, измеряющим внутричерепное давление. Через несколько дней трубку удаляют или могут преобразовать в постоянный дренаж, называемый шунтом (см. Лечение гидроцефалии).
Поскольку рак у детей встречается относительно редко, врач может обсудить с родителями возможность участия в клиническом исследовании, если таковое имеется. В таких испытаниях некоторые дети получают стандартное лечение, а другие получают исследуемое лечение (так называемое экспериментальное лечение). Экспериментальное лечение может включать новые химиотерапевтические препараты, новые комбинации старых лекарственных препаратов или новые хирургические методы или методы лучевой терапии. Однако экспериментальные методы лечения не всегда эффективны, а побочные эффекты или осложнения могут быть неизвестны.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Если у ребенка диагностирован рак: ресурс для родителей и близких ребенка с раком, который содержит информацию о том, как справиться с некоторыми из проблем и вопросов, которые появляются сразу после постановки ребенку диагноза
Организации, занимающиеся опухолями головного мозга, предоставляют здесь информацию о типах и методах лечения опухолей головного мозга, а также информацию для лиц, осуществляющих уход, о ресурсах по поддержке: