Общие сведения об опухолях головного и спинного мозга у детей

Хирургическое удаление опухоли

Химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия или их сочетание

Отток спинномозговой жидкости

(См. также Принципы лечения онкологических заболеваний).

Обычно лечение опухолей головного и спинного мозга предполагает хирургическое удаление опухоли. Затем применяется химиотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия или их сочетание.

При лечении опухолей головного мозга у детей в планировании лечения должна принимать участие группа специалистов, имеющих профессиональный опыт лечения этих опухолей. В состав группы специалистов могут входить врачи, специализирующиеся на оказании медицинской помощи и лечении младенцев, детей и подростков, такие как педиатрические онкологи, педиатрические неврологи, педиатрические нейрохирурги и врачи-радиологи.

По возможности опухоль удаляют хирургическим путем. Опухоли головного мозга удаляют путем вскрытия черепа (краниотомия). Некоторые опухоли головного мозга удается удалить практически без повреждения головного мозга. После хирургического вмешательства выполняется МРТ, чтобы определить, осталась ли опухоль, и если да, то в каком объеме.

После хирургического вмешательства может потребоваться лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия или сочетание этих методов лечения. У детей в возрасте младше 5 лет в зависимости от типа опухоли в первую очередь используется химиотерапия, так как лучевая терапия может препятствовать росту и развитию головного мозга. При необходимости, когда ребенок становится старше, может быть добавлена лучевая терапия. У химиотерапии также могут иметься серьезные побочные эффекты.

Если опухоль блокирует поток спинномозговой жидкости, перед хирургическим удалением опухоли для дренажа спинномозговой жидкости может быть вставлена небольшая трубка (катетер). После применения местной или общей анестезии через небольшое отверстие, просверленное в черепе, вставляется трубка и выводится жидкость для снижения внутричерепного давления. Трубка соединена с датчиком, измеряющим внутричерепное давление. Через несколько дней трубку удаляют или могут преобразовать в постоянный дренаж, называемый шунтом (см. Лечение гидроцефалии).

Поскольку рак у детей встречается относительно редко, врач может обсудить с родителями возможность участия в клиническом исследовании, если таковое имеется. В таких испытаниях некоторые дети получают стандартное лечение, а другие получают исследуемое лечение (так называемое экспериментальное лечение). Экспериментальное лечение может включать новые химиотерапевтические препараты, новые комбинации старых лекарственных препаратов или новые хирургические методы или методы лучевой терапии. Однако экспериментальные методы лечения не всегда эффективны, а побочные эффекты или осложнения могут быть неизвестны.