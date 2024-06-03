Общие сведения об онкологических заболеваниях у детей

В Соединенных Штатах Америки общая частота случаев рака у детей и подростков с течением времени увеличивается. Ожидается, что в 2024 году у детей в возрасте от рождения до 14 лет будет диагностировано около 10 000 случаев рака, а у подростков в возрасте от 15 до 19 лет — около 5300 случаев рака. Однако в период с 1970 по 2020 годы уровень смертности среди детей снизился на 70 %, а среди подростков – на 64 %.

Несмотря на улучшение показателей выживаемости, рак остается основной причиной смерти среди детей. В Соединенных Штатах Америки рак является второй по распространенности причиной смерти среди детей в возрасте от 1 до 14 лет (его превышает только показатель смертности в результате несчастных случаев) и четвертой по распространенности причиной смерти среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

Некоторые из наиболее распространенных видов рака, которые встречаются у детей или подростков (с рождения до возраста 14 лет), также могут возникать у взрослых:

К злокачественным новообразованиям, которые возникают только у детей (с рождения до возраста 14 лет) относятся:

В отличие от многих видов рака, поражающих взрослых, рак, возникающий преимущественно у детей, как правило, гораздо лучше поддается лечению. Около 85 % больных раком детей и подростков живут не менее 5 лет. Согласно оценкам, в Соединенных Штатах Америки в 2020 году насчитывалось около 500 000 взрослых лиц, выживших после рака, перенесенного в детском возрасте (то есть взрослых, у которых рак был впервые диагностирован в возрасте до 20 лет).

Осложнения лечения рака Аналогично лечению рака у взрослых, врачи для лечения детей, страдающих раком, используют сочетание нескольких видов лечения, включая хирургическое вмешательство, химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток и лучевую терапию. В настоящее время изучаются и все чаще применяются для лечения рака у детей иммунотерапия (новый вид лечения, который использует иммунную систему, чтобы атаковать рак) и таргетная терапия (лекарственные препараты, которые избирательно воздействуют на определенные генные мутации в раковых клетках и уничтожают их). Из-за того, что дети продолжают расти, эти методы лечения, преимущественно химиотерапия и лучевая терапия, могут вызывать побочные эффекты, которые обычно не встречаются у взрослых. Например, у детей рука или нога, подвергшиеся лучевой терапии, могут не вырасти до полного размера, или, если облучению подвергся головной мозг, может быть нарушено когнитивное развитие. (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний). У детей, переживших рак, есть больше лет для развития долгосрочных последствий химиотерапии, хирургического вмешательства и лучевой терапии, которые могут включать: Бесплодие

Замедленный рост

Задержку или отсутствие полового созревания

Поражение сердца и других органов

Развитие вторичных онкологических заболеваний (у 3–12 % детей, которые перенесли рак)

Психологические и социальные проблемы

Проблемы с развитием или неврологические проблемы по-отдельности либо вместе Ввиду риска таких тяжелых последствий и сложности лечения детей с онкологическими заболеваниями лучше всего лечить в центрах, специализирующихся на раковых заболеваниях у детей. Риск развития второго онкологического заболевания зависит от типа первого онкологического заболевания. Риск также зависит от того, использовалась ли для лечения первого рака лучевая терапия или какой использовался тип химиотерапии.

Группа специалистов для лечения рака Диагноз рака и интенсивность лечения могут быть ошеломляющими для ребенка и его семьи. Ребенку может быть трудно поддерживать ощущение нормальности, особенно потому что ему могут потребоваться частые госпитализации и визиты к врачу или в амбулаторный центр для лечения рака. У родителей часто возникает подавляющее ощущение стресса, так как они изо всех сил пытаются продолжать работать, уделять внимание братьям и сестрам больного и при этом заботиться о многочисленных потребностях ребенка, больного раком (см. Хронические заболевания у детей). Ситуация еще более усложняется, если ребенок находится на лечении в специализированном центре далеко от дома. Знаете ли Вы, что... Детям и родителям требуется поддержка группы медицинских специалистов-педиатров, чтобы помочь организовать уход. Педиатры — это врачи, специализирующиеся на оказании медицинской помощи и лечении младенцев, детей и подростков. В группу обычно должны входить следующие специалисты: Специалисты-педиатры по онкологии (детский онколог и врач-радиолог)

Медсестра, работающая в области педиатрической онкологии, дипломированная медицинская сестра, которая оказывает медицинскую помощь и обучает больных раком детей и членов их семей

Другие необходимые специалисты, в том числе детский хирург с опытом удаления или биопсии раковых заболеваний у детей; детский радиолог с опытом анализа лучевых (визуализационных) исследований у детей, больных раком; патолог с опытом диагностики раковых заболеваний у детей

Врач общей практики (педиатр)

Детские специалисты, которые работают с детьми и членами их семей в больницах и других учреждениях, чтобы помочь им справиться с проблемами, связанными с госпитализацией, болезнью и инвалидностью

Социальный работник, который может обеспечить эмоциональную поддержку и помочь с финансовыми аспектами ухода

Учитель, который может взаимодействовать с ребенком, со школой и с группой медицинских специалистов, чтобы гарантировать продолжение образования ребенка

Школьный координатор, которая также может помочь ребенку и семье взаимодействовать с учителями и школой

Психолог, который поможет ребенку, его братьям, сестрам и родителям поддерживать психическое здоровье на протяжении всего периода лечения Многие группы медицинских специалистов также включают консультанта родителя. Консультант родителя — это другой родитель, у которого ребенок был болен раком, и который может давать рекомендации членам семьи. Дети, у которых впервые диагностирован рак, должны быть обследованы группой онкологов-генетиков для выявления генетических мутаций, которые могут предрасполагать к развитию онкологических заболеваний или способны влиять на лечение.