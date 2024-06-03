Нейробластома — распространенная форма рака у детей, появляющаяся в отделах нервной системы или надпочечниках.

Причина нейробластомы часто неизвестна.

Симптомы зависят от места возникновения нейробластомы, например, в животе, груди, костях, коже или спинном мозге.

Для постановки диагноза используется визуализирующее обследование и биопсия.

Лечение зависит от возраста ребенка и конкретных характеристик рака, и может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.

(См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях у детей).

Нейробластома развивается в определенном типе нервной ткани, встречающемся во многих частях тела. Обычно она зарождается в нервных клетках живота или груди, чаще всего в надпочечниках (железах, расположенных над каждой почкой). К моменту обращения к врачу более чем у половины детей рак успевает распространиться (метастазировать) на другие части тела.

Нейробластома является наиболее распространенным видом рака среди младенцев. Около 90 % всех нейробластом возникают у детей в возрасте до 5 лет. За очень редкими исключениями нейробластомы возникают только у детей.

Причина нейробластомы часто неизвестна. Большинство из этих опухолей возникают спонтанно. В редких случаях нейробластомы передаются по наследству.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы нейробластомы Симптомы нейробластомы зависят от места возникновения нейробластомы и направления ее возможного распространения, как в следующих примерах: Возникновение в животе: К наиболее распространенным симптомам относятся увеличение живота, ощущение переполнения, снижение аппетита и боль в животе.

Возникновение в груди или шее: Ребенок может кашлять или испытывать затруднения дыхания.

Распространение на кости: У ребенка наблюдается боль в костях. Если рак распространяется на костный мозг, может сократиться количество различных типов клеток крови, вызывая некоторые другие симптомы. Например, сокращение количества эритроцитов (анемия) приводит к слабости и иногда побледнению кожи (бледности). Сокращение количества тромбоцитов вызывает легкое образование кровоподтеков и крошечных фиолетовых пятен на коже. Сокращение количества лейкоцитов повышает риск инфекций.

Распространение на кожу: Появляются шишки.

Распространение на спинной мозг: В руках и ногах может ощущаться слабость и онемение, или же дети могут быть неспособны самостоятельно контролировать некоторые части тела. Реже у детей возникают симптомы расстройства, называемого синдромом Бернара-Горнера. При синдроме Бернара-Горнера опухоль шеи давит на нервы и поражает одну сторону лица. У детей с этим синдромом наблюдается обвисание века, суженый зрачок и уменьшение потоотделения с одной стороны лица. Большинство нейробластом вырабатывают катехоламины. Катехоламины — это гормоны, которые, как правило, повышают частоту сердечных сокращений и вызывают тревожность. Могут возникать другие синдромы, связанные с раком (так называемые паранеопластические синдромы), такие как неконтролируемые движения глаз (опсоклонус) и быстрые сокращения мышц рук и ног (миоклонус), водянистая диарея или повышенное артериальное давление.

Диагностика нейробластомы Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)

Биопсия

иногда анализ костного мозга и анализы мочи. Нейробластома чаще всего обнаруживается при обследовании детей по поводу имеющихся у них симптомов. До рождения в ходе стандартных пренатальных ультразвуковых исследований иногда выявляют нейробластому у плода. После рождения, если раковая опухоль достаточно выросла, врач может нащупать уплотнение в животе ребенка. Врач, который подозревает наличие нейробластомы, делает КТ или МРТ брюшной полости. При обнаружении опухоли берется образец (биопсия) и отправляется в лабораторию для обследования. Для выявления раковых клеток может быть взят образец костного мозга (см. Исследование костного мозга). Образец мочи можно проверить на чрезмерно высокие уровни катехоламинов (которые могут вырабатываться опухолью). Чтобы узнать, распространился ли рак, врач может сделать следующее: КТ или МРТ органов брюшной полости, малого таза, грудной клетки и иногда головного мозга;

биопсию любого выявленного новообразования;

исследование образца костного мозга;

сканирование костей или сканирование, в котором используется радиоактивный материал под названием метайодобензилгуанидин (МИБГ), который помогает врачам увидеть, распространилась ли нейробластома. Врач использует всю эту информацию, чтобы определить, является ли риск развития опухоли низким, средним или высоким.

Лечение нейробластомы Удаление хирургическим путем

провести химиотерапию

Иногда лучевая терапия

В некоторых случаях пересадка стволовых клеток

Иммунотерапия (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний). Лечение нейробластомы основано на категории риска. Нейробластома, которая не распространилась и относится к группе низкого риска, часто может быть удалена и излечена с помощью хирургического вмешательства. Дети с заболеванием среднего или высокого риска получают такие химиотерапевтические препараты, как винкристин, циклофосфамид, доксорубицин, этопозид и цисплатин. У детей с заболеванием высокого риска часто используется высокодозовая химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток. Чтобы уменьшить риск рецидива рака после высокодозовой химиотерапии и трансплантации стволовых клеток, таким детям назначают ретиноид, который представляет собой химическое вещество, родственное витамину А. Лучевая терапия может применяться у детей с заболеванием среднего риска, или же при неоперабельной опухоли, и является стандартным лечением рака у детей с заболеванием высокого риска. Иммунотерапия используется для лечения детей с заболеванием высокого риска. Эта терапия помогает стимулировать иммунную систему организма для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Прогноз при нейробластоме Прогноз зависит от нескольких факторов, таких как возраст ребенка при постановке диагноза, распространение опухоли и определенные характеристики опухоли, называемые биологическими особенностями (например, как опухоль выглядит под микроскопом, и некоторые особенности ДНК в опухолевых клетках). Наилучший прогноз — у детей младшего возраста, рак у которых не распространился. Показатели выживаемости у детей с низким и средним уровнем риска составляют около 90–95 %. Выживаемость для детей с заболеванием высокого риска составляла около 15 %, но улучшилась более чем на 50 % с использованием более новых и интенсивных методов комбинированной терапии.