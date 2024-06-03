Астроцитомы — это опухоли центральной нервной системы (центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга). Астроцитомы развиваются из клеток, похожих на звезды (астроцитов), помогающих функционированию нервных клеток головного или спинного мозга. Эти опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными.

Причина появления астроцитом не установлена.

Дети могут испытывать трудности с ходьбой, слабость, изменения зрения, рвоту и головные боли.

Для постановки диагноза используется визуализирующее обследование и биопсия.

Варианты лечения могут включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.

Астроцитомы — наиболее распространенные опухоли головного и спинного мозга у детей. На их долю приходится примерно 40 % случаев. Эти опухоли обычно диагностируются в возрасте от 5 до 9 лет. Эти опухоли могут возникать в любом месте головного или спинного мозга, но наиболее распространены в мозжечке (область вблизи основания головного мозга, которая координирует движения тела).

Астроцитомы — это один из видов опухоли головного мозга под названием глиома.

Симптомы астроцитом Давление внутри черепа увеличивается, в результате чего возникают головные боли (часто при пробуждении), рвота и вялость. Дети могут потерять координацию, у них возникают трудности при ходьбе. Зрение может становиться размытым или пропадать, глаза могут выпячиваться. У ребенка может быть нистагм, при котором глаза непроизвольно подергиваются в одном направлении, а затем возвращаются обратно. Астроцитомы в спинном мозге могут вызывать боли в спине, трудности при ходьбе, онемение, нарушение функции кишечника и мочевого пузыря, а также мышечную слабость.

Диагностика астроцитомы магнитно-резонансная томография.

Биопсия Обычно выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Перед МРТ в вену (внутривенно) вводится контрастное вещество. Контрастные вещества — это вещества, которые делают органы и другие структуры более четкими, чтобы их можно было увидеть при визуализирующих исследованиях. Если провести МРТ невозможно, используется компьютерная томография (КТ), но она менее детализирована. Врачи обычно берут образец ткани опухоли и изучают ее под микроскопом (биопсия), потому что лечение основывается на том, насколько аномальными выглядят опухолевые клетки (степень злокачественности опухоли). Астроцитомы обычно классифицируются как опухоли низкой степени злокачественности (например, подростковая пилоцитарная астроцитома) или высокой степени злокачественности (например, анапластическая глиобластома). Опухоли 1-й и 2-й степени относят к низкой степени злокачественности, а 3-й и 4-й степени — к высокой.

Лечение астроцитом; хирургическое вмешательство (если возможно);

лучевая терапия, химиотерапия или их комбинация (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний). Большинство астроцитом низкой степени злокачественностиудаляются хирургическим путем. Если астроцитома полностью удалена, необходимость в другом лечении у детей может отсутствовать. Иногда хирургическое вмешательство невозможно. Химиотерапия используется у детей с опухолью, которую нельзя удалить хирургическим путем или которая прогрессирует либо возникает снова после хирургического вмешательства. Лучевая терапия редко используется для лечения детей, страдающих астроцитомами низкой степени злокачественности, поскольку она может препятствовать росту и развитию головного мозга. Большинство астроцитом низкой степени злокачественности можно успешно лечить, причем после успешного лечения дети могут жить в течение долгого времени. Астроцитомы высокой степени злокачественности лечат сочетанием хирургического вмешательства (если оно возможно), лучевой терапии и химиотерапии (см. Комбинированная противоопухолевая терапия). Прогноз у детей с опухолью высокой степени злокачественности хуже, а общая выживаемость составляет всего 20–30 % через 3 года после лечения.