При синдроме Стерджа-Вебера происходит аномальный рост мелких кровеносных сосудов. Для него характерно наличие родимых пятен на лице, чрезмерный рост кровеносных сосудов (ангиомы) в тканях, покрывающих головной мозг, или обоих симптомов одновременно.
Причиной синдрома Стерджа-Вебера является наличие мутации в гене.
Это заболевание может приводить к судорожным припадкам, слабости, умственной отсталости и повышению давления в глазах (глаукоме), а также увеличивать риск инсульта.
Если у ребенка имеются характерные родимые пятна, врачи могут заподозрить наличие у него такого заболевания и провести визуализирующее исследование головы для выявления ангиом.
Лечение направлено на уменьшение выраженности или предотвращение симптомов.
Синдром Стерджа-Вебера — это нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).
Синдром Стерджа-Вебера присутствует при рождении примерно у 1 из 20 000 человек, но не является наследственным заболеванием. Его вызывает спонтанная мутация в гене.
Этот синдром поражает кровеносные сосуды, в частности сосуды, расположенные в коже, в тканях, которые покрывают головной мозг, и в глазах. Родимые пятна винного цвета появляются в результате разрастания небольших кровеносных сосудов (капилляров), которые находятся прямо под кожей. Ангиомы (разрастания капилляров в тканях, покрывающих головной мозг) являются причиной судорожных припадков и могут вызывать слабость с одной стороны тела. Ангиомы могут уменьшать кровоток в расположенных под ними отделах головного мозга. Схожие патологические кровеносные сосуды в глазах могут повышать внутриглазное давление (вызывать глаукому) и нарушать зрение. Аномалии стенок артерий могут увеличивать риск инсультов.
Симптомы синдрома Стерджа-Вебера
Родимые пятна винного цвета могут иметь разные размеры, а их оттенок может варьировать от светло-розового до темно-лилового. Как правило, такие пятна появляются на лбу и верхнем веке одного глаза, но могут также охватывать и нижнее веко или лицо. Если затронуты оба века, у человека с большей вероятностью обнаружится ангиома головного мозга.
Судорожные припадки наблюдаются примерно у 75–90 % людей и обычно появляются к моменту, когда ребенку исполняется 1 год. Как правило, судорожные припадки затрагивают только одну сторону тела (противоположную стороне, на которой имеются родимые пятна), но могут охватывать и все тело целиком. Примерно у 25–50 % людей наблюдается слабость или паралич стороны тела, противоположной стороне, на которой находится родимое пятно. Может быть нарушена координация. Слабость или паралич иногда усиливаются, особенно если судорожные припадки невозможно контролировать.
Примерно у 50 % людей имеется некоторая степень умственной отсталости. Умственная отсталость более тяжелая у людей, у которых судорожные припадки начинаются в возрасте до 2 лет и не поддаются контролю лекарственными препаратами. Также может наблюдаться задержка в развитии моторных и речевых навыков.
Глаукома может повредить зрительный нерв (соединяющий головной мозг с глазом), вызывая потерю зрения в глазу, расположенном на той же стороне, что и родимое пятно. Глазное яблоко может увеличиваться и выпирать. Глаукома может присутствовать при рождении или развиваться позже.
Диагностика синдрома Стерджа-Вебера
Обследование врачом;
Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография
Врачи подозревают наличие синдрома Стерджа-Вебера у детей с характерными родимыми пятнами.
Для выявления ангиом в тканях, покрывающих головной мозг, используется магнитно-резонансная томография (МРТ). Если провести МРТ невозможно, ее можно заменить компьютерной томографией (КТ) головы.
Для выявления признаков слабости, нарушения координации и/или паралича проводится неврологическое обследование. Обследование глаз проводится для обнаружения проблем с глазами.
Лечение синдрома Стерджа-Вебера
Симптоматическое лечение
Лечение синдрома Стерджа-Вебера направлено на уменьшение выраженности симптомов.
Используются лекарственные препараты для контроля судорожных припадков и лекарственные препараты для лечения глаукомы. Может потребоваться хирургическое вмешательство по поводу глаукомы или хирургическое вмешательство для прекращения судорожных припадков, которые повторяются несмотря на медикаментозное лечение.
Людям обычно назначают аспирин в малых дозах, чтобы снизить риск возникновения инсульта. Кроме того, аспирин может улучшать кровоток в расположенных под ангиомами отделах головного мозга. Однако данные, подтверждающие эффективность аспирина, отсутствуют.
Для осветления или удаления родимых пятен может применяться лечение лазером.