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Синдром Стерджа-Вебера

Авторы:M. Cristina Victorio, MD, Akron Children's Hospital
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Основная информация

При синдроме Стерджа-Вебера происходит аномальный рост мелких кровеносных сосудов. Для него характерно наличие родимых пятен на лице, чрезмерный рост кровеносных сосудов (ангиомы) в тканях, покрывающих головной мозг, или обоих симптомов одновременно.

  • Причиной синдрома Стерджа-Вебера является наличие мутации в гене.

  • Это заболевание может приводить к судорожным припадкам, слабости, умственной отсталости и повышению давления в глазах (глаукоме), а также увеличивать риск инсульта.

  • Если у ребенка имеются характерные родимые пятна, врачи могут заподозрить наличие у него такого заболевания и провести визуализирующее исследование головы для выявления ангиом.

  • Лечение направлено на уменьшение выраженности или предотвращение симптомов.

Синдром Стерджа-Вебера — это нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).

Синдром Стерджа-Вебера присутствует при рождении примерно у 1 из 20 000 человек, но не является наследственным заболеванием. Его вызывает спонтанная мутация в гене.

Этот синдром поражает кровеносные сосуды, в частности сосуды, расположенные в коже, в тканях, которые покрывают головной мозг, и в глазах. Родимые пятна винного цвета появляются в результате разрастания небольших кровеносных сосудов (капилляров), которые находятся прямо под кожей. Ангиомы (разрастания капилляров в тканях, покрывающих головной мозг) являются причиной судорожных припадков и могут вызывать слабость с одной стороны тела. Ангиомы могут уменьшать кровоток в расположенных под ними отделах головного мозга. Схожие патологические кровеносные сосуды в глазах могут повышать внутриглазное давление (вызывать глаукому) и нарушать зрение. Аномалии стенок артерий могут увеличивать риск инсультов.

Симптомы синдрома Стерджа-Вебера

Родимые пятна винного цвета могут иметь разные размеры, а их оттенок может варьировать от светло-розового до темно-лилового. Как правило, такие пятна появляются на лбу и верхнем веке одного глаза, но могут также охватывать и нижнее веко или лицо. Если затронуты оба века, у человека с большей вероятностью обнаружится ангиома головного мозга.

Пламенеющий невус в области лица
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На этой фотографии изображен младенец с пламенеющим невусом в области лица.
© Springer Science+Business Media

Судорожные припадки наблюдаются примерно у 75–90 % людей и обычно появляются к моменту, когда ребенку исполняется 1 год. Как правило, судорожные припадки затрагивают только одну сторону тела (противоположную стороне, на которой имеются родимые пятна), но могут охватывать и все тело целиком. Примерно у 25–50 % людей наблюдается слабость или паралич стороны тела, противоположной стороне, на которой находится родимое пятно. Может быть нарушена координация. Слабость или паралич иногда усиливаются, особенно если судорожные припадки невозможно контролировать.

Примерно у 50 % людей имеется некоторая степень умственной отсталости. Умственная отсталость более тяжелая у людей, у которых судорожные припадки начинаются в возрасте до 2 лет и не поддаются контролю лекарственными препаратами. Также может наблюдаться задержка в развитии моторных и речевых навыков.

Глаукома может повредить зрительный нерв (соединяющий головной мозг с глазом), вызывая потерю зрения в глазу, расположенном на той же стороне, что и родимое пятно. Глазное яблоко может увеличиваться и выпирать. Глаукома может присутствовать при рождении или развиваться позже.

Диагностика синдрома Стерджа-Вебера

  • Обследование врачом;

  • Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография

Врачи подозревают наличие синдрома Стерджа-Вебера у детей с характерными родимыми пятнами.

Для выявления ангиом в тканях, покрывающих головной мозг, используется магнитно-резонансная томография (МРТ). Если провести МРТ невозможно, ее можно заменить компьютерной томографией (КТ) головы.

Для выявления признаков слабости, нарушения координации и/или паралича проводится неврологическое обследование. Обследование глаз проводится для обнаружения проблем с глазами.

Лечение синдрома Стерджа-Вебера

  • Симптоматическое лечение

Лечение синдрома Стерджа-Вебера направлено на уменьшение выраженности симптомов.

Используются лекарственные препараты для контроля судорожных припадков и лекарственные препараты для лечения глаукомы. Может потребоваться хирургическое вмешательство по поводу глаукомы или хирургическое вмешательство для прекращения судорожных припадков, которые повторяются несмотря на медикаментозное лечение.

Людям обычно назначают аспирин в малых дозах, чтобы снизить риск возникновения инсульта. Кроме того, аспирин может улучшать кровоток в расположенных под ангиомами отделах головного мозга. Однако данные, подтверждающие эффективность аспирина, отсутствуют.

Для осветления или удаления родимых пятен может применяться лечение лазером.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.