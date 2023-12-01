Комплекс туберозного склероза — это наследственное заболевание, которое приводит к появлению патологических новообразований в головном мозге, изменений на коже и, в некоторых случаях, появлению опухолей в жизненно важных органах, например, в сердце, почках и легких.

Причиной комплекса туберозного склероза является наличие мутации в гене.

У детей могут наблюдаться аномальные кожные наросты, судорожные припадки, задержки в развитии, нарушения способности к обучению, аутизм или поведенческие проблемы, а также умственные расстройства.

Диагноз ставится на основании установленных критериев, симптомов, результатов визуализирующих обследований и, иногда, генетических анализов.

Лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов.

Поскольку заболевание сохраняется в течение всей жизни и могут появиться новые проблемы, больные должны находиться под наблюдением всю жизнь.

Как правило, расстройство не влияет на продолжительность жизни.

Комплекс туберозного склероза представляет собой нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).

При комплексе туберозного склероза опухоли или другие патологические новообразования могут появляться в нескольких органах, в том числе в головном мозге, сердце, легких, почках, на глазах или коже. Как правило, это не злокачественные, а доброкачественные опухоли. Заболевание получило свое название благодаря характерным длинным и узким опухолям в головном мозге, напоминающим клубни или корешки (слово «туберозный» происходит от латинского tuber — клубень).

Комплекс туберозного склероза обычно присутствует при рождении, но симптомы могут быть незначительными или развиваться с течением времени, что затрудняет выявление расстройства на ранней стадии.

В большинстве случаев заболевание является следствием мутаций в одном из двух генов. Если такое заболевание имеется у одного из родителей, то вероятность того, что оно разовьется у ребенка, составляет 50 %. Тем не менее, комплекс туберозного склероза обычно возникает в результате спонтанных, новых (не унаследованных), мутаций в одном из двух генов, а не в результате наследования аномального гена.

Это заболевание встречается у 1 из 6000 детей.

Симптомы комплекса туберозного склероза Симптомы комплекса туберозного склероза сильно отличаются по тяжести. Туберозный склероз может поражать головной мозг и приводить к судорожным припадкам, умственной отсталости, аутизму, задержкам в развитии моторных или речевых навыков, нарушениям способности к обучению и поведенческим проблемам (например, гиперактивности или агрессии). Первым симптомом комплекса туберозного склероза могут стать младенческие судороги, являющиеся разновидностью судорожных припадков. Часто встречаются поражения кожи, которые в некоторых случаях приводят к обезображиванию: В течение первого года жизни или в раннем детстве на коже могут появляться светлоокрашенные участки, форма которых напоминает листья ясеня.

Грубые выпуклые участки, напоминающие кожуру апельсина (шагреневые пятна; как правило, на спине), могут присутствовать уже при рождении или появиться позже.

Также могут появиться коричневые плоские пятна, имеющие цвет кофе с молоком.

Позже в детском возрасте на лице могут появляться бугорки красного цвета (аденомы сальных желез), состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы).

В детстве или раннем взрослом возрасте в любой момент могут появляться маленькие бугорки телесного цвета (фибромы) вокруг ногтей пальцев рук и ног или под ними (опухоли Коэнена). Примеры проблем с кожей при комплексе туберозного склероза Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза На этой фотографии изображен очаг гипопигментации, имеющий форму листка. Такие очаги появляются у многих пациентов с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из статьи Puduvalli V: Atlas of Cancer. Под редакцией M Markman и R Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002. Ангиофибромы (аденомы сальных желез) при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы) на лице больного, страдающего комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны красные бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы), видимые на средней части лица больного с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны небольшие мясистые бугорки (фибромы), которые растут вокруг ногтей и под ногтями пальцев рук и ног (опухоли Кенена) у пациентов с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза На этой фотографии изображен очаг гипопигментации, имеющий форму листка. Такие очаги появляются у многих пациентов с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из статьи Puduvalli V: Atlas of Cancer. Под редакцией M Markman и R Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002. Ангиофибромы (аденомы сальных желез) при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы) на лице больного, страдающего комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны красные бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы), видимые на средней части лица больного с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой. Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза На этой фотографии показаны небольшие мясистые бугорки (фибромы), которые растут вокруг ногтей и под ногтями пальцев рук и ног (опухоли Кенена) у пациентов с комплексом туберозного склероза. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media До рождения могут развиться доброкачественные опухоли сердца, называемые рабдомиомами. Иногда эти опухоли приводят к сердечной недостаточности у новорожденных. Эти опухоли обычно исчезают со временем и не вызывают никаких симптомов в более позднем периоде детства или у взрослых. У многих детей постоянные зубы изъеденные. Бляшки и доброкачественные опухоли могут образовываться на сетчатке, которая располагается на глазном дне. Если бляшки или опухоли расположены возле центра сетчатки, может быть нарушено зрение. Разрастания в головном мозге могут преобразовываться в опухоли, которые иногда могут становиться злокачественными и увеличиваться, вызывая головные боли или усугубляя другие симптомы. Во взрослом возрасте могут развиваться злокачественные опухоли почек, а поликистозная болезнь почек может развиваться в любом возрасте. Эти заболевания могут становиться причиной повышения артериального давления, боли в животе и присутствия крови в моче. В легких, особенно у девочек-подростков, могут образовываться плотные, возвышающиеся над поверхностью участки (узелки). Это заболевание называется лимфангиолейомиоматоз.

Диагностика комплекса туберозного склероза Установленные критерии

Обследование врачом;

иногда магнитно-резонансная томография или ультразвуковое исследование;

Иногда генетический анализ Для диагностики комплекса туберозного склероза врачи могут использовать установленный набор критериев. Прежде чем применять критерии, врачи сначала проводят физикальное обследование, чтобы определить, имеются ли у людей определенные симптомы, такие, как припадки, задержка развития или типичные изменения кожи. Иногда подозрение на комплекс туберозного склероза возникает еще до рождения ребенка, когда во время планового пренатального ультразвукового исследования обнаруживают опухоль в сердце или головном мозге. Для выявления опухолей в различных органах выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование. Для выявления аномалий со стороны глаз проводится обследование глаз (с офтальмоскопией). Генетическое тестирование может проводиться по следующим причинам: Для подтверждения диагноза при наличии характерных симптомов

Для выяснения того, имеется ли аномальный ген у человека с данным заболеванием в семейном анамнезе и отсутствием симптомов

Для проверки на наличие расстройства до рождения (пренатальная диагностика) в том случае, если расстройство имеется в семейном анамнезе

Лечение комплекса туберозного склероза Лечение симптомов и осложнений

Сиролимус или эверолимус Лечение комплекса туберозного склероза направлено на уменьшение выраженности симптомов: При судорожных припадках: могут использоваться противосудорожные препараты. Если эти лекарственные препараты оказываются неэффективными, в некоторых случаях проводится хирургическое вмешательство для удаления опухоли или небольшой части головного мозга, участвующей в развитии судорожных припадков.

При повышенном артериальном давлении: могут назначаться антигипертензивные препараты или проводится хирургическое вмешательство по удалению опухолей почек.

При поведенческих проблемах: благоприятное воздействие могут оказывать методики управления поведением (включая таймауты и постоянное использование соответствующих дисциплинарных мер и поощрений). Иногда необходимо назначение лекарственных препаратов.

При задержках развития: может быть рекомендовано обучение в специальных школах либо физиотерапия, трудотерапия или логопедия.

При новообразованиях кожи: их могут удалять методом дермабразии (обработки кожи абразивным металлическим инструментом для удаления верхнего слоя) или с помощью лазера.

При раковых опухолях и некоторых нераковых опухолях: для уменьшения размера опухолей, в том числе рабдомиом у новорожденных, может назначаться эверолимус или сиролимус. В настоящее время сиролимус и эверолимус изучаются, чтобы установить, могут ли они эффективно лечить или предотвращать некоторые осложнения комплекса туберозного склероза. Было продемонстрировано, что у некоторых людей эти лекарственные препараты, принимаемые внутрь, уменьшают размер опухолей головного мозга и сердца, а также новообразований на лице, и ослабляют судорожные припадки. Сиролимус, наносимый на кожу, может быть полезен при новообразованиях на коже лица. Эти лекарственные препараты с настоящее время используются для лечения некоторых видов рака и предотвращения отторжения пересаженных органов. Больному с таким заболеванием и членам его семьи, которые планируют иметь детей, рекомендуется проходить генетическое консультирование. Скрининг для выявления новых проблем Поскольку комплекс туберозного склероза сохраняется в течение всей жизни и могут появиться новые проблемы, больные должны находиться под тщательным наблюдением до конца жизни. Мониторинг обычно включает следующие обследования: магнитно-резонансная томография (МРТ) головы;

ультразвуковое исследование почек или МРТ живота для выявления опухолей почек;

периодическая компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки для женщин в возрасте 18 лет и старше;

эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);

подробное исследование психической функции (нейропсихологическое исследование) детей, чтобы помочь спланировать поддержку в школе и управление поведением.