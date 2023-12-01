Болезнь Гиппеля-Линдау (БГЛ)

Болезнь Гиппеля-Линдау — это редкое наследственное заболевание, которое приводит к появлению доброкачественных и/или злокачественных опухолей в нескольких органах.
Причиной болезни Гиппеля-Линдау являются мутации в гене.
У детей могут наблюдаться головные боли, проблемы со зрением или повышенное артериальное давление; также они могут чувствовать головокружение или слабость.
Врачи могут заподозрить наличие данного заболевания, основываясь на семейном анамнезе пациента и результатах физикального обследования; после этого проводятся визуализирующие исследования и другие тесты, позволяющие обнаружить опухоли и другие возможные проблемы.
Опухоли удаляют хирургическим путем, воздействуют на них радиацией или разрушают при помощи лазера либо методом заморозки.
Болезнь Гиппеля-Линдау представляет собой нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).
Ген, отвечающий за возникновение болезни Гиппеля-Линдау, установлен. Для развития заболевания достаточно унаследовать всего 1 ген от 1 из родителей. Вероятность того, что ребенок унаследует заболевание от родителя с таким заболеванием, составляет 50 %. У 20 % людей это заболевание возникает в результате спонтанной (новой, не унаследованной) генной мутации. Это заболевание встречается у 1 из 36 000 человек.
При болезни Гиппеля-Линдау опухоли чаще всего появляются в головном мозге и на сетчатке глаз. Эти опухоли состоят из кровеносных сосудов; их называют ангиомами. Опухоли другого типа могут появляться в других органах и включают опухоли в надпочечниках (феохромоцитомы) и кисты в почках, печени или поджелудочной железе.
С возрастом у лиц с данной болезнью увеличивается риск возникновения рака почек. К 60 годам риск может достигать 70 %.
Симптомы болезни Гиппеля-Линдау
Как правило, симптомы болезни Гиппеля-Линдау появляются в возрасте от 10 до 30 лет, но могут возникать и раньше.
Симптомы зависят от размеров и расположения опухолей. У детей могут наблюдаться головные боли; также они могут чувствовать головокружение или слабость. Возможно ухудшение зрения и повышение артериального давления. Может быть нарушена координация. Примерно у 10 % больных детей имеется опухоль во внутреннем ухе, которая может нарушать слух.
Ангиомы на сетчатке обычно не приводят к возникновению каких-либо симптомов, но если они увеличиваются, это может привести к значительному ухудшению зрения. Наличие таких ангиом может приводить к отслойке сетчатки, скоплению жидкости над или под желтым пятном (центральной частью сетчатки), а также повреждению зрительного нерва в результате повышенного давления внутри глаза (глаукомы).
Без лечения заболевание может стать причиной слепоты, поражения головного мозга или смерти. Как правило, смерть наступает в результате осложнений, связанных с ангиомами головного мозга или раком почки.
Диагностика болезни Гиппеля-Линдау
Визуализирующие исследования
Обследование глаза;
Генетический анализ
Врачи выясняют, имеется ли болезнь Гиппеля-Линдау у членов семьи, и проводят физикальное обследование.
Если результаты наводят на мысль о болезни, проводятся разные исследования, позволяющие выявить опухоли и прочие аномалии:
Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и позвоночника
Обследование глаз, включая офтальмоскопию
Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ живота
Проверка слуха
Анализы крови
Болезнь Гиппеля-Линдау диагностируется при наличии одного из следующих факторов:
Семейный анамнез болезни Гиппеля-Линдау плюс по крайней мере одна характерная опухоль в глазах, головном мозге, позвоночнике, надпочечниках, почках или поджелудочной железе
Две или более характерные опухоли, вызванные болезнью Гиппеля-Линдау, у людей, у которых в семейном анамнезе не было болезни Гиппеля-Линдау
Если врачи обнаруживают одну опухоль, они также ищут другие.
Если врачи все еще не уверены в диагнозе, они проводят исследования, которые анализируют хромосомы (молекулярно-генетический анализ) для выявления аномального гена VHL и подтвердить диагноз.
Если у человека выявлен аномальный ген VHL, проводится генетический анализ для выявления патологического гена у членов семьи.
Лечение болезни Гиппеля-Линдау
Хирургическое вмешательство или, в некоторых случаях, лучевая терапия
При наличии ангиом на сетчатке — лазерная терапия или замораживание
Иногда лекарственный препарат белзутифан
Если это возможно, опухоли удаляют хирургическим путем до того, как они приведут к необратимым поражениям. В некоторых случаях вместо хирургического вмешательства может применяться высокодозная лучевая терапия, сконцентрированная на участке, где расположена опухоль. Людям с опухолями надпочечников также могут потребоваться лекарственные препараты для контроля артериального давления. Пациентам с поздней стадией рака почки могут назначать другие лекарственные препараты.
Белзутифан может назначаться взрослым с раком почек, опухолями головного мозга или позвоночника, или опухолями поджелудочной железы, которые не требуют немедленного хирургического удаления. Этот лекарственный препарат уменьшает размеры опухолей и останавливает их прогрессирование. Его можно использовать до тех пор, пока заболевание не усугубится, или до тех пор, пока побочные эффекты не станут слишком тяжелыми.
Как правило, ангиомы на сетчатке разрушают при помощи лазерной терапии или замораживания (криотерапии). Такие процедуры помогают сохранить зрение.
Скрининг для выявления новых проблем
Поскольку при болезни Гиппеля-Линдау могут развиться новые осложнения и опухоли, за больными необходимо вести тщательное наблюдение до конца жизни.
У людей, у которых была диагностирована болезнь Гиппеля-Линдау, следующие скрининговые обследования и анализы повторяются каждые 1–2 года, а также при возникновении симптомов:
Физикальное обследование
Обследование глаз для выявления опухолей глаз
Измерение артериального давления и анализы мочи и крови для выявления феохромоцитом
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и позвоночника для выявления опухолей
Проверка слуха для выявления опухолей внутреннего уха
МРТ или ультразвуковое исследование брюшной полости для выявления рака почек, феохромоцитом и опухолей поджелудочной железы
У людей, у которых болезнь Гиппеля-Линдау не диагностирована, но у которых имеется патологический ген, или которым анализ не проводился, но у которых есть родитель или сестра с болезнью Гиппеля-Линдау, мониторинг артериального давления и обследования для выявления проблем со зрением, слухом и глазами проводятся каждый год.