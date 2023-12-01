Болезнь Гиппеля-Линдау (БГЛ)

Болезнь Гиппеля-Линдау — это редкое наследственное заболевание, которое приводит к появлению доброкачественных и/или злокачественных опухолей в нескольких органах.

Причиной болезни Гиппеля-Линдау являются мутации в гене.

У детей могут наблюдаться головные боли, проблемы со зрением или повышенное артериальное давление; также они могут чувствовать головокружение или слабость.

Врачи могут заподозрить наличие данного заболевания, основываясь на семейном анамнезе пациента и результатах физикального обследования; после этого проводятся визуализирующие исследования и другие тесты, позволяющие обнаружить опухоли и другие возможные проблемы.

Опухоли удаляют хирургическим путем, воздействуют на них радиацией или разрушают при помощи лазера либо методом заморозки.

Болезнь Гиппеля-Линдау представляет собой нейрокожный синдром. Нейрокожный синдром вызывает проблемы, которые поражают головной мозг, позвоночник и нервы (нейро) и кожу (кожный).

Ген, отвечающий за возникновение болезни Гиппеля-Линдау, установлен. Для развития заболевания достаточно унаследовать всего 1 ген от 1 из родителей. Вероятность того, что ребенок унаследует заболевание от родителя с таким заболеванием, составляет 50 %. У 20 % людей это заболевание возникает в результате спонтанной (новой, не унаследованной) генной мутации. Это заболевание встречается у 1 из 36 000 человек.

При болезни Гиппеля-Линдау опухоли чаще всего появляются в головном мозге и на сетчатке глаз. Эти опухоли состоят из кровеносных сосудов; их называют ангиомами. Опухоли другого типа могут появляться в других органах и включают опухоли в надпочечниках (феохромоцитомы) и кисты в почках, печени или поджелудочной железе.

С возрастом у лиц с данной болезнью увеличивается риск возникновения рака почек. К 60 годам риск может достигать 70 %.

Симптомы болезни Гиппеля-Линдау Как правило, симптомы болезни Гиппеля-Линдау появляются в возрасте от 10 до 30 лет, но могут возникать и раньше. Симптомы зависят от размеров и расположения опухолей. У детей могут наблюдаться головные боли; также они могут чувствовать головокружение или слабость. Возможно ухудшение зрения и повышение артериального давления. Может быть нарушена координация. Примерно у 10 % больных детей имеется опухоль во внутреннем ухе, которая может нарушать слух. Ангиомы на сетчатке обычно не приводят к возникновению каких-либо симптомов, но если они увеличиваются, это может привести к значительному ухудшению зрения. Наличие таких ангиом может приводить к отслойке сетчатки, скоплению жидкости над или под желтым пятном (центральной частью сетчатки), а также повреждению зрительного нерва в результате повышенного давления внутри глаза (глаукомы). Без лечения заболевание может стать причиной слепоты, поражения головного мозга или смерти. Как правило, смерть наступает в результате осложнений, связанных с ангиомами головного мозга или раком почки.

Диагностика болезни Гиппеля-Линдау Визуализирующие исследования

Обследование глаза;

Генетический анализ Врачи выясняют, имеется ли болезнь Гиппеля-Линдау у членов семьи, и проводят физикальное обследование. Если результаты наводят на мысль о болезни, проводятся разные исследования, позволяющие выявить опухоли и прочие аномалии: Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и позвоночника

Обследование глаз, включая офтальмоскопию

Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ живота

Проверка слуха

Анализы крови Болезнь Гиппеля-Линдау диагностируется при наличии одного из следующих факторов: Семейный анамнез болезни Гиппеля-Линдау плюс по крайней мере одна характерная опухоль в глазах, головном мозге, позвоночнике, надпочечниках, почках или поджелудочной железе

Две или более характерные опухоли, вызванные болезнью Гиппеля-Линдау, у людей, у которых в семейном анамнезе не было болезни Гиппеля-Линдау Если врачи обнаруживают одну опухоль, они также ищут другие. Если врачи все еще не уверены в диагнозе, они проводят исследования, которые анализируют хромосомы (молекулярно-генетический анализ) для выявления аномального гена VHL и подтвердить диагноз. Если у человека выявлен аномальный ген VHL, проводится генетический анализ для выявления патологического гена у членов семьи.