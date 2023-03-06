Фебрильные судорожные припадки возникают в результате повышения температуры как минимум до 38 °C

Большинство фебрильных судорожных припадков безвредны и вызваны повышением температуры тела вследствие легкой инфекции.

Реже фебрильный судорожный припадок является первым признаком ранее невыявленного неврологического расстройства.

Врачи иногда делают анализы крови и спинномозговую пункцию для выявления серьезных заболеваний, которые могут вызывать судорожные припадки.

Детям обычно требуются лекарственные препараты для прекращения судорожного припадка, только если он длится 5 минут или дольше.

Большинству детей не требуется принимать лекарственные препараты для профилактики фебрильных судорожных припадков.

Судорожный припадок является результатом аномальных неконтролируемых электрических разрядов в нервных клетках головного мозга либо его части. Этот аномальный электрический разряд может вызывать

Судороги

Непроизвольные движения

Изменения сознания

Нарушения чувствительности

Конвульсии — это сильные непроизвольные, подергивания и скованность мышц, затрагивающие большой участок тела.

Фебрильные судорожные припадки случаются примерно у 2–5 % детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, но чаще всего они наблюдаются у детей в возрасте 12–18 месяцев. Приступ, возникающий у ребенка, у которого повышенная температура и возраст которого 6 лет или старше, не считается фебрильным судорожным припадком. (См. также Судорожные припадки у детей).

Фебрильные судорожные припадки часто являются наследственными. Ученые выявили несколько генов, связанных с фебрильными судорожными припадками.

Большинство фебрильных припадков длятся менее 15 минут, и около двух третей детей, у которых случился фебрильный припадок, он больше никогда не повторится.

Знаете ли Вы, что...

Фебрильные судорожные припадки могут быть простыми или сложными:

Простые: припадки, при которых дрожит все тело целиком (такой судорожный припадок называют генерализованным), продолжается менее 15 минут, обычно дети теряют сознание. Более 90 % фебрильных припадков являются простыми. Этот тип фебрильных судорожных припадков не возникает более одного раза в течение суток.

Сложные: припадки, при которых все тело дрожит 15 минут и больше (непрерывно или с паузами); или дрожит только одна половина или одна часть тела (такой судорожный припадок называют парциальным или фокальными); или судороги возникают по меньшей мере дважды в течение суток. Дети, у которых бывают сложные фебрильные судорожные припадки, подвержены чуть более высоком риску развития судорожного расстройства в детском возрасте в будущем.

После фебрильного судорожного припадка в течение нескольких минут дети часто дезориентированы или не в себе. Период спутанности сознания (постикальный период) иногда длится до нескольких часов.

Фебрильные судорожные припадки обычно являются результатом повышенной температуры. Чаще всего причиной повышенной температуры является незначительная инфекция, например, вирусная респираторная инфекция или ушная инфекция. В подобных случаях и инфекция, и судорожный припадок не представляют опасности. Важной частью определения фебрильных судорожных припадков является то, что повышение температуры тела и судорожные припадки не вызваны инфекцией головного мозга, такой как менингит или энцефалит.

Фебрильный эпилептический статус Под термином «эпилептический статус» понимают один продолжительный судорожный припадок или несколько коротких судорожных припадков, возникающих без возвращения в сознание между ними. Фебрильные судорожные припадки, длящиеся 30 минут и более, считаются эпилептическим статусом. Без немедленного лечения дети с фебрильным эпилептическим статусом подвергаются риску повреждения головного мозга.

Диагностика фебрильных судорожных припадков Обследование врачом;

иногда спинномозговая пункция, анализы крови или визуализирующие обследования головного мозга. Так как родители не могут определить, имеется ли у ребенка угрожающая жизни инфекция головного мозга, детей с повышенной температурой и первым судорожным припадком, а также детей, которые чувствуют сильное недомогание, необходимо немедленно доставить в отделение неотложной помощи для обследования. Лабораторное исследование Объемная метаболическая панель (CMP) Врачи обследуют ребенка и, в зависимости от результатов обследования, иногда проводят анализы для выявления серьезных нарушений, которые могут вызывать судороги. Эти обследования могут быть следующими: чтобы выявить менингит и энцефалит, проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция) с анализом жидкости, полученной пространства вокруг спинного мозга (спинномозговая жидкость);

анализы крови для определения уровня сахара (глюкозы), кальция, магния, натрия или других веществ для выявления расстройств обмена веществ;

посевы крови и мочи для проверки на наличие инфекций;

в некоторых случаях визуализирующее исследование головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) (если МРТ недоступна);

электроэнцефалография (ЭЭГ) (исследование, с помощью которого выявляют аномальную электрическую активность головного мозга) у детей с определенными симптомами или с повторными судорожными припадками.

Лечение фебрильных судорожных припадков Лекарственные препараты для снижения температуры;

противосудорожные лекарственные препараты, если судорожный припадок длится 5 минут или дольше. Как правило, фебрильный судорожный припадок продолжается менее 5 минут, а необходимое лечение ограничивается приемом лекарственных препаратов для снижения температуры. Чтобы прекратить фебрильный судорожный припадок, который длится 5 минут или более (в целях профилактики развития эпилептического статуса), врачи обычно назначают лекарственные препараты. Это седативные и противосудорожные препараты. Эти лекарственные препараты обычно вводятся в вену (внутривенно). Если лекарственный препарат нельзя ввести внутривенно и ребенок старше 2 лет, то можно ввести седативный гель в прямую кишку или закапать седативную жидкость в нос (интраназально). Дети, которые получили эти лекарственные препараты, или дети с продолжительным судорожным припадком или с эпилептическим статусом находятся под пристальным наблюдением на предмет выявления проблем с дыханием и артериальным давлением.

Прогноз при фебрильных судорожных припадках Примерно у 35 % детей возникают дополнительные фебрильные судорожные припадки, но обычно лишь несколько припадков. У детей с большей вероятностью могут иметь место дополнительные судороги, если их возраст младше 1 года, когда они перенесли первый фебрильный судорожный припадок или если у кого-либо из их близких родственников были фебрильные судорожные припадки. Дети, у которых был простой фебрильный судорожный припадок, подвержены чуть более высокому (около 2–5 %) риску развития судорожного расстройства, при котором не повышается температура (нефебрильные судорожные припадки, или эпилепсия). Если у ребенка произошел сложный фебрильный судорожный припадок или он подвержен дополнительным факторам риска (таким как задержка в развитии или случаи припадков в семейном анамнезе), риск повышается (до 10 %). У некоторых детей очень продолжительный фебрильный судорожный припадок приводит к изменениям в головном мозге (которые определяются с помощью МРТ), которые позже приводят к нефебрильным судорожным припадкам. В некоторых случаях врачи не уверены, является ли длительный фебрильный судорожный припадок сам по себе причиной повышенной вероятности нефебрильных припадков, или существуют какие-то скрытые факторы, повышающие вероятность того, что у ребенка произойдет и длительный фебрильный припадок и позже нефебрильные судорожные припадки. Считается, что простые фебрильные судорожные припадки не приводят к развитию эпилепсии или других неврологических нарушений. Однако фебрильный судорожный припадок иногда является первым признаком ранее невыявленного неврологического или судорожного расстройства. Иногда врачи могут увидеть признаки этого расстройства в предыдущей истории болезни ребенка. Иногда другие признаки расстройства проявляются только спустя какое-то время. В любом случае считается, что фебрильные судорожные припадки не вызывают патологии.