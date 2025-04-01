Синдром Рейе является очень редким, но опасным для жизни нарушением, которое вызывает воспаление и отек головного мозга, а также нарушение и потерю функции печени.

Причина синдрома Рейе неизвестна, но он может быть вызван вирусной инфекцией и применением аспирина.

У детей, как правило, наблюдаются симптомы вирусной инфекции, а затем сильная тошнота, рвота, дезориентация и вялость, после которой иногда следует кома.

Диагноз ставится на основании внезапных изменений психического состояния у ребенка, а также результатов анализов крови и биопсии печени.

Лечение включает меры по снижению давления на головной мозг.

Прогноз зависит от того, как долго и как сильно был поврежден головной мозг.

Причина синдрома Рейе неизвестна, хотя он обычно возникает после заражения некоторыми вирусными заболеваниями, например, гриппом или ветрянкой, особенно у детей, которые во время этих инфекций принимают аспирин. Ввиду повышенного риска развития синдрома Рейе аспирин детям принимать не рекомендуется, за исключением лечения болезни Кавасаки.

Теперь, когда аспирин применяется реже, а ветрянка менее распространена благодаря вакцинации, синдром Рейе в Соединенных Штатах Америки развивается лишь примерно у 1 ребенка в год.

Синдром встречается главным образом у детей младше 18 лет.

В США большинство случаев возникает поздней осенью и зимой.

Симптомы синдрома Рейе Синдром Рейе значительно различается по тяжести. Синдром начинается с симптомов вирусной инфекции, такой как инфекция верхних дыхательных путей, грипп или иногда ветряная оспа. Через 5-7 дней у ребенка внезапно развивается очень сильная тошнота и рвота. В течение одного дня ребенок становится вялым (сонным), растерянным, дезориентированным и возбужденным. Причиной этих изменений психического состояния у ребенка является повышение давления в черепе (внутричерепного давления), и, в некоторых случаях, за ними следуют судорожные припадки, кома и смерть. У некоторых детей нарушается функция печени, что может привести к проблемам со свертыванием крови, кровотечениям и накоплению аммиака в крови.

Диагностика синдрома Рейе Лабораторные анализы и визуализирующие обследования

Биопсия печени Врачи подозревают синдром Рейе у детей с внезапными изменениями психического состояния и рвотой. Лабораторное исследование Объемная метаболическая панель (CMP) Лабораторное исследование Показатели функции печени Чтобы подтвердить диагноз синдрома Рейе и исключить другие заболевания, такие, как определенные наследственные нарушения обмена веществ, врачи проводят анализы крови и часто удаляют кусочек ткани печени с помощью небольшой иглы (биопсия печени). Проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головы, а также спинномозговая пункция для получения спинномозговой жидкости для дальнейшего анализа. После того, как диагноз подтвержден, на основании симптомов устанавливается уровень тяжести от 1 (низкая) до 5 (высокая).

Лечение синдрома Рейе Меры по снижению давления на головной мозг От синдрома Рейе нет никакого специального лечения. Детей госпитализируют и помещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Чтобы уменьшить отек и давление на головной мозг, в дыхательное горло может быть введена трубка (эндотрахеальная интубация), ограничен прием жидкости, поднято изголовье кровати и назначены лекарственные препараты (например, маннитол), которые способствуют выведению воды из организма. Также для поддержания нормального уровня сахара (глюкозы) в крови врачи назначают декстрозу. Иногда врачами для контроля повышенного давления в голову устанавливается монитор, измеряющий давление на головной мозг. Детям с кровоточивостью назначается витамин К или переливание свежезамороженной плазмы для улучшение свертываемости крови.