Синдром Маршалла (периодическая лихорадка, афтозный стоматит, фарингит и шейный лимфаденит) является причиной повторяющихся эпизодов повышения температуры, продолжающихся от 3 до 6 дней, появления язв в полости рта (стоматита), боли в горле (фарингита) и увеличения лимфатических узлов (лимфаденита).

Синдром PFAPA (периодическая лихорадка с афтозным стоматитом, фарингитом и аденитом) является наиболее распространенным синдромом периодической лихорадки у детей. Несмотря на то, что синдром Маршалла, по всей вероятности, не связан с генетическими расстройствами, его обычно относят к группе наследственных синдромов лихорадки.

Синдром Маршалла обычно возникает у детей в возрасте от 2 до 5 лет и встречается у мальчиков чаще, чем у девочек. Он был обнаружен также и у взрослых.

Примерно раз в месяц у ребенка наблюдается повышение температуры, которая обычно держится от 3 до 6 дней. Синдром PFAPA приводит к утомляемости, ознобу, а также (в некоторых случаях) к болям в животе и головным болям, повышению температуры, боли в горле, появлению язв в полости рта и воспалению лимфатических узлов.

В периоды между эпизодами дети не чувствуют недомогания и нормально растут.

Как правило, врачи ставят диагноз синдрома Маршалла на основании симптомов и характера их возникновения. Для оценки уровня воспаления могут быть проведены анализы крови (такие как С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов, иногда называемые воспалительными маркерами).

Лабораторное исследование Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)