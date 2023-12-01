Синдром Маршалла (периодическая лихорадка, афтозный стоматит, фарингит и шейный лимфаденит) является причиной повторяющихся эпизодов повышения температуры, продолжающихся от 3 до 6 дней, появления язв в полости рта (стоматита), боли в горле (фарингита) и увеличения лимфатических узлов (лимфаденита).
Синдром PFAPA (периодическая лихорадка с афтозным стоматитом, фарингитом и аденитом) является наиболее распространенным синдромом периодической лихорадки у детей. Несмотря на то, что синдром Маршалла, по всей вероятности, не связан с генетическими расстройствами, его обычно относят к группе наследственных синдромов лихорадки.
Синдром Маршалла обычно возникает у детей в возрасте от 2 до 5 лет и встречается у мальчиков чаще, чем у девочек. Он был обнаружен также и у взрослых.
Примерно раз в месяц у ребенка наблюдается повышение температуры, которая обычно держится от 3 до 6 дней. Синдром PFAPA приводит к утомляемости, ознобу, а также (в некоторых случаях) к болям в животе и головным болям, повышению температуры, боли в горле, появлению язв в полости рта и воспалению лимфатических узлов.
В периоды между эпизодами дети не чувствуют недомогания и нормально растут.
Как правило, врачи ставят диагноз синдрома Маршалла на основании симптомов и характера их возникновения. Для оценки уровня воспаления могут быть проведены анализы крови (такие как С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов, иногда называемые воспалительными маркерами).
Лечение синдрома Маршалла
В некоторых случаях — кортикостероиды, колхицин, циметидин, удаление миндалин или сочетание этих методов лечения
Нет необходимости лечить синдром Маршалла, но для уменьшения выраженности симптомов детям могут назначать кортикостероиды. Предполагается, что некоторым детям может помочь применение циметидина или колхицина. При неэффективности этих методов лечения, врачи изредка проводят удаление миндалин (тонзилэктомия), что обычно приводит к уменьшению выраженности симптомов.
Анакинра и канакинумаб — это другие лекарственные препараты, которые могут помочь некоторым детям.
Ибупрофен или ацетаминофен могут назначаться для облегчения боли и снижения температуры тела.
У детей синдром PFAPA часто проходит с возрастом.