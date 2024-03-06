Пероксисомные болезни — это группа наследственных нарушений обмена веществ, которые возникают в случаях, когда в организме отсутствуют или не функционируют должным образом пероксисомы. Наследственные заболевания возникают, когда родители передают своим детям дефектные гены, вызывающие эти заболевания.
Пероксисомы — это крошечные компоненты внутри клетки. В некотором смысле они похожи на органы клетки (органеллы). Пероксисомы содержат химические вещества под названием ферменты, такие, как каталаза и пероксидаза, которые помогают организму расщеплять (преобразовывать) жирные кислоты и перекись водорода. Когда ферменты не работают надлежащим образом, жирные кислоты и перекись водорода накапливаются, вызывая повреждение многих отделов организма.
Существуют различные типы наследственных заболеваний. При большинстве пероксисомных болезней оба родителя больного ребенка являются носителями одной копии патологического гена. Поскольку для возникновения этого нарушения необходимы две копии патологического гена, обычно ни один из родителей не страдает таким заболеванием. Некоторые пероксисомные болезни сцеплены с X-хромосомой. Это означает, что у мальчиков заболевание может быть вызвано всего одной копией патологического гена.
Болезнь Рефсума
При болезни Рефсума в тканях накапливается фитановая кислота, которая является продуктом метаболизма жиров. Накопление фитановой кислоты приводит к повреждению нервов и сетчатки, потере слуха, потере обоняния (аносмия), спастическим движениям и изменениям в костях и коже. Симптомы обычно появляются на третьем десятилетии жизни, но могут начаться и в более позднем возрасте.
Врачи диагностируют болезнь Рефсума, выполняя анализ кровь, чтобы установить, повышен ли уровень фитановой кислоты.
Лечение болезни Рефсума предполагает избегание пищи, содержащей фитановую кислоту, включая молочные продукты, говядину и баранину, а также жирную рыбу, такую, как тунец, треска и морской окунь. Может быть полезен плазмаферез, при котором из крови удаляется фитановая кислота.
Ризомелическая точечная хондродисплазия
Симптомы ризомелической точечной хондродисплазии начинаются в младенческом возрасте и включают втянутость средней части лица, поразительно короткие конечности, выпуклый лоб, маленькие ноздри, катаракту, мелко- и крупночешуйчатое шелушение кожи (ихтиоз), а также глубокое замедление физической активности, такой, как движение и речь. Также часто присутствуют дефекты спинного мозга.
Врачи ставят диагноз ризомелической точечной хондродисплазии по результатам рентгенологического исследования и анализов крови. Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ.
Специфическое лечение ризомелической точечной хондродисплазии отсутствует. Тем не менее, младенцы с высоким уровнем фитановой кислоты в крови должны избегать продуктов, содержащих фитановую кислоту, включая молочные продукты, говядину и баранину, а также жирную рыбу, такую как тунец, треска и морской окунь.
Сцепленная с Х-хромосомой адренолейкодистрофия
Сцепленная с Х-хромосомой адренолейкодистрофия является наиболее распространенным пероксисомным заболеванием. Она поражает главным образом головной и спинной мозг, а также надпочечники. Поскольку дефектный ген находится на Х-хромосоме (одной из половых хромосом), болезнь возникает почти исключительно у мальчиков (см. рисунок Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания).
Церебральная форма сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии возникает в возрасте от 4 до 8 лет. У детей присутствуют симптомы проблем с концентрацией внимания, которые со временем прогрессируют в тяжелые поведенческие проблемы, деменцию, а также проблемы со зрением, слухом и движением. Эта форма приводит к полной инвалидности и смерти через несколько лет после диагностики. Также диагностировались более легкие подростковые и взрослые церебральные формы болезни.
Адреномиелонейропатия (АМН) — это более легкая форма сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии, которая возникает у людей на третьем или четвертом десятилетии жизни. У людей отмечаются симптомы скованности, слабости и боли в ногах, которые прогрессивно усугубляются с течением времени. Проблемы с нервами приводят к тому, что сфинктер мочевого пузыря (мышечное кольцо, которое удерживает мочу в мочевом пузыре до момента мочеиспускания) и половые органы прекращают работать надлежащим образом. У некоторых из этих людей также развиваются симптомы церебральной формы.
У людей, страдающих любой из форм сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии, также может развиваться снижение функции надпочечников (располагающиеся на почках железы, вырабатывающие гормоны). У некоторых людей развивается недостаточность надпочечников (болезнь Аддисона), но у них отсутствуют проблемы с головным и спинным мозгом.
Врачи ставят диагноз сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга и анализа крови, который выполняют для выявления некоторых жирных кислот. Для подтверждения диагноза проводится секвенирование генома. Также имеется генетический анализ, который используется для того, чтобы определить, имеет ли пара повышенный риск рождения ребенка с наследственным генетическим заболеванием.
Некоторым людям может помочь трансплантация костного мозга или пересадка стволовых клеток. Людям, у которых есть проблемы с надпочечниками, назначают кортикостероиды.
Синдром Цельвегера (СЦ), адренолейкодистрофия новорожденных и инфантильная болезнь Рефсума (ИБР)
Эти три болезни принадлежат к группе заболеваний, называемых болезнями спектра синдрома Цельвегера, у которых есть перекрывающиеся симптомы и которые поражают многие отделы организма. Синдром Цельвегера — это самая тяжелая форма, а инфантильная болезнь Рефсума — наименее тяжелая форма.
Синдром Цельвегера (СЦ) и адренолейкодистрофия новорожденных возникают в младенческом возрасте. Болезнь Рефсума возникает позже, у некоторых людей даже во взрослом возрасте. Симптомы этой болезни могут включать характерные черты лица, дефекты головного и спинного мозга, разрушение тканей, окутывающих нервы (демиелинизация), судорожные припадки (у новорожденных), а также слабый мышечный тонус (гипотония). У детей может быть увеличение печени и кисты в почках. Также у детей могут быть короткие конечности, специфическая аномалия костей, называемая эпифизарной точечной хондродисплазией (которая влияет на рост длинных костей), катаракта, аномальный рост кровеносных сосудов в глазу (ретинопатия), потеря слуха, а также слабость, онемение и боль в кистях рук и стопах. Физическая активность, например, движение и речь, замедлена.
Врачи подозревают эти заболевания, когда в крови обнаруживается повышенный уровень определенных жирных кислот. Для подтверждения диагноза проводится генетический анализ.
В настоящее время специфического лечения этих заболеваний не существует, но для купирования симптомов используются различные лекарственные препараты и методы лечения.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Международный фонд пероксисомных болезней (Global Foundation for Peroxisomal Disorders, GFPD): ресурс, предоставляющий информацию о научных исследованиях и группах поддержки для людей с пероксисомными заболеваниями
Национальная организация по редким заболеваниям (National Organization for Rare Disorders, NORD): этот ресурс предоставляет родителям и семьям информацию о редких заболеваниях, включая список редких заболеваний, группы поддержки и ресурсы клинических исследований.
Информационный центр по генетическим и редким заболеваниям (Genetic and Rare Diseases Information Center, GARD): этот ресурс предоставляет и информацию о редких или генетических заболеваниях в доступной для понимания форме.