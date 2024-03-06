Пероксисомные болезни

Сцепленная с Х-хромосомой адренолейкодистрофия является наиболее распространенным пероксисомным заболеванием. Она поражает главным образом головной и спинной мозг, а также надпочечники. Поскольку дефектный ген находится на Х-хромосоме (одной из половых хромосом), болезнь возникает почти исключительно у мальчиков (см. рисунок Сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания).

Церебральная форма сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии возникает в возрасте от 4 до 8 лет. У детей присутствуют симптомы проблем с концентрацией внимания, которые со временем прогрессируют в тяжелые поведенческие проблемы, деменцию, а также проблемы со зрением, слухом и движением. Эта форма приводит к полной инвалидности и смерти через несколько лет после диагностики. Также диагностировались более легкие подростковые и взрослые церебральные формы болезни.

Адреномиелонейропатия (АМН) — это более легкая форма сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии, которая возникает у людей на третьем или четвертом десятилетии жизни. У людей отмечаются симптомы скованности, слабости и боли в ногах, которые прогрессивно усугубляются с течением времени. Проблемы с нервами приводят к тому, что сфинктер мочевого пузыря (мышечное кольцо, которое удерживает мочу в мочевом пузыре до момента мочеиспускания) и половые органы прекращают работать надлежащим образом. У некоторых из этих людей также развиваются симптомы церебральной формы.

У людей, страдающих любой из форм сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии, также может развиваться снижение функции надпочечников (располагающиеся на почках железы, вырабатывающие гормоны). У некоторых людей развивается недостаточность надпочечников (болезнь Аддисона), но у них отсутствуют проблемы с головным и спинным мозгом.

Врачи ставят диагноз сцепленной с Х-хромосомой адренолейкодистрофии с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга и анализа крови, который выполняют для выявления некоторых жирных кислот. Для подтверждения диагноза проводится секвенирование генома. Также имеется генетический анализ, который используется для того, чтобы определить, имеет ли пара повышенный риск рождения ребенка с наследственным генетическим заболеванием.

Некоторым людям может помочь трансплантация костного мозга или пересадка стволовых клеток. Людям, у которых есть проблемы с надпочечниками, назначают кортикостероиды.