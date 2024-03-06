Общие сведения о наследственных нарушениях обмена веществ

Пренатальные скрининговые обследования

Скрининговые обследования новорожденных

До рождения некоторые наследственные нарушения обмена веществ (например, фенилкетонурия и липидозы) у плода можно диагностировать с помощью пренатальных скрининговых обследований — амниоцентеза или биопсии ворсин хориона. Как правило, наследственное нарушение обмена веществ диагностируется с помощью анализа крови или биопсии ткани, чтобы определить недостаточность или полное отсутствие конкретного фермента. Также иногда проводят генетический анализ.

После рождения многие из этих нарушений обнаруживаются при стандартном скрининговом обследовании новорожденных. Полный список стандартных скрининговых обследований новорожденных в Соединенных Штатах Америки приведен разделе Заболевания, подлежащие скринингу в зависимости от штата. Однако новорожденные не проходят скрининг на многие из менее распространенных наследственных нарушений обмена веществ, и врачи делают анализы для выявления этих нарушений только при подозрении на проблему.

Врачи могут заподозрить наличие наследственного нарушения обмена веществ во время физикального обследования. Необходимую информацию также могут предоставить симптомы. Например, у детей со сладкой пахнущей мочой может быть болезнь кленового сиропа, а у детей, пахнущих как потные ноги, может быть изовалериановая ацидемия. Проблемы с глазами, увеличение печени или селезенки, проблемы с сердцем (такие, как кардиомиопатия) или мышечная слабость могут указывать на другие наследственные нарушения обмена веществ.