Общие сведения о лизосомальных болезнях накопления

Лизосомальные болезни накопления представляют собой редкие наследственные нарушения обмена веществ. Наследственные заболевания возникают, когда родители передают своим детям дефектные гены, вызывающие эти заболевания.

Существуют различные типы наследственных заболеваний. При многих наследственных нарушениях обмена веществ оба родителя больного ребенка являются носителями одной копии патологического гена. Поскольку это нарушение возникает при наличии двух копий патологического (рецессивного) гена, обычно ни один из родителей не страдает таким заболеванием. Некоторые наследственные нарушения обмена веществ сцеплены с X-хромосомой. Это означает, что у мальчиков заболевание может быть вызвано всего одной копией патологического гена.

Лизосомы — это крошечные компоненты внутри клетки. Лизосомы содержат ферменты, которые расщепляют (преобразовывают) многие виды молекул, проникающих в клетку. Когда ферменты не работают надлежащим образом, молекулы накапливаются, вызывая повреждение многих отделов организма.

Существуют следующие виды лизосомальных болезней накопления:

Мукополисахаридозы

Сфинголипидозы

Липидозы

Мукополисахаридозы возникают, когда организму не хватает необходимых ферментов для расщепления и сохранения сложных молекул сахара (гликозаминогликанов).

Сфинголипидозы возникают, когда у людей отсутствуют ферменты, необходимые для расщепления сфинголипидов — веществ, защищающих клеточную поверхность и выполняющих определенные функции в клетках. Существует множество видов сфинголипидозов. Наиболее распространенным сфинголипидозом является:

В число других сфинголипидозов входят:

Липидозы возникают, когда в организме отсутствует один из ферментов, который помогает расщеплять и перерабатывать жиры (липиды). Это может приводить к накоплению специфических жировых веществ, которые обычно расщепляются ферментами. Со временем накопление этих веществ может оказаться вредным для многих внутренних органов. К липидозам относятся:

До рождения врачи ставят диагноз некоторых лизосомальных болезней накопления, проводя пренатальные скрининговые обследования — амниоцентез или биопсию ворсин хориона. После рождения некоторые лизосомальные болезни накопления диагностируются при стандартном скрининговом обследовании новорожденных или с помощью других исследований.

Лечение лизосомальных болезней накопления зависит от веществ, которые накапливаются в крови и тканях.