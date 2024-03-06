Нарушения окисления жирных кислот — это нарушения липидного обмена, которые вызываются отсутствием или дефицитом ферментов, необходимых для расщепления жиров, в результате чего происходит задержка умственного и физического развития. Нарушения окисления жирных кислот возникают, когда родители передают своим детям дефектные гены, вызывающие эти нарушения.

Существуют различные типы наследственных заболеваний. При нарушениях окисления жирных кислот оба родителя больного ребенка являются носителями одной копии патологического гена. Поскольку это нарушение возникает при наличии двух копий патологического (рецессивного) гена, обычно ни один из родителей не страдает таким заболеванием. (См. также Общие сведения о наследственных нарушениях обмена веществ).

Жиры (липиды) служат важным источником энергии для организма. Отложенные в организме жиры постоянно расщепляются и вновь синтезируются, чтобы удовлетворить энергетические потребности организма с помощью доступной пищи. Некоторые ферменты помогают расщеплять жиры, чтобы они могли быть преобразованы в энергию.

У детей, страдающих нарушением окисления жирных кислот, отсутствует или присутствует в недостаточном количестве один из ферментов, необходимых для расщепления (преобразования) жиров. Отсутствие этих ферментов оставляет организм без необходимого количества энергии и позволяет накапливаться таким продуктам расщепления, как ацил-КоА. Чаще всего встречается дефицит фермента ацил-КоА дегидрогеназы со средней длиной цепи (MCAD). К другим видам дефицита ферментов относятся дефицит ацил-КоА дегидрогеназы с короткой цепью (SCAD), дефицит 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы с длинной цепью (LCHAD), дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы с очень длинной цепью (VLCAD), глутаровая ацидемия II типа и дефицит митохондриального трифункционального белка (TFP). Большинство этих заболеваний начинаются в младенческом возрасте.

Лечение нарушений окисления жирных кислот зависит от типа жировых веществ, которые накапливаются в крови и тканях.

Дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы со средней длиной цепи (MCADD) Этот дефицит — одно из наиболее распространенных наследственных нарушений обмена веществ, особенно среди людей североевропейского происхождения. Симптомы MCADD обычно развиваются спустя 2–3 месяца после рождения. Вероятность появления симптомов у детей выше, если они остаются без пищи в течение определенного периода времени (что истощает другие источники энергии) или у них повышается потребность в калориях из-за физических упражнений или болезни. Уровень сахара (глюкозы) в крови значительно падает (гипогликемия), что приводит к спутанности сознания или коме. Ребенок ослабевает, может возникнуть рвота или судороги. С течением времени у детей может наблюдаться задержка умственного и физического развития, увеличение печени, ослабление мышцы сердца, нерегулярное сердцебиение. Может произойти внезапная смерть. Все штаты в США требуют, чтобы каждому новорожденному проводился анализ крови на наличие MCADD. Также могут быть выполнены исследования мочи и других тканей. Для подтверждения диагноза может быть проведен анализ ДНК. Неотложное лечение приступа MCADD включает внутривенное введение декстрозы. Для долгосрочного лечения дети должны часто питаться, никогда не пропускать приемы пищи, употреблять пищу с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров. Полезными могут оказаться пищевые добавки аминокислоты карнитина. Для профилактики слишком сильного снижения уровня глюкозы в крови может быть необходимо употреблять на ночь кукурузный крахмал. Долгосрочный прогноз, как правило, хороший.

Дефицит 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы с длинной цепью (LCHADD) Этот дефицит — второе наиболее распространенное нарушение окисления жирных кислот. Он вызывает симптомы, аналогичные тем, которые вызываются MCADD. У людей также может присутствовать прогрессирующее нарушение структуры и функции мышечных стенок камер сердца (кардиомиопатия), поражение нервов кистей рук и стоп, а также нарушение функции печени. Когда дети напрягаются, как, например, на тренировке, мышечная ткань может разрушаться (рабдомиолиз) и из поврежденной ткани может выделяться белок миоглобин, который изменяет цвет мочи на коричневый или кровянистый (миоглобинурия). У женщины, чей плод страдает LCHADD, во время беременности часто отмечается гемолиз (разрушение эритроцитов), повышение уровня ферментов печени (что указывает на поражение печени) и снижение количества тромбоцитов (синдром ГПНУТ). Врачи ставят диагноз LCHADD, проводя анализы крови для выявления некоторых жирных кислот. Изучение клеток кожи проводится для измерения уровней некоторых ферментов. Также имеется генетический анализ, который используется для того, чтобы определить, имеет ли пара повышенный риск рождения ребенка с наследственным генетическим заболеванием. Все штаты в США требуют, чтобы каждому новорожденному проводился анализ крови на наличие LCHADD. Неотложное лечение приступа LCHADD предполагает восполнение потери жидкости и внутривенное введение глюкозы, постельный режим, а также пищевые добавки с аминокислотой карнитином. Для долгосрочного лечения дети должны часто питаться, избегать интенсивной физической нагрузки и употреблять пищу с высоким содержанием углеводов. Также детям назначают пищевые добавки с триглицеридами.

Дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы с очень длинной цепью (VLCADD) Это дефицит аналогичен LCHADD, но у людей обычно присутствует тяжелая кардиомиопатия.

Глутаровая ацидемия II типа У детей, страдающих этим нарушением, отмечается снижение уровня сахара в крови на пустой желудок (гипогликемия натощак), тяжелое накопление кислоты в крови (метаболический ацидоз) и повышение концентрации аммиака в крови (гипераммониемия). Врачи ставят диагноз глутаровой ацидемии II типа, проводя анализ крови, чтобы выявить накопление некоторых кислот. Также имеется генетический анализ. Лечение глутаровой ацидемии II типа аналогично лечению MCADD, за исключением того, что врачи могут назначать некоторым людям пищевые добавки с рибофлавином (витамин В2).