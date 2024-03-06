Мукополисахаридозы представляют собой один из видов лизосомальных болезней накопления, при которых сложные молекулы сахара не расщепляются, а накапливаются в опасном количестве. Результатом является характерный внешний вид и аномалии костей, глаз, печени и селезенки, иногда сопровождаемые умственной отсталостью. Мукополисахаридозы возникают, когда родители передают своим детям дефектные гены, вызывающие эти заболевания.

Мукополисахаридозы возникают, когда организму не хватает необходимых ферментов для расщепления и сохранения сложных молекул сахара.

Как правило, симптомы включают низкорослость, волосатость, тугоподвижность суставов пальцев и грубые черты лица.

Диагноз ставится на основании симптомов, результатов физикального обследования и анализов крови.

Лечение зависит от типа заболевания и может включать пожизненную заместительную терапию ферментами, а иногда — трансплантацию костного мозга.

Хотя нормальная продолжительность жизни возможна, некоторые типы заболевания становятся причиной преждевременной смерти.

Существуют различные типы наследственных заболеваний. При многих наследственных нарушениях обмена веществ оба родителя больного ребенка являются носителями одной копии патологического гена. Поскольку это нарушение возникает при наличии двух копий патологического (рецессивного) гена, обычно ни один из родителей не страдает таким заболеванием. Некоторые наследственные нарушения обмена веществ сцеплены с X-хромосомой. Это означает, что у мальчиков заболевание может быть вызвано всего одной копией патологического гена. (См. также Общие сведения о наследственных нарушениях обмена веществ).

Сложные молекулы сахара, называемые мукополисахаридами (гликозаминогликанами), являются важнейшими составляющими многих тканей организма. При мукополисахаридозах организму не хватает необходимых ферментов для расщепления (преобразования) и сохранения мукополисахаридов. В результате избыток мукополисахаридов поступает в кровь и осаждается в аномальных местах по всему организму.

В зависимости от того, какой фермент отсутствует, существует множество типов мукополисахаридоза. Типы обозначаются римскими цифрами и им иногда присваивают собственные имена (например, синдром Гурлер и синдром Хантера).

Симптомы мукополисахаридозов При разных типах мукополисахаридоза отмечаются слегка отличающиеся симптомы, но, в целом, в младенчестве и детстве становятся заметными низкорослость, огрубение волос и аномалии развития. Лицо может казаться тяжелым, с большой головой, выпуклым лбом, коротким носом, а также большими губами и языком. Могут быть повреждены артерии или клапаны сердца. Суставы пальцев часто становятся тугоподвижными. Некоторые типы мукополисахаридозов вызывают умственную отсталость, которая на протяжении жизни человека может усугубляться. При некоторых типах могут возникнуть нарушения зрения или слуха. Таблица Типы мукополисахаридозов Таблица

Диагностика мукополисахаридозов Пренатальные скрининговые обследования

Диагноз ставится на основании симптомов и результатов обследования

Рентгенологическое исследование костей

Иногда визуализирующее обследование или другие анализы крови До рождения мукополисахаридозы можно диагностировать с помощью пренатальных скрининговых обследований — амниоцентеза или биопсии ворсин хориона. После рождения врач обычно ставит диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования. Наличие мукополисахаридоза у других членов семьи также говорит в пользу этого диагноза. При постановке диагноза могут помочь анализы мочи, но иногда они дают неточные результаты. Рентгенологическое исследование может показать характерные аномалии костей. Мукополисахаридозы также диагностируются с помощью анализа клеток крови. Имеется генетический анализ, позволяющий определить, имеет ли пара повышенный риск рождения ребенка с наследственным генетическим заболеванием. Другие тесты проводятся в зависимости от симптомов. Например, дети, у которых имеются проблемы с сердцем, могут пройти визуализирующее обследование эхокардиографию, а дети, у которых имеются проблемы со слухом, могут пройти аудиометрию.

Лечение мукополисахаридозов Заместительная терапия ферментами

В некоторых случаях трансплантация костного мозга или стволовых клеток Лечение зависит от типа заболевания. Для лечения некоторых мукополисахаридозов используется пожизненная заместительная терапия ферментами, которая может предотвратить усугубление заболеваний и привести к обратному развитию некоторых осложнений. Некоторым людям может помочь трансплантация костного мозга или стволовых клеток. Тем не менее, эти процедуры могут привести к смерти или инвалидности, поэтому эти варианты лечения остаются до некоторой степени спорными.

Прогноз при мукополисахаридозах Прогноз зависит от типа мукополисахаридоза. Возможна нормальная продолжительность жизни. Некоторые типы, обычно те, которые затрагивают сердце, могут становиться причиной преждевременной смерти.