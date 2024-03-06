Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Болезнь Хартнупа

Авторы:Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Болезнь Хартнупа — это редкое наследственное нарушение обмена аминокислот, вызванное отсутствием ферментов, необходимых для обмена аминокислоты триптофана и некоторых других аминокислот. Поскольку транспортировка аминокислот в кишечнике и почках нарушена, в организме содержится недостаточное количество этих веществ. Болезнь Хартнупа возникает, когда родители передают своим детям дефектный ген, вызывающий это заболевание.

  • Болезнь Хартнупа вызвана отсутствием фермента, необходимого для обмена аминокислоты триптофана.

  • Симптомы включают сыпь, умственную отсталость и проблемы с психическим здоровьем, которые усугубляются солнечным светом, жаркой погодой и дефицитом питательных веществ.

  • Диагноз основывается на анализе мочи.

  • Приступы можно лечить никотинамидом, а диету следует дополнить ниацинамидом или ниацином.

(См. также статью Врожденная патология канальцев почек. Введение.)

Аминокислоты — это строительный материал для белков. Они выполняют много функций в организме. Организм вырабатывает некоторые аминокислоты, которые ему нужны, и получает другие из пищи.

Болезнь Хартнупа — это заболевание, которое вызывает снижение уровня аминокислоты триптофана и некоторых других аминокислот. Триптофан — это незаменимая аминокислота, что означает, что она не может вырабатываться в организме, но должна поступать с пищей. При болезни Хартнупа избыточное количество аминокислот выделяется в мочу. Таким образом, в организме остается недостаточное количество аминокислот, которые являются строительными элементами белка. При слишком малом количестве триптофана в крови организм не может синтезировать достаточное количество ниацина (витамина группы B), особенно в условиях стресса, когда необходимо больше витаминов.

Существуют различные типы наследственных заболеваний. Болезнь Хартнупа возникает, когда человек наследует две копии аномального гена расстройства — по одной от каждого родителя (см. рисунок Не сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания). Поскольку для развития заболевания, за которое отвечает рецессивный ген, необходимы 2 гена, то родители являются носителями такого гена, но не имеют синдрома. В то же время, у братьев и сестер детей с этим заболеванием он может присутствовать. Дефектный ген регулирует абсорбцию некоторых аминокислот в кишечнике и реабсорбцию этих аминокислот в почках. Следовательно, у человека с болезнью Хартнупа аминокислоты в кишечнике плохо всасываются и плохо реабсорбируются из канальцев в почках. (См. также Общие сведения о наследственных нарушениях обмена веществ).

Обзор мочевыводящих путей

Симптомы болезни Хартнупа

Если не учитывать проблему с переносом аминокислот, кишечник и почки функционируют нормально, а симптомы заболевания в основном затрагивают головной мозг и кожу.

Несмотря на то, что болезнь Хартнупа присутствует при рождении, симптомы могут проявиться впервые в любой момент, а иногда и в раннем взрослом возрасте. Симптомы могут начать проявляться в результате воздействия солнечного света, лихорадки, наркотических или лекарственных препаратов либо эмоционального или физического стресса.

Приступу всегда предшествует период плохого питания. Большинство симптомов возникает время от времени, и их причина заключается в недостатке ниацина. Дефицит ниацина в рационе (пеллагра) вызывает сыпь, которая возникает на участках тела, подвергающихся воздействию солнца.

Распространенными симптомами является умственная отсталость, малый рост, головные боли, неустойчивая походка, а также резкий упадок сил или обмороки. Помимо этого, могут появиться психические проблемы, такие как тревожность, частая смена настроения, бредовые идеи и галлюцинации.

Диагностика болезни Хартнупа

  • Анализы мочи

Лабораторные анализы образцов мочи показывают аномально высокое выведение аминокислот и продуктов их распада (таких, как серотонин).

У некоторых людей для подтверждения диагноза болезни Хартнупа может быть проведен генетический анализ.

Лечение болезни Хартнупа

  • Добавки с никотинамидом (ниацинамидом) или ниацином (никотиновой кислотой)

  • При приступах никотинамид

  • Избегание воздействия солнца и приема сульфаниламидов

Люди с болезнью Хартнупа могут снизить количество и тяжесть приступов, соблюдая правильное питание и употребляя достаточное количество белка.

Люди с этим расстройством должны дополнять свой рацион ниацинамидом или ниацином (витамином В-комплекса, который очень схож с ниацинамидом) и могут принимать никотинамид для лечения приступов.

Людям с болезнью Хартнупа также следует избегать воздействия солнца и антибиотиков, содержащих сульфонамиды.

Прогноз при болезни Хартнупа

Прогноз болезни Хартнупа хороший, а количество приступов, как правило, с возрастом постепенно уменьшается.

Ожидаемая продолжительность жизни нормальная.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.