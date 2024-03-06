Болезнь Ниманна-Пика

Существует несколько типов болезни Ниманна-Пика. При типах А и В дефицит специфического фермента под названием сфинголипидаза приводит к накоплению сфингомиелина (продукта обмена жиров). При типе С присутствует нарушение обмена жиров (липидов) в клетке, что приводит к накоплению холестерина и других жировых веществ.

Наиболее тяжелые типы, как правило, встречаются у людей, предки которых были ашкеназскими евреями. Более легкие формы болезни встречаются во всех этнических группах.

У детей с наиболее тяжелой формой (тип А) нарушен нормальный рост и развиваются различные неврологические проблемы. Такие дети, как правило, умирают к возрасту 2–3 лет.

У детей с типом В развиваются жировые наросты на коже, участки темной пигментации, увеличивается печень, селезенка и лимфатические узлы. Они могут быть умственно отсталыми.

У детей с типом C симптомы обычно появляются в детстве в виде судорожных припадков и неврологических нарушений. Тип С всегда приводит к смерти, при этом большинство детей умирают к возрасту 20 лет.