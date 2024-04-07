Вмешательство в образовательный процесс

Лучшим вариантом терапии проблем с распознаванием слов является подход, предполагающий прямые указания, задействующие несколько органов чувств одновременно. Такая терапия включает обучение фонетическим методам с различными подсказками и обычно проводится отдельно или (по возможности) в рамках программы обучения чтению.

Непрямые указания по распознаванию слов также являются полезными. Такие указания обычно направлены на улучшение озвучивания слов или понимания прочитанного. Дети учатся произносить звуки, составляя из них слова, разделяя слова на сегменты и определяя расположение звуков в словах.

Кроме того, могут эффективно использоваться указания по составлению слов из отдельных компонентов. Этот метод учит ребенка складывать звуки в слова, делить слова на части и определять расположение звуков в словах.

Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с дислексией или другими нарушениями способности к обучению возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах.

По мере взросления детей с дислексией могут добавляться и успешно применяться стратегии компенсации. Такие стратегии могут включать использование аудиокниг, программ для чтения экрана (которые имеются на большинстве компьютеров), цифровых записывающих устройств и других технических приспособлений.

Другие методы лечения (например, оптометрическое обучение, обучение восприятию, тренинг аудиторной интеграции) и медикаментозная терапия не являются методами с доказанной эффективностью и не рекомендуются для использования.