Дислексия — это специфическое расстройство чтения, при котором человек испытывает трудности, связанные с разделением группы слов на отдельные слова либо с разделением каждого слова на части (фонемы).
У детей с таким расстройством могут наблюдаться задержки речи либо проблемы с артикуляцией, связыванием звуков или распознаванием звуков в словах.
Такие дети проходят академические тесты и тесты на умственные способности.
Лечение включает прямые указания по распознаванию слов.
Дислексия является частным случаем нарушения способности к обучению. Точные данные о том, у какого количества детей встречается дислексия, отсутствуют, но примерно 15 % детей школьного возраста проходят курсы адаптации или получают особые указания в связи с трудностями, возникающими во время чтения. Дислексия чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Тем не менее, не исключено, что это связано только с тем, что у девочек заболевание чаще остается невыявленным. Дислексия часто встречается у нескольких членов семьи.
Дислексия развивается в том случае, если головной мозг с трудом выстраивает связи между звуками и символами (буквами). Такие затруднения связаны с проблемами распознавания задач определенными участками головного мозга. Подобные проблемы присутствуют при рождении и могут приводить к ошибкам произношения и письменным ошибкам, а также к понижению скорости и точности воспроизведения текста при чтении вслух. Хотя часто наблюдающаяся у детей с дислексией перестановка букв местами может наводить на мысль о проблемах с визуальным восприятием, в большинстве случаев проблемы связаны с восприятием звуков головным мозгом, то есть с тем, как головной мозг воспринимает и интерпретирует их. У людей с дислексией нет проблем с пониманием устной речи.
Симптомы дислексии
Дети дошкольного возраста с дислексией могут:
поздно заговорить;
с трудом произносить слова (проблемы артикуляции речи);
с трудом запоминать названия букв, цифр и цветов;
испытывать трудности с текстовыми задачами, несмотря на нормальные навыки математических вычислений.
Дети с дислексией чаще испытывают трудности с теми или иными сочетаниями звуков, рифмующимися словами, определением расположения звуков в словах, разделением слов на звуки и определением количества звуков в словах. Задержки или промедления при выборе слов, замене одних слов другими и озвучивании названий букв и картинок являются первыми признаками дислексии. Часто наблюдаются проблемы с кратковременной памятью на звуки, а также с размещением звуков в правильном порядке.
Многие дети с дислексией путают похожие буквы и слова. Часто наблюдается изменение последовательности букв на письме, например, употребление on вместо no или saw вместо was или замена одних букв другими, например, употребление b вместо d, w вместо m или n вместо h. Тем не менее, следует отметить, что последовательность букв на письме в начальной школе путают многие дети, у которых дислексия отсутствует.
Диагностика дислексии
Оценка чтения
Оценка речи, языка и слуха
Психологическая оценка
Детей, у которых к середине или концу первого учебного года отсутствует прогресс в усвоении слов, следует проверять на наличие дислексии и других проблем, которые могут влиять на обучение. Тестирование обычно проводится работниками школы и включает речевые и языковые тесты, проверку слуха, а также тесты на проверку интеллекта и способностей к обучению.
Лечение дислексии
Вмешательство в образовательный процесс
Лучшим вариантом терапии проблем с распознаванием слов является подход, предполагающий прямые указания, задействующие несколько органов чувств одновременно. Такая терапия включает обучение фонетическим методам с различными подсказками и обычно проводится отдельно или (по возможности) в рамках программы обучения чтению.
Непрямые указания по распознаванию слов также являются полезными. Такие указания обычно направлены на улучшение озвучивания слов или понимания прочитанного. Дети учатся произносить звуки, составляя из них слова, разделяя слова на сегменты и определяя расположение звуков в словах.
Кроме того, могут эффективно использоваться указания по составлению слов из отдельных компонентов. Этот метод учит ребенка складывать звуки в слова, делить слова на части и определять расположение звуков в словах.
Федеральный Закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям и подросткам с дислексией или другими нарушениями способности к обучению возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам. Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями и раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов предусматривают создание соответствующих условий в школах и других общественных местах.
По мере взросления детей с дислексией могут добавляться и успешно применяться стратегии компенсации. Такие стратегии могут включать использование аудиокниг, программ для чтения экрана (которые имеются на большинстве компьютеров), цифровых записывающих устройств и других технических приспособлений.
Другие методы лечения (например, оптометрическое обучение, обучение восприятию, тренинг аудиторной интеграции) и медикаментозная терапия не являются методами с доказанной эффективностью и не рекомендуются для использования.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Закон об образовании лиц с инвалидностью (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA): закон Соединенных Штатов Америки, который предусматривает соответствующее бесплатное государственное образование для детей с ограниченными возможностями, которые способны его получать, а также обеспечивает возможность получения этими детьми специального образования и сопутствующих услуг
Международная ассоциация дислексии (International Dyslexia Association): организация, предоставляющая ресурсы и услуги для профессионалов, правозащитников, отдельных людей и семей, страдающих дислексией
Закон о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act): закон США, который запрещает дискриминацию по признаку инвалидности
Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов: закон США, который гарантирует определенные права людям с ограниченными возможностями
Американская ассоциация по проблемам отставания в обучении (Learning Disabilities Association of America, LDA): организация, предоставляющая образовательные ресурсы, ресурсы по поддержке и защите прав людей с особыми образовательными потребностями