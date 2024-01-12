Плече-лопаточно-лицевая мышечная дистрофия является третьей по распространенности формой мышечной дистрофии. Поражаются мышцы лица и плеча.

Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости и деградации (дистрофии) мышц различной степени тяжести.

Плече-лопаточно-лицевая мышечная дистрофия (ПЛЛМД) наследуется через аутосомно-доминантный ген. Таким образом, одиночного аномального гена достаточно, чтобы вызвать заболевание, при этом заболевание может возникнуть и у мужчин, и у женщин. Это третья по распространенности форма мышечной дистрофии, которая возникает приблизительно у 4–12 человек из 100 000.

Симптомы плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии Симптомы плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии обычно возникают постепенно, в возрасте от 7 до 20 лет. Всегда поражаются лицевые и плечевые мышцы, так что ребенок испытывает трудности при свисте, не может плотно закрыть глаза или поднять руки. У некоторых больных также развивается отвислая стопа (стопа свисает вниз). У больных также часто имеются нарушения слуха и проблемы с глазами. Слабость редко является выраженной, при этом многие больные не становятся инвалидами и имеют обычную ожидаемую продолжительность жизни. Однако другим людям во взрослом возрасте нужна в инвалидная коляска. При одной форме заболевания, которая развивается в младенчестве, у детей имеет место быстро прогрессирующая мышечная слабость и тяжелая форма инвалидности.

Диагностика плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии Генетический анализ Диагноз плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии основывается на характерных симптомах, возрасте, в котором возникли симптомы, семейном анамнезе и результатах генетического анализа.

Лечение плече-лопаточно-лицевой мышечной дистрофии Физиотерапия Лечения слабости не существует, но физиотерапия может помочь сохранить функцию мышц.