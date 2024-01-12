Общие сведения о мышечных дистрофиях и связанных с ними заболеваниях

Врожденная мышечная дистрофия — это не отдельное заболевание. В это понятие входит мышечная дистрофия, которая проявляется с рождения.

Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости различной степени тяжести. При осмотре под микроскопом кажется, что мышечные волокна разрушаются (дистрофия). Мышечная дистрофия Дюшенна и мышечная дистрофия Беккера являются наиболее распространенными формами мышечных дистрофий. Мышечная дистрофия Дюшенна является более тяжелой формой. Мышечная дистрофия Беккера, хотя и тесно связана с дистрофией Дюшенна, но начинается позже в детском возрасте и вызывает более легкие симптомы. Миотоническая дистрофия является второй по распространенности, а плече-лопаточно-лицевая дистрофия— третьей.

К другим формам мышечной дистрофии относятся дистрофия Эмери-Дрейфуса, конечностно-поясная дистрофия и врожденные дистрофии.

К другим наследственным заболеваниям мышц относятся врожденные миопатии, врожденная миопатия, семейный периодический паралич и болезни накопления гликогена. Болезни накопления гликогена — это группа редких наследственных заболеваний, при которых мышцы не могут нормально усваивать сахара, поэтому они накапливают большие запасы гликогена (крахмала, который образуется из сахаров). Митохондриальные расстройства поражают мышцы, а также другие части тела.

Врожденная мышечная дистрофия Врожденные мышечные дистрофии возникают в результате мутаций в большом числе разных генов, включая гены, необходимые для формирования нормальной структуры и функции мышц. У новорожденных с врожденной мышечной дистрофией сильно снижен тонус мышц (гипотония или «вялость мышц»). Врачи подозревают диагноз врожденной мышечной дистрофии у новорожденного с вялым тонусом мышц. Для подтверждения диагноз врачи обычно проводят биопсию мышц и генетический анализ. Лечение Физиотерапия Лечение врожденной мышечной дистрофии включает физиотерапию, которая может помочь сохранить функцию мышц.