Конечностно-поясная дистрофия охватывает группу мышечных дистрофий, которые могут наследоваться различными способами. Поражаются мышцы плеча или таза.
Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости и деградации (дистрофии) мышц различной степени тяжести.
Конечностно-поясные дистрофии, как группа, являются четвертым наиболее распространенным наследственным заболеванием мышц. Эти дистрофии поражают от 2 до 10 из 100 000 человек. Мужчины и женщины одинаково подвержены этому заболеванию.
Разные формы конечностно-поясной дистрофии могут наследоваться различными способами, поскольку могут быть задействованы различные гены. Иногда необходим только один дефектный ген, который может быть унаследован от любого родителя (аутосомно-доминантный тип). Иногда дефектный ген должен наследоваться от обоих родителей (аутосомно-рецессивный тип).
Конечностно-поясная дистрофия является причиной слабости в мышцах малого таза (мышечная дистрофия Лейдена-Мебиуса) или плечевых мышц (мышечная дистрофия Эрба). Эти наследственные заболевания часто начинаются в раннем детстве, но также могут и не начинаться до зрелого возраста. Они редко вызывают серьезную слабость.
Диагностика конечностно-поясной дистрофии
Генетический анализ
Биопсия мышц
Диагноз конечностно-поясной дистрофии основывается на характерных симптомах, возрасте, в котором возникли симптомы, и семейном анамнезе.
Для подтверждения диагноз врачи обычно проводят биопсию мышц и генетический анализ.
Лечение конечностно-поясной дистрофии
Поддержание функции и профилактика контрактур
Лечение конечностно-поясной дистрофии нацелено на поддержание функции мышц и предотвращение сковывания мышц в постоянном согнутом положении, которое называется контрактурой.
Дополнительная информация
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Ассоциация по проблемам мышечной дистрофии (Muscular Dystrophy Association): информация о научных исследованиях, лечении, технологиях и поддержке больных, страдающих конечностно-поясной мышечной дистрофией