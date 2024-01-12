Конечностно-поясная дистрофия охватывает группу мышечных дистрофий, которые могут наследоваться различными способами. Поражаются мышцы плеча или таза.

Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости и деградации (дистрофии) мышц различной степени тяжести.

Конечностно-поясные дистрофии, как группа, являются четвертым наиболее распространенным наследственным заболеванием мышц. Эти дистрофии поражают от 2 до 10 из 100 000 человек. Мужчины и женщины одинаково подвержены этому заболеванию.

Разные формы конечностно-поясной дистрофии могут наследоваться различными способами, поскольку могут быть задействованы различные гены. Иногда необходим только один дефектный ген, который может быть унаследован от любого родителя (аутосомно-доминантный тип). Иногда дефектный ген должен наследоваться от обоих родителей (аутосомно-рецессивный тип).

Конечностно-поясная дистрофия является причиной слабости в мышцах малого таза (мышечная дистрофия Лейдена-Мебиуса) или плечевых мышц (мышечная дистрофия Эрба). Эти наследственные заболевания часто начинаются в раннем детстве, но также могут и не начинаться до зрелого возраста. Они редко вызывают серьезную слабость.

Диагностика конечностно-поясной дистрофии Генетический анализ

Биопсия мышц Диагноз конечностно-поясной дистрофии основывается на характерных симптомах, возрасте, в котором возникли симптомы, и семейном анамнезе. Для подтверждения диагноз врачи обычно проводят биопсию мышц и генетический анализ.

Лечение конечностно-поясной дистрофии Поддержание функции и профилактика контрактур Лечение конечностно-поясной дистрофии нацелено на поддержание функции мышц и предотвращение сковывания мышц в постоянном согнутом положении, которое называется контрактурой.